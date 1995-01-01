«СЭ»: Сафонов и Уткин не играют за «Краснодар» из-за контрактных разногласий с руководством

Два игрока «Краснодара» – вратарь Матвей Сафонов и полузащитник Даниил Уткин – потеряли место в стартовом составе команды из-за противоречий с руководством.

По информации «СЭ», оба футболиста хотели улучшения условий своих контрактов, но получили отказ.

После этого 22-летний голкипер и 21-летний хавбек перестали попадать в основу.

Контракт Сафонова с «Краснодаром» рассчитан до июня 2023 года, а Уткина – до июня 2022 года.