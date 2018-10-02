Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Спартак» рассматривает кандидатуры трех иностранных тренеров

«Спартак» рассматривает кандидатуры трех иностранных тренеров

2 октября 2018, 06:08
50

Руководство «Спартака» прорабатывает варианты замены Массимо Карреры в случае его увольнения с поста главного тренера команды.

В клубе не уверены, что итальянец сможет вывести команду из кризиса. Но к двум ближайшим матчам (с «Вильярреалом» в Лиге Европы и с «Енисеем» в Премьер-лиге) красно-белых будет готовить Каррера.

В случае увольнения Каррера получит финансовую компенсацию в размере около 1,5 миллиона евро, что составляет его зарплату до конца действия срока контракта. Он рассчитан до мая 2019 года.

«Спартак» рассматривает кандидатуры трех иностранных тренеров. Одним из них является Лоран Блан (экс-«ПСЖ», сборная Франции, «Бордо»).

После девяти туров «Спартак» занимает в турнирной таблице РПЛ пятое место.

Почему «Спартак» вообще не забивает с игры?

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Трансферы Спартак Блан Лоран Каррера Массимо
Комментарии (50)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vick-north-west
1538453006
Да пусть уж доработает до конца сезона, просто не продлевать. И готовить замену из своего штаба, а не со стороны.
Ответить
Spiridonovich
1538453614
Очередной маразм руководства Спартака.
Ответить
ДАША Д
1538455620
Блан - это просто платить за имя.
Ответить
Jack24
1538458380
Терри будет тренером :)))
Ответить
vladimir-7
1538458532
Ну вот с тренером начинает проясняться, а то все про лайки писали. Внутри команды давно все зрело, только об этом ничего не говорили, ссылались на всякую х**ню, да и Каррера вел переговоры и собирался уходить из спартака.
Ответить
Nesterenko
1538461432
Иностранец за одну две недели и даже месяц проблемы Спартака не решит. Уж если и менять тренера, так наверное лучше зимой.
Ответить
KalterJax
1538465784
Итальянец впервые за долгое время привёл мясных к чемпионству, в отличии от большинства других тренеров, которые были у них за последние 15 лет! Неужели спартак снова готов к этой тренерской чехарде?! если да, то пусть ждут чемпионства ещё через 15 лет! проще разогнать всех недовольных и набрать других людей из молодёжки допустим, если на трансферы денег нет!
Ответить
juvseriy
1538469184
Андрей Тихонов! Вполне себе вариант!
Ответить
Спартак10000
1538472329
На переправе коней не меняют!!!!!!!!!!!
Ответить
Grey33
1538475702
Дайте Каррере поработать. Сначала Промеса забрали, потом ключевого защитника Дзюба заломал, а Массимка - крайний.
Ответить
Главные новости
Губерниев ответил клубу РПЛ, потребовавшему от него извинений
15:25
1
Видео«Локомотив» показал последний день Батракова в клубе
15:10
3
Тарханов: «В СССР все было идеально»
14:56
4
«Локомотив» потеряет 5,5 миллиона от продажи Батракова
14:39
1
Семак – о Даку: «Из ничего может сделать момент»
13:36
2
«Динамо» согласовало контракт с бразильским вингером
13:27
1
Фото«Ювентус» расторг контракт с игроком за 80 миллионов, который 4 года провел в аренде
13:18
1
Семак оценил «Спартак» перед матчем с «Зенитом»
13:09
Клуб РПЛ потребовал извинений из-за слов Губерниева про «свиней»
12:58
7
Прогноз Боярского на матч «Спартак» – «Зенит»
12:47
8
Все новости
Все новости
5-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
23 августа
Мойзес из ЦСКА впервые высказался о тяжелой травме
14:24
2
Канчельскис прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:18
Легионер, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
14:11
ФотоИгрок «Спартака» перешел в клуб Второй лиги
14:00
«Динамо» согласовало контракт с бразильским вингером
13:27
1
Семак оценил «Спартак» перед матчем с «Зенитом»
13:09
Клуб РПЛ потребовал извинений из-за слов Губерниева про «свиней»
12:58
7
Прогноз Боярского на матч «Спартак» – «Зенит»
12:47
8
Отец Тюкавина – о работе Шварца: «Не то, чего ждали, не вижу изменений в игре «Динамо»
12:36
2
Умяров рассказал как Даку приняли в «Спартаке»
12:25
Игрок «Краснодара» – о предложениях из Европы: «Я вернулся домой, думаю, здесь и закончу»
12:14
Клуб РПЛ расторг контракт с травмированным легионером
11:58
Петржела: «Не верю в «Спартак» в матче с «Зенитом»
11:47
12
Где смотреть матч ЦСКА – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:33
Где смотреть матч «Ахмат» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:31
Где смотреть матч «Факел» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:29
«Локо» предлагали организовать переход Батракова в «ПСЖ», Ротенберг счел посредника мошенником
10:27
4
«Локомотив» может арендовать легионера «Ахмата»
10:18
4
Президент клуба РПЛ – о подписании Дзюбы: «И бесплатно не нужен»
10:05
11
Шалимов высказался о Соболеве перед матчем «Зенита» со «Спартаком»
09:47
19
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
09:12
Гончаренко объяснил, почему ЦСКА уже 10 лет не может победить в РПЛ
08:30
4
Шалимов дал совет Батракову, перешедшему в «Галатасарай»
08:15
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
4
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
8
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
4
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+