Синицын дал финансовый совет коллегам-футболистам

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын поговорил о деньгах.
– У многих футболистов есть друзья, которые убеждают, что знают, как поднять много денег за пару дней.
– Просто у многих такие громкие дела становятся достоянием общественности. Я думаю, у всех есть схожие моменты. Но я бы советовал ребятам быть мудрее, отдать деньги родителям, нежели друзьям. Чтобы они занимались этим.
Я слышал много подобных историй. Сам сталкивался, что-то отсеивал, бывало, и попадал в неприятные истории. Но лучше в такие моменты отдайте деньги родителям. Они разберутся.
- Последним клубом Синицына было махачкалинское «Динамо», которое он покинул летом.
- В «Краснодаре» игрок был в 2012-2020 годах.
- Синицын дважды в карьере выигрывал Вторую лигу.
Источник: Metaratings