Синицын – о конфликте Сафонова с «Краснодаром»: «Не верю. Мотя свой контракт подписал не читая!»

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын считает, что у голкипера Матвея Сафонова и полузащитника Даниила Уткина не может быть разногласий с руководством краснодарского клуба.

— Недавно пронесся слух, что Сафонов и Уткин не проходят в состав из-за контрактных разногласий с руководством. Правда, Мусаев все опроверг.

— Я в конфликт не верю. Это глупость и домыслы. Во-первых, Мотя и Даня действительно травмированы.

Во-вторых, когда «Краснодар» предложил в свое время молодым воспитанникам — Игнатьеву, Сулейманову и Сафонову продлить соглашения на новых условиях, Мотя свой контракт подписал не читая! Что говорит о том, насколько он доверяет руководству.