Мусаев: «Сафонов и Уткин счастливы. Недавно они продлили контракты на улучшенных условиях»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев объяснил, почему с загребским «Динамо» не сыграли вратарь Матвей Сафонов и полузащитника Даниил Уткин.

— Перед игрой появилась информация, что Матвей Сафонов и Даниил Уткин не играют из-за контрактных разногласий. Так ли это?

— Эта информация не соответствует действительности. Уткин и Сафонов продлили контракты на улучшенных условиях не так давно. Они счастливы, что находятся в клубе и по тому, сколько они получают. Не знаю откуда идeт эта информация.

Все знают, что Сафонов получил травму сухожилия перед матчем с «Челси» в Лондоне. Это повреждение требует долгой реабилитации. У Уткина травма боковой связки колена. Здесь также требуется время на восстановление. Скоро мы увидим этих игроков на поле.