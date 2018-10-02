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    Какой вы футболист?

    «Спартак» рассматривает кандидатуры трех иностранных тренеров

    Руководство «Спартака» прорабатывает варианты замены Массимо Карреры в случае его увольнения с поста главного тренера команды.

    В клубе не уверены, что итальянец сможет вывести команду из кризиса. Но к двум ближайшим матчам (с «Вильярреалом» в Лиге Европы и с «Енисеем» в Премьер-лиге) красно-белых будет готовить Каррера.

    В случае увольнения Каррера получит финансовую компенсацию в размере около 1,5 миллиона евро, что составляет его зарплату до конца действия срока контракта. Он рассчитан до мая 2019 года.

    «Спартак» рассматривает кандидатуры трех иностранных тренеров. Одним из них является Лоран Блан (экс-«ПСЖ», сборная Франции, «Бордо»).

    После девяти туров «Спартак» занимает в турнирной таблице РПЛ пятое место.

    Почему «Спартак» вообще не забивает с игры?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.10.2018 06:08
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +17

      За Спартак с1974 2 октября 2018, 20:52

      В контракте должен быть пункт о неудовлетворительных результатах.
      То , что каррера лично ,без Пилипчука есть 0 , это понятно , но 1.5млн. отступного ... С тяжёлым сердцем Ждём неотвратимого 7 -10 место и ниже после Енисея и никаких отступных . Тарханов команду поднимет. Чего искать далеко или Божович. Ещё есть надежда догнать Питер

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      Рейтинг: +20933

      derrik2000 > За Спартак с1974 2 октября 2018, 20:59

      Команду может поднять Ярцев, но я не уверен, что он в своём возрасте (70 лет всё таки) захочет работать на износ и на запредельных эмоциях.

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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 > За Спартак с1974 3 октября 2018, 05:21

      если гнатся за именами то скоро видать и Моуриньо уволят из МЮ

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      Рейтинг: +5241

      Каратель 2 октября 2018, 17:37

      Федун одумайся,вот уволишь Карреру,придёт новый тренер и бунтари и его сольют,так и будешь неустойки выплачивть и тренеров менять,а игры не будет.может один раз шашкой рубануть? чтобы вся шлае.ота вылетела?

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      Рейтинг: +100906

      zigbert 2 октября 2018, 17:32

      Обычная трепанина ,которая способна усугубить и без того большое психологическое давление на Карреру. Автор конечно инкогнито.

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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 2 октября 2018, 17:14

      Слухи пустили... значит негатив продолжится... Видать слили Карреру... спрос должен быть не с тренера а с игроков. они ведь профессионалы и у них тоже контракты которые они должны отработать по полной а не дурака валять

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      Рейтинг: +23534

      Мары 2 октября 2018, 17:00

      Прежде чем о чём то писать, надо знать источник.Спорт - Экспресс.Сродни одна бабка другой на лавке что то сказала.Могут идти нах со своими новостями.

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      Рейтинг: +1501

      777+ 2 октября 2018, 16:57

      Господа, а что здесь удивительного? За время правления Федуна сменилось больше десятка тренеров - Каррера всего лишь очередной! Если проанализировать время правления Федуна - чемпионами становились команды (ЦСКА, Рубин, Локомотив) под руководством отечественных тренеров. Зенит - это отдельная тема, когда за тобой стоит Газпром и у тебя безлимитный кэш (по сравнению с другими командами) на приобретение игроков. Лучшие времена без Федуна у Спартака были при Романцеве, а с Федуном при Карпине..... А теперь подумайте и ответе самим себе кого нужно убирать из Спартака : Карреру, Глушакова или "парня, что качает нефть"???........

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      Рейтинг: +1501

      777+ > Persona_non_Grata 3 октября 2018, 01:24

      Упаси господь, кого-то "заказывать"...))) Я о другом: за время правления Федуна на Спартак потрачено с учетом ежегодного бюджета, трансферов, Спартака-2, Спартака -мол. , академии - МИЛИАРДЫ иностранных денег - а "выхлоп" где???.... Одно чемпионство, за 17 лет "вопреки всему" и все....???? Я не считаю чужие деньги, но разве нельзя за такое время понять, что тебя "доят"???... При очередном проигрыше виноваты кто угодно ( игроки, тренера, спортивные директора, лайки, бани, жены футболистов и т.д.), но только не Федун. Он не футбольный человек - одни интервью чего стоят...))) Он думает - дал денег и клуб сам будет функционировать и давать результат? Нет, это на "трубу" нужно ставить управляющего, а самому заниматься клубом - ежедневно, ежечасно (если разбираешься в футболе) и держать все под контролем, как это делает к примеру Галицкий.... Вот я чем....)))) А за стадион ему - низкий поклон...)))

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      Рейтинг: +1501

      777+ > Persona_non_Grata 3 октября 2018, 13:05

      На мой взгляд, ты немного перебарщиваешь....))) Я никогда не являлся большим поклонником Спартака, но всегда болел за него в еврокубках, особенно в 80-х и 90-х. И у него многое получалось.... Но время поменялось, ушел Романцев, который для Спартака был всем (ген.директором, тренером, спорт. директором, папой, мамой и т.д.), а в другие команды наоборот пришли такие люди, а Федун на мой взгляд этого не понял, не заметил... У него ведь за эти годы больше десятка тренеров сменилось и больше двух лет из них никто не работал, хотя цикл команды, чтобы она вышла на свой пик - четыре года.... Трудно давать советы человеку, который 17 лет делает одно и тоже и у него мало что получается, а он продолжает это делать... А где работа над ошибками?.... Мне кажется, что должен прийти в Спартак человек с такими же деньгами, но с другим подходом. И такой человек найдется, ведь Спартак это бренд, самая популярная команда России. А за рецептом, это пожалуй не ко мне, это к Гинеру...)))

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      Рейтинг: +53

      Законник 2017 2 октября 2018, 16:15

      Как же глупо! При таких новостях, кто будет вкалывать? Тренер, который уходит и получает всю зарплату без результата или футболисты, которые не знают, что их ждет с новым тренером, по позициям, по тактике, да и по клубу.
      И что после этого хотят увидеть руководители клуба? Возвращайте Лаудрупа, Скалу, Эмери, лучше не будет. Надо руководству говорить с игроками, почему играют в полсилы (не все, но некоторые)... а тренер дал результат за 2 года 1 и 3 места в ЧР! и даже сейчас с таким настроем в клубе держится в зоне ЛЕ! Пропустили всего 5 мячей в 9 матчах, да и 7 реализаций стандартов в 9 матчах это тоже не хилые результаты.
      Даже великий А.Фергюсон с МЮ выигрывал за 26 лет только 13 чемпионатов Англии. А О.Романцев 9 ЧР за 14 лет! Нужны терпение и такт!

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 2 октября 2018, 15:36

      А где ещё 2 тренеров из списка, ведь речь о 3? Такой бред...

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 2 октября 2018, 13:21

      Дайте Каррере поработать. Сначала Промеса забрали, потом ключевого защитника Дзюба заломал, а Массимка - крайний.

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      Рейтинг: +5072

      Т34 2 октября 2018, 12:55

      Источник "Спорт-Экспресс". Это все равно, что бабок на скамейке у подъезда послушать. В руководстве Спартака знают хоть об этом, или будет полной неожиданностью, когда приедут три зарубежных тренера и начнут драться за место в Спартаке.

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