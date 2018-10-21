У «Спартака» огромные проблемы с игрой. Защита – ужас!

Каррера в шоке.

Болельщики «Спартака» напрягались еще до начала матча. Массимо Каррера выставил очень странный состав, получив массу вопросов к себе.

twit text — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 21 октября 2018 г.

С одной стороны, наконец-то в основу вернулся Илья Кутепов. Каррера услышал просьбы болельщиков «Спартака» и выпустил на поле с первых минут в одной связке Луиса Адриано и Зе Луиша. Кажется, Еременко окончательно понял философию игры новой команды. Кроме того, москвичи наконец-то забили не со стандартного положения.

С другой стороны, в игре «Спартака» снова можно рассмотреть проблемы невооруженным глазом. И самая главная связана с действиями в защите. Все три гола как раз стали следствиями косяков в обороне.

Первый гол «Арсенала». Защитники упустили Костадинова, который упал после контакта с Кутеповым и заработал пенальти (Кутепов после фола еще и побежал оспаривать очевидное нарушение и получил желтую карточку). Прямым ударом с одиннадцатиметрового Ожегович забить не смог (мяч отбил Максименко), зато на добивании полузащитник сыграл первее остальных.

Второй мяч туляков. Боккетти вообще выпал из эпизода. Комбаров же упустил Даниила Лисового, и полузащитник «Арсенала» забил второй мяч в ворота «Спартака».

Третий гол гостей. Одна из неудачных передач закончилась атакой гостей. «Арсенал» вообще выходил вчетвером на двух защитников «Спартака». Любопытно, но оборона москвичей даже не пыталась прессинговать Мирзова, которого можно назвать одним из лучших дриблеров нашего чемпионата (за один матч он совершает 5,3 обводки).

Чисто теоретически: в двух последних голах можно предъявить за неуверенные действия Максименко (в моменте с голом Лисового вратарь начал заваливаться раньше положенного времени, в эпизоде с мячом Мирзова он крайне неуверенно пошел на атакующих игроков). Но вина в пропущенных голах лежит именно на защитниках.

C чем связаны ошибки

Показательный момент того, насколько разобранным был «Спартак» в этой игре. В первом тайме москвичи побежали на угловой, а Боккетти оставил одного соперника за спиной. За это защитник жестко получил от Карреры, а коуч удивленно крутил пальцем у виска.

В матче с «Арсеналом» защитники «Спартака» часто ошибались, полузащитники редко уходили на помощь в оборону. «Спартак» действовал совершенно не по-хозяйски, позволяя «Арсеналу» давить по несколько минут подряд. После третьего гола туляков казалось, что гости могут забить и четвертый мяч. Но, к счастью болельщиков хозяев, ничего подобного не произошло. Вот уже полтора год журналисты, эксперты, действующие игроки хором кричат о проблемах «Спартака» с крайними защитниками, и сегодня Тула показательно великолепно использовала их в своих целях. Вингеры «Арсенала» унизительно быстро убегали от фланговых игроков обороны москвичей, здорово выключили их из ряда эпизодов с помощью элементарных комбинаций.

«Спартак» снова вернулся к тому состоянию, когда с игрой огромные проблемы, вокруг раздевалки – много слухов, а болельщики начинают думать о смене главного тренера. Шутки ради в поражении можно винить Хабиба Нурмагомедова: перед матчем «Анжи» – ЦСКА он посетил стадион в Махчкале – «Анжи» проиграл встречу. Перед этой игрой Хабиб сказал, что будет болеть за «Спартак» – в итоге Тула увезла три очка из Москвы.

twit text — Artem Kalinin (@kalininart) 21 октября 2018 г.

Отбросив шутки, можно сказать: сейчас все зависит от Карреры. От того, как он справится с негативной атмосферой в раздевалке (судя по слухам, она именно такая), как решит проблемы с игрой. От решений Карреры зависит все в «Спартаке». В том числе и то, появится ли кто-то новый на месте главного тренера команды или нет.

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