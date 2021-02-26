Мусаев: «Сафонов и Уткин счастливы. Недавно они продлили контракты на улучшенных условиях»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев объяснил, почему с загребским «Динамо» не сыграли вратарь Матвей Сафонов и полузащитника Даниил Уткин.
— Перед игрой появилась информация, что Матвей Сафонов и Даниил Уткин не играют из-за контрактных разногласий. Так ли это?
— Эта информация не соответствует действительности. Уткин и Сафонов продлили контракты на улучшенных условиях не так давно. Они счастливы, что находятся в клубе и по тому, сколько они получают. Не знаю откуда идeт эта информация.
Все знают, что Сафонов получил травму сухожилия перед матчем с «Челси» в Лондоне. Это повреждение требует долгой реабилитации. У Уткина травма боковой связки колена. Здесь также требуется время на восстановление. Скоро мы увидим этих игроков на поле.
- По информации «СЭ», футболисты потеряли место в стартовом составе команды из-за противоречий с руководством.
- «Краснодар» уступил «Динамо» со счетом 0:1, по сумме двух встреч – 2:4.
- В РПЛ команда идет на седьмом месте.
Источник: «Матч ТВ»