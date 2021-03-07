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  • Синицын – о конфликте Сафонова с «Краснодаром»: «Не верю. Мотя свой контракт подписал не читая!»

Синицын – о конфликте Сафонова с «Краснодаром»: «Не верю. Мотя свой контракт подписал не читая!»

7 марта 2021, 16:37
8

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын считает, что у голкипера Матвея Сафонова и полузащитника Даниила Уткина не может быть разногласий с руководством краснодарского клуба.

— Недавно пронесся слух, что Сафонов и Уткин не проходят в состав из-за контрактных разногласий с руководством. Правда, Мусаев все опроверг.

— Я в конфликт не верю. Это глупость и домыслы. Во-первых, Мотя и Даня действительно травмированы.

Во-вторых, когда «Краснодар» предложил в свое время молодым воспитанникам — Игнатьеву, Сулейманову и Сафонову продлить соглашения на новых условиях, Мотя свой контракт подписал не читая! Что говорит о том, насколько он доверяет руководству.

  • По информации «СЭ», футболисты потеряли место в стартовом составе команды из-за противоречий с руководством.
  • Позже Мурад Мусаев опроверг эту информацию.
  • Контракт Сафонова с «Краснодаром» рассчитан до июня 2023 года, а Уткина – до июня 2022 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Синицын Андрей Сафонов Матвей Уткин Даниил
Комментарии (8)
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Hektor 84
1615125932
Лапшу на уши вешает! Прям контракты не глядя подписывают)))
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Боцман59rus
1615125964
Как в школе привык - не читая, так и по жизни
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acor94
1615126038
подписал , не читая. поэтому то претензии и возникли
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DOCTOR PENALTY
1615128586
Время идёт, люди меняются, агенты делают своё дело.
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Retiremen_VMF
1615143402
Была инфа что Мотя не глядя подписал. И это было семейное решение, так что агенту надо сначала закрыть вопрос с отцом, а это не возможно, там принципы на первом месте. А вот с Шапи и Игнатьевым была эта темная история, но Шапи как то простили, а Иван закончил карьеру. А Уткину надо больше играть и меньше говорить, тогда точно будет больше играть.
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maygli
1615160186
Есть вопросы по ним, и чего играть в домыслы? Спросите Сафонова, Уткина и всё. Нет, так не интересно, надо вначале нагнать. И мусолить по максимуму, а потом замять. Хреновы журналюги.
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zigbert
1615193286
Слухов много разных ходит но без Сафонова трудно сейчас Краснодару.
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