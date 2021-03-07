Синицын – о конфликте Сафонова с «Краснодаром»: «Не верю. Мотя свой контракт подписал не читая!»

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын считает, что у голкипера Матвея Сафонова и полузащитника Даниила Уткина не может быть разногласий с руководством краснодарского клуба.
— Недавно пронесся слух, что Сафонов и Уткин не проходят в состав из-за контрактных разногласий с руководством. Правда, Мусаев все опроверг.
— Я в конфликт не верю. Это глупость и домыслы. Во-первых, Мотя и Даня действительно травмированы.
Во-вторых, когда «Краснодар» предложил в свое время молодым воспитанникам — Игнатьеву, Сулейманову и Сафонову продлить соглашения на новых условиях, Мотя свой контракт подписал не читая! Что говорит о том, насколько он доверяет руководству.
- По информации «СЭ», футболисты потеряли место в стартовом составе команды из-за противоречий с руководством.
- Позже Мурад Мусаев опроверг эту информацию.
- Контракт Сафонова с «Краснодаром» рассчитан до июня 2023 года, а Уткина – до июня 2022 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»