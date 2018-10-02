Руководство «Спартака» прорабатывает варианты замены Массимо Карреры в случае его увольнения с поста главного тренера команды.

В клубе не уверены, что итальянец сможет вывести команду из кризиса. Но к двум ближайшим матчам (с «Вильярреалом» в Лиге Европы и с «Енисеем» в Премьер-лиге) красно-белых будет готовить Каррера.

В случае увольнения Каррера получит финансовую компенсацию в размере около 1,5 миллиона евро, что составляет его зарплату до конца действия срока контракта. Он рассчитан до мая 2019 года.

«Спартак» рассматривает кандидатуры трех иностранных тренеров. Одним из них является Лоран Блан (экс-«ПСЖ», сборная Франции, «Бордо»).

После девяти туров «Спартак» занимает в турнирной таблице РПЛ пятое место.

Почему «Спартак» вообще не забивает с игры?