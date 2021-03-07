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  • Синицын: «Сафонов ментально вообще непробивной! Конкурировать с ним – как попасть в ЦСКА под Акинфеева»

Синицын: «Сафонов ментально вообще непробивной! Конкурировать с ним – как попасть в ЦСКА под Акинфеева»

7 марта 2021, 17:43
5

Экс-вратарь «Краснодара» Андрей Синицын поделился мнением о бывшем одноклубнике Матвее Сафонове.

– Сегодня любой вратарь понимает, что шансы стать первым номером «Краснодара» минимальные. Есть Сафонов — и все остальные. Конкурировать с ним — то же самое, что попасть в ЦСКА под Акинфеева.

— Четыре года назад Даниэль Тудор, работавший с вратарями «Краснодара», ставил Адамова по таланту выше, чем Сафонова. Вы считали так же?

— Первым к тренировкам с основой начали привлекать Дэна. Мотя появился позже. Сразу бросилось в глаза, что он невероятно уравновешенный. Ментально вообще непробивной! Это сильно помогло при переходе из юношеского футбола во взрослый.

  • Сафонов – воспитанник «Краснодара».
  • В текущем сезоне голкипер пропустил 28 голов в 20 матчах.
  • Контракт Сафонова с «Краснодаром» рассчитан до июня 2023 года.

Синицын – о конфликте Сафонова с «Краснодаром»: «Не верю. Мотя свой контракт подписал не читая!»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Синицын Андрей Сафонов Матвей
Комментарии (5)
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DOCTOR PENALTY
1615128878
Проблемы на ровном месте. Очень жаль.((( *
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Ганнибал Лектор
1615132046
Да, если кто-то его уведет у Краснодара, то это будет джэк-пот
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portero
1615132061
Но кто-то его достал...
Ответить
житель СПб
1615135691
Чудесный парень. Удачи ему!
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vladimir-7
1615142882
Что с М.Сафоновым?
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