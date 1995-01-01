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    Синицын – о конфликте Сафонова с «Краснодаром»: «Не верю. Мотя свой контракт подписал не читая!»

    Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын считает, что у голкипера Матвея Сафонова и полузащитника Даниила Уткина не может быть разногласий с руководством краснодарского клуба.

    — Недавно пронесся слух, что Сафонов и Уткин не проходят в состав из-за контрактных разногласий с руководством. Правда, Мусаев все опроверг.

    — Я в конфликт не верю. Это глупость и домыслы. Во-первых, Мотя и Даня действительно травмированы.

    Во-вторых, когда «Краснодар» предложил в свое время молодым воспитанникам — Игнатьеву, Сулейманову и Сафонову продлить соглашения на новых условиях, Мотя свой контракт подписал не читая! Что говорит о том, насколько он доверяет руководству.

    • По информации «СЭ», футболисты потеряли место в стартовом составе команды из-за противоречий с руководством.
    • Позже Мурад Мусаев опроверг эту информацию.
    • Контракт Сафонова с «Краснодаром» рассчитан до июня 2023 года, а Уткина – до июня 2022 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +20279

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Время идёт, люди меняются, агенты делают своё дело.

      1
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      Рейтинг: +1557

      acor94 2 часа назад

      подписал , не читая. поэтому то претензии и возникли

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      Рейтинг: +20946

      Боцман59rus 2 часа назад

      Как в школе привык - не читая, так и по жизни

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      Рейтинг: +8526

      Hektor 84 2 часа назад

      Лапшу на уши вешает! Прям контракты не глядя подписывают)))

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      Рейтинг: +20946

      Боцман59rus > Hektor 84 2 часа назад

      Ну да и клубы меняют без агентов, через отдел кадров

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