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    Мусаев: «Сафонов и Уткин счастливы. Недавно они продлили контракты на улучшенных условиях»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев объяснил, почему с загребским «Динамо» не сыграли вратарь Матвей Сафонов и полузащитника Даниил Уткин.

    — Перед игрой появилась информация, что Матвей Сафонов и Даниил Уткин не играют из-за контрактных разногласий. Так ли это?

    — Эта информация не соответствует действительности. Уткин и Сафонов продлили контракты на улучшенных условиях не так давно. Они счастливы, что находятся в клубе и по тому, сколько они получают. Не знаю откуда идeт эта информация.

    Все знают, что Сафонов получил травму сухожилия перед матчем с «Челси» в Лондоне. Это повреждение требует долгой реабилитации. У Уткина травма боковой связки колена. Здесь также требуется время на восстановление. Скоро мы увидим этих игроков на поле.

    • По информации «СЭ», футболисты потеряли место в стартовом составе команды из-за противоречий с руководством.
    • «Краснодар» уступил «Динамо» со счетом 0:1, по сумме двух встреч – 2:4.
    • В РПЛ команда идет на седьмом месте.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 07:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +45468

      portero 31 минуту назад

      Всё-таки уроды задушили молодых, звто Краснодар обосрался в ЛЕ. Хозяин-барин , но чудак.... типо с его академиии все ему должны... надо тогда прописать сколько...

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      Рейтинг: +484

      RJM555 1 час назад

      особенно счастлив наверно ты потому что все сходит с рук....фартовый ты парень!!!!!!

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