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    Синицын: «Сафонов ментально вообще непробивной! Конкурировать с ним – как попасть в ЦСКА под Акинфеева»

    Экс-вратарь «Краснодара» Андрей Синицын поделился мнением о бывшем одноклубнике Матвее Сафонове.

    – Сегодня любой вратарь понимает, что шансы стать первым номером «Краснодара» минимальные. Есть Сафонов — и все остальные. Конкурировать с ним — то же самое, что попасть в ЦСКА под Акинфеева.

    — Четыре года назад Даниэль Тудор, работавший с вратарями «Краснодара», ставил Адамова по таланту выше, чем Сафонова. Вы считали так же?

    — Первым к тренировкам с основой начали привлекать Дэна. Мотя появился позже. Сразу бросилось в глаза, что он невероятно уравновешенный. Ментально вообще непробивной! Это сильно помогло при переходе из юношеского футбола во взрослый.

    • Сафонов – воспитанник «Краснодара».
    • В текущем сезоне голкипер пропустил 28 голов в 20 матчах.
    • Контракт Сафонова с «Краснодаром» рассчитан до июня 2023 года.

    Синицын – о конфликте Сафонова с «Краснодаром»: «Не верю. Мотя свой контракт подписал не читая!»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +45674

      portero 34 минуты назад

      Но кто-то его достал...

      1
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      Рейтинг: +3784

      Ганнибал Лектор 34 минуты назад

      Да, если кто-то его уведет у Краснодара, то это будет джэк-пот

      1
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      Рейтинг: +20279

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Проблемы на ровном месте. Очень жаль.((( *

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