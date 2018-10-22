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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Синицын: «Мамаев – лидер «Краснодара»

    Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын поделился мнением об инциденте с одноклубником Павлом Мамаевом и форвардом «Зенита» Александром Кокориным. Футболистов обвиняют в хулиганстве и побоях.

    «Сложно ли было без Мамаева? Лидер команды, его не хватало. В плане креатива, возможно, что-то поменялось без него. Я полностью согласен со словами нашего капитана Мартыновича.

    Для «Краснодара» Мамаев очень многое сделал в этом сезоне, и за все пять лет. Ребята выступали за сборную, и вклад внесли приличный. У нас с Мамаевым близкие отношения. Он отличный человек», – сказал Синицын.

    На характер игры случившееся никак не повлияло. «Быки» упорно шли вперед, а гости, будучи запертыми в своей штрафной, самоотверженно оборонялись, всеми правдами и неправдами тянули время и в итоге все же смогли выстоять, одержав первую за 6 лет победу над черно-зелеными в Краснодаре», – сообщается на официальном сайте «Краснодара».

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    Источник: Sport24

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    22.10.2018 01:04
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 22 октября 2018, 05:43

      Чуть ли не образец для подрожания,сам идиот и друзья у него такие же

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 22 октября 2018, 03:59

      стыдно не проиграть стыдно болтать ересь

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +108

      fosterwow 22 октября 2018, 02:33

      Hy Hy

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