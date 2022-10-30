Синицын дал финансовый совет коллегам-футболистам

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын поговорил о деньгах.

– У многих футболистов есть друзья, которые убеждают, что знают, как поднять много денег за пару дней.

– Просто у многих такие громкие дела становятся достоянием общественности. Я думаю, у всех есть схожие моменты. Но я бы советовал ребятам быть мудрее, отдать деньги родителям, нежели друзьям. Чтобы они занимались этим.

Я слышал много подобных историй. Сам сталкивался, что-то отсеивал, бывало, и попадал в неприятные истории. Но лучше в такие моменты отдайте деньги родителям. Они разберутся.