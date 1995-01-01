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    «СЭ»: Сафонов и Уткин не играют за «Краснодар» из-за контрактных разногласий с руководством

    Два игрока «Краснодара» – вратарь Матвей Сафонов и полузащитник Даниил Уткин – потеряли место в стартовом составе команды из-за противоречий с руководством.

    По информации «СЭ», оба футболиста хотели улучшения условий своих контрактов, но получили отказ.

    После этого 22-летний голкипер и 21-летний хавбек перестали попадать в основу.

    Контракт Сафонова с «Краснодаром» рассчитан до июня 2023 года, а Уткина – до июня 2022 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 22:27
    Комментарии8
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      Рейтинг: +4382

      Гавроша 10 минут назад

      Им лучше сейчас перетерпеть, чтобы уйти в нормальную команду. А то всю жизнь будут за гроши играть.

      0
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      Рейтинг: +4426

      Cleaner 14 минут назад

      Вратаря потеряют. Это плохо. Матвей хорош в воротах. Перерос свой контракт, нужно руководству с ним договариваться.

      1
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      Рейтинг: +20738

      Боцман59rus 39 минут назад

      Все пошло по 3,14зде у Галицкого

      1
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      Рейтинг: +2508

      Кузьмич на трибуне > Боцман59rus 2 минуты назад

      Это 3,14здец

      0
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      Рейтинг: +6472

      KPCCSPB 41 минуту назад

      Раз такое дело, в Зенит бы его забрать, бабос дадут, который хочет, а то с Кержем и Луневым, далеко не уехать.

      0
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      Рейтинг: +1459

      KalterJax 56 минут назад

      Как оказалось Игнатьев был не единственным следствием лимита и завышенных зарплат ! Хотя всё сводить к этому нельзя конечно! Мы ж не знаем, что там за разногласия внутри клуба! Может вина и на руководстве ФК Краснодар, раз не могут найти компромисс!

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      Рейтинг: +2508

      Кузьмич на трибуне 1 час назад

      А вот и реальная версия проблем. Красивый проект"Краснодар"- можно заканчивать.

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      Рейтинг: +19252

      bset 1 час назад

      Ради принципа подставиться в Лиге Европы... Ну такое себе. С другой стороны, виновата лига и огромные зарплаты. Игроки видят, что они в других российских командах будут востребованы и будут получать бОльшую зарплату. Нужно срочно вводить потолок зарплат. Иначе последнюю молодежь потеряем.

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