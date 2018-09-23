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    Почему «Спартак» вообще не забивает с игры?


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    Голосов: 10
    23.09.2018 19:59
    Пытаемся понять.

    • 10 матчей – 2 гола с игры, такова статистика этого сезона у «Спартака». Семь игр клуб провел в РПЛ, еще три – в еврокубках. Лишь в одном матче из десяти команда забивала не со стандарта – в Салониках отличились Попов и Промес. С тех пор «Спартак» не забивал с игры вообще. В чемпионате – 6 забитых мячей в 7 матчах, больше в лиге забивают даже тульский «Арсенал» и закрытый «Рубин» Курбана Бердыева.

    • «Спартак» при Массимо Каррере неизменно входит в тройку лучших команд РПЛ по ударам, ударам в створ, точности пасов, владению мячом и обводкам. В сезоне-2016/17 «Спартак» наносил в среднем 14,9 удара (4,7 в створ), в прошлом – 17,5 (6). В новом сезоне ничего не изменилось – красно-белые лидируют по этим показателям – 17,6 (5,9). Кроме того, «Спартак» – второй по обводкам (5,1), владению мячом (55,6%) и точности передач (81,9%). Фактически по цифрам команда никак не просела, и здесь ничего не поменялось.

    • «Спартак» практически регулярно меняет сочетания в атаке при схеме 4-3-3. За десять игр разных сочетаний было сразу восемь. О выстроенной игре в атаке здесь даже ни к чему рассуждать.

    • Промес-Зе Луиш-Ломовицкий
    • Промес-Зе Луиш-Ташаев
    • Промес-Луис Адриано-Ломовицкий
    • Промес-Зе Луиш-Ташаев
    • Промес-Луис Адриано-Ташаев
    • Промес-Луис Адриано-Самедов
    • Промес-Зе Луиш-Самедов
    • Роша-Зе Луиш-Ломовицкий
    • Ханни-Зе Луиш-Ломовицкий
    • Роша-Зе Луиш-Ломовицкий

    • Зе Луиш сейчас безальтернативная фигура в «Спартаке» на месте центрфорварда, пока не набрал форму Луис Адриано. При этом Зе – далеко не самый забивной в мире нападающий и едва ли поменяется в свои 27. До этого сезона у него даже ассистов было примерно столько же сколько голов – 14 против 15. Ассистировать в нынешнем «Спартаке» особо некому – Роша и Ханни слабы, Ломовицкий еще хуже. Более эффективен Зе был в самый первый свой сезон, когда из 59 ударов в голы превратились 8. Во втором – 5 голов после 57 ударов. В третьем – всего 2 после 45. Сейчас пока два мяча забиты после 16 ударов. Но эффективность африканца едва ли кардинально возрастет.

    • Кроме того, Каррера перестал угадывать с заменами в плане усиления атаки. Лишь одна из них принесла ощутимый результат – когда Зе Луиш появился во втором тайме в Краснодаре и забил победный гол. Кроме этого больше ни одна замена не была результативной – ни по голам, ни по голевым передачам.

    «Спартак» ужасен. Это было предсказуемо

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Спартак»
    Рейтинг: 4 Голосов: 10
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    Комментарии20
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    • ...
      Рейтинг: +1969

      Niko 2 октября 2018, 07:09

      Не удачные серии у всех бывают. Сейчас пару зайдёт и прорвёт. Хотя конечно лучше сливайте тренера. Минус один конкурент за лигу чемпионов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +167

      Фёдор Горюнов 21 сентября 2018, 22:08

      Надо вернуть Романцева....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      Lexx09 21 сентября 2018, 21:56

      МЯСО!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +388

      R015RK 21 сентября 2018, 18:22

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Помнится недавно все кричали, что Глушаков это похороны! Так вот, похоронил он вашу свинячью команду, на пару с тренером. Ждите ещё лет двадцать чемпионства, .....

      -4
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      ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 > R015RK 21 сентября 2018, 19:58

      SOSI CHMO ******

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +75

      23RU 21 сентября 2018, 18:06

      На сегодняшний день Спартак после довольно не плохой игры с Зенитом имеет два провальных матча с не самыми сильными соперниками. Игра команды тускнеет и как в последнем матче скатывается к примитивным забросам в штрафную соперника в расчёте на Зе. Вратарская позиция вообще вызывает полное недоумение. В центе пашет один Зобнин. В обороне только Джикия. Внутри команды конфликт...
      И главный спрос за всё это должен быть только с тренера. Если тренер потерял авторитет. Если не в состоянии мативировать игроков. Если не может выстроить тактически игру команды - то тогда зачем он нужен.
      Я всегда поддерживал Мссимо. Но увы после провального матча В ЛЕ Каррера заявляет что игроки выложились на 100% и у него нет к ним претензий - Массимо стал самым слабым звеном в Спартаке. А там где слабое там и рвётся. Увы но Спартаку нужны перестановки в тренерском корпусе и это уже факт....

      1
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      Рейтинг: +57

      Доремидонт > 23RU 24 сентября 2018, 00:41

      Посмотрел на поведение Карреры, т.с. в пылу игр и меня посетила неприятная мысль, что он совсем не тренер. Он ассоциируется у меня как обычный запасной игрок Спартака сидящий на лавке и остро реагирующий на все перипетии матча именно как игрок, который, дай ему волю, быстро выскочит на замену. Разве что-то он может исправить в сложившейся ситуации в Спартаке?

      0
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      Рейтинг: +75

      23RU > Доремидонт 24 сентября 2018, 09:18

      Полностью с тобой согласен.
      Тактические тренерские ошибки просто ужасающие. И нет смысла продолжать наступать на те же грабли раз за разом.
      Многие тут утверждают что ему сейчас нет замены. Но по моему это дешёвая отмазка. В данном случае "конь" устал и его пора менять даже если это и переправа. А то можно в итоге застрять и вообще никуда не приехать..

      -1
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      Рейтинг: +222

      ajax707 21 сентября 2018, 17:56

      да потому что бревна в нападении

      0
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      Рейтинг: +22

      drago922 21 сентября 2018, 17:47

      куда смотрит руководство клуба ???

      0
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      Рейтинг: +22

      drago922 21 сентября 2018, 17:46

      забивать некому просто

      0
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      Рейтинг: +701

      Хведя 21 сентября 2018, 17:44

      Нечего и гадать. Если коням продуют - значит сплавляют Карреру, и недолго его увольнения после этого ждать. Ибо по логике Федуна и его окружения лучше тысячу раз влететь любому днищу в любом еврокубке, чем однажды ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +22

      drago922 21 сентября 2018, 17:44

      потому что нападающий надо покупать толковый *****

      1
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