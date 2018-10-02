Карреру нельзя увольнять. Это убьет «Спартак»

Ему нужно дать еще один шанс.

Воскресное поражение от «Ростова» показало: «Спартак» опять вернулся к своему привычному состоянию. Когда нет игры (до 72 минуты москвичи не могли ударить по воротам соперника). Когда вокруг команды сформировалась желчная масса, организованная то ли левыми источниками из клуба, то ли журналистами, которые вертятся вокруг него. Когда новости о лайках и отстранениях уничтожают семейную атмосферу, выстраиваемую Каррерой в течение пары лет.

Разумеется, главным виновником всех бед стал именно Массимо Каррера. Тут же появились слухи о том, что «Спартак» ищет нового коуча: все возможные варианты – иностранцы. Но это не тот случай, когда клубу нужен новый главный тренер. «Спартаку» нужно просто верить в Карреру, ведь это единственный шанс выйти из сложной ситуации.

Почему не нужен другой иностранец

В шорт-листе «Спартака» несколько кандидатов-иностранцев. Первый – Лоран Блан. Последним местом работы Блана был «ПСЖ», из которого он ушел два года назад и до сих пор сидит без дела. Таким образом, Блана можно взять совершенно бесплатно, не платя никому неустойку. По данным «Спорт-Экспресса», «Спартак» приглядывается к еще двум вариантам из-за границы. Но имена их остаются в секрете.

Теперь по фактам: коучам, не работавшим в России, к «Спартаку» привыкнуть очень сложно. Во-первых, в короткие сроки нужно разобраться с тем бардаком, который творится сейчас с составом. Во-вторых, за считанные недели «Спартаку» нужно поставить игру (такое удавалось только Массимо Каррере). В-третьих, нужно выдержать эмоциональный прессинг со стороны болельщиков, руководства, некоторых игроков и журналистов. Очевидно, что в такой плачевной ситуации быстро вряд ли бы справились даже Юрген Клопп или Пеп Гвардиола.

Почему не нужны русские тренеры

«Спартак» – это почти всегда теплое местечко. Но именно сейчас он требует максимальной концентрации и стрессоустойчивости. Сильные тренеры и коучи, неожиданно стрельнувшие в прошлом и этом сезонах РПЛ, сюда просто не поедут. Два года назад пресса писала о Курбане Бердыеве, но, кажется, теперь он еще прочнее прирос к «Рубину. Да и дела Бердыева в Татарстане идут более-менее хорошо. Самые наивные после матча с «Ростовом» приглашали Валерия Карпина на пост главного тренера. Но: а) «Ростов» идет на третьем месте, и вытащить Карпина оттуда практически нереально; б) Карпин на пресс-конференции после матча со «Спартаком» насмешливыми ответами показал, как относится к ситуации вокруг московской команды: «Удивительная победа? И что тут удивительного? «Спартак» не играет? И что тут удивительного?»

С другой стороны, приглашать бывших спартаковцев и молодых тренеров из системы команды – это тоже не вариант. Показательный момент первой ситуации – Дмитрий Аленичев, что-то мычащий в ответ на неудобные вопросы после каждого неудачного матча. Показательный момент второй ситуации – Дмитрий Гунько. При нем «Спартак» так и не оклимался от псевдофилософии раннего Карпина, а скверная статистика (три победы и четыре поражения) в конце сезона-2013/14 сильно потрепали имидж молодого специалиста.

Отстаньте от Карреры

По сути, Каррера сейчас мало отличается от Дмитрия Аленичева версии 2015 года. Он потерял авторитет в раздевалке. Каррера на вопрос о том, что случилось с командой, так же отвечает, что все лучшее ждет нас впереди. Каррера хрипел два года под тяжестью давления «народной» команды. Сейчас он прогнулся и, кажется, вот-вот сломается. Но это не повод менять его минимум до конца сезона.

С одной стороны, складывается впечатление, что Каррера не представляет, как исправить ситуацию. С другой стороны, возникает вопрос: кто бы справился лучше? «Спартак» потерял лидера перед самым закрытием трансферного окна. Важные игроки основы травмированы. Некоторые футболисты тихо бастуют против Массимо: Глушаков и Ещенко – понятно, Зе Луиш как-то странно отмахнулся в сторону скамейки запасных после выхода на замену в матче с «Ростовом».

Каррера же не ноет и продолжает подтягивать молодежь к играм за основу. При нем с «ветеранами» команды неплохо сыгрались Рассказов и Ломовицкий, в воротах вроде бы освоился Максименко. Каррера терпит все унижения со стороны, при этом спокойно делает свою работу. Клуб уже выразил свою поддержку тренеру в ситуации с лайками Глушакова. Было бы крайне нелогично уволить прямо сейчас человека, сделавшего клуб чемпиона и продолжающего верить в то, что из этой кучи футболистов все еще можно собрать семью. Как было два года назад.

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