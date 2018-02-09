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Синицын сравнил «Црвену Звезду» с «Оренбургом»

9 февраля 2018, 10:54
3

Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын считает, что «Црвена Звезда», с которой его команды встречалась в Лиге Европы, чем-то напоминает «Оренбург». Он отметил, что ЦСКА важно не пропустить в первой встрече с этой командой в 1/16 финала турнира.

«По итогам нашего противостояния с «Црвеной Звездой» не буду жаловаться на судейские ошибки и еще что-то. Но с начала второго тайма соперник дико тянул время, просто сушил и ломал игру – это некрасиво. Ведь ты играешь дома, при своих болельщиках, вы ведете 2:0 – чего бояться? А они просто начали бить по аутам, за стадион, лишь бы не пропустить.

Футбол – это зрелище для болельщиков. Понятно, что выбор в пользу прагматизма, но возьмите тот же «Оренбург». Команда могла бы чего-то добиваться, но просто упирались сзади и отбивались. Может не все получаться, но надо пробовать, создавать, а не тупо вот этим заниматься. Тот же «Ростов» если играл от обороны, то действовал целостно, у него была игра. А здесь антифутбол.

ЦСКА должен проходить «Црвену Звезду»? По нашему опыту могу дать один совет: в первой игре лучше не пропускать», – сказал Синицын.

Напомним, что «Краснодар» в августе обыграл «Црвену Звезду» на своем поле со счетом 3:2, но уступил в ответной встрече (1:2) в Сербии и вылетел из Лиги Европы.

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы Краснодар ЦСКА Црвена Звезда Синицын Андрей
Комментарии (3)
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Axe111
1518163587
Причём тут договорняки? ????
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vladimir-7
1518165230
ЦСКА нужно в гостях у ЦЗ забить как можно больше и не пропустить, чтобы дома спокойно выиграть. Удачи, ПФК ЦСКА!
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