Синицын сравнил «Црвену Звезду» с «Оренбургом»

Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын считает, что «Црвена Звезда», с которой его команды встречалась в Лиге Европы, чем-то напоминает «Оренбург». Он отметил, что ЦСКА важно не пропустить в первой встрече с этой командой в 1/16 финала турнира.

«По итогам нашего противостояния с «Црвеной Звездой» не буду жаловаться на судейские ошибки и еще что-то. Но с начала второго тайма соперник дико тянул время, просто сушил и ломал игру – это некрасиво. Ведь ты играешь дома, при своих болельщиках, вы ведете 2:0 – чего бояться? А они просто начали бить по аутам, за стадион, лишь бы не пропустить.

Футбол – это зрелище для болельщиков. Понятно, что выбор в пользу прагматизма, но возьмите тот же «Оренбург». Команда могла бы чего-то добиваться, но просто упирались сзади и отбивались. Может не все получаться, но надо пробовать, создавать, а не тупо вот этим заниматься. Тот же «Ростов» если играл от обороны, то действовал целостно, у него была игра. А здесь антифутбол.

ЦСКА должен проходить «Црвену Звезду»? По нашему опыту могу дать один совет: в первой игре лучше не пропускать», – сказал Синицын.

Напомним, что «Краснодар» в августе обыграл «Црвену Звезду» на своем поле со счетом 3:2, но уступил в ответной встрече (1:2) в Сербии и вылетел из Лиги Европы.