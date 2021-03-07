Синицын: «Сафонов ментально вообще непробивной! Конкурировать с ним – как попасть в ЦСКА под Акинфеева»

Экс-вратарь «Краснодара» Андрей Синицын поделился мнением о бывшем одноклубнике Матвее Сафонове.
– Сегодня любой вратарь понимает, что шансы стать первым номером «Краснодара» минимальные. Есть Сафонов — и все остальные. Конкурировать с ним — то же самое, что попасть в ЦСКА под Акинфеева.
— Четыре года назад Даниэль Тудор, работавший с вратарями «Краснодара», ставил Адамова по таланту выше, чем Сафонова. Вы считали так же?
— Первым к тренировкам с основой начали привлекать Дэна. Мотя появился позже. Сразу бросилось в глаза, что он невероятно уравновешенный. Ментально вообще непробивной! Это сильно помогло при переходе из юношеского футбола во взрослый.
- Сафонов – воспитанник «Краснодара».
- В текущем сезоне голкипер пропустил 28 голов в 20 матчах.
- Контракт Сафонова с «Краснодаром» рассчитан до июня 2023 года.
Синицын – о конфликте Сафонова с «Краснодаром»: «Не верю. Мотя свой контракт подписал не читая!»