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    «Спартак» ужасен. Это было предсказуемо


    3.3
    Голосов: 24
    20.09.2018 21:45
    И это беспросветно.

    • Поразительно, но «Спартак» именно сегодня сыграл свой первый в истории матч группового этапа Лиги Европы. В группах он уже выступал в сезонах-2007/08 и 2008/09, но Кубка УЕФА. А в ЛЕ – только в плей-офф, дважды на поздних стадиях («Базель», «Аякс», «Порту», «Атлетик»), трижды – на ранних («Легия», «Санкт-Галлен», АЕК). В групповых этапах Кубка УЕФА начинали с победы («Байер», 2:1) и поражения («Удинезе», 1:2). Сегодня – неудача с «Рапидом» (0:2).

    • Всего лишь трое футболистов из того состава, что вышел на поле в Вене, могли считаться игроками «основы» в прошлом сезоне – Джикия, Фернандо и Зобнин. Мельгарехо подтянули позже, Боккетти, Тимофеев и Зе Луиш были игроками ротации, Рошу выпускали крайне редко, а Максименко, Ломовицкого и Рассказова к составу еще не подпускали. Теперь вся эта компания вышла на поле в матче еврокубка. О какой командной игре тут можно вести речь? Так ее, по сути, и не было.

    • «Рапид» первые минут 20 об атаках практически не помышлял, затем, видя, что соперник не наращивает темп и в целом ничего опасного из себя не представляет, решил действовать нахальнее. Два неплохих удара случилось в первом тайме, а два гола – уже во втором. При всем при этом – ни давления на правах хозяев, ни каких-то хитроумных розыгрышей, ни острых контратак – ничего из этого от «Рапида» мы не видели. Это очень средняя команда. «Спартак» даже забил себе сам – Максименко отбил мяч после удара прямо в колено Тимофееву. Второй мяч случился после жуткого провала в защите. Впрочем, абсолютно то же мы в прошлом году видели в играх с «Марибором», где состав у «Спартака» был на порядок сильнее нынешнего.

    • У «Спартака» все плохо, и об этом нужно говорить прямо. Он вылетел в Лиге чемпионов от не очень сильного соперника и проиграл еще более слабому уже в турнире рангом ниже. Он лишился лучшего игрока и никого не нашел взамен. Он лишился капитана, с которым у тренера конфликт. Он вынужден играть футболистами, которые не соответствуют уровню команды. Он вынужден обкатывать молодежь, которая ни по уровню мастерства, ни ментально, ни физически – совершенно не готова к решению высоких задач. На что в такой ситуации можно надеяться? На чудо. А может и это поздно.

    • Спартаковских фанатов пустили на стадион, хотя ранее УЕФА запретил это делать. После беспорядков в Бильбао клубу был вынесен запрет на посещение гостевыми болельщиками двух матчей еврокубков – они выпали как раз на Салоники и Вену. Что происходило в Греции вы помните, здесь же, как сообщает «Чемпионат», российские фанаты с билетами спокойно проходили на сектор, а паспорта у них не проверяли. Если они были в красавице-Вене первый раз, то город им запомнится гораздо больше футбола. В который их «Спартак» сегодня почти не играл.

    Шум вокруг Глушакова сложнее, чем кажется

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 24
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    Комментарии51
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      Рейтинг: -20

      xamz 22 сентября 2018, 21:19

      Конюшня не лучше ни капли

      0
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      Рейтинг: +25

      Spanich99 21 сентября 2018, 19:02

      ушол промес нет лидера

      0
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 21 сентября 2018, 11:57

      Ничего уникального в конфликте тренера и команды нет. Особенно всегда удивляет "слив" после совместных успехов. Вон - Лестер и Раньери, Конти в Челси, Садырин в Зените (дважды!) и много еще. Какая-то закономерность получается. Надо бояться неожиданных (незаслуженных?) успехов.

      0
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      Рейтинг: +1501

      777+ 21 сентября 2018, 11:44


      Виновны все – Назаров, что крапает стих,
      Каррера, что уже не тот и как-то сник!
      Глушак и друг его, что ставят лайки –
      Сослать их в дубль и «закрутить им гайки»!
      Виновен Пилипчук, который обыграл Спартак с Ахматом,
      Смотрел вчера игру с Рапидом и ругался матом!
      Нервозно в Спартаке – как в ночь перед расстрелом,
      Виновны все! - Один Федун «весь в белом»!.......

      3
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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 > 777+ 21 сентября 2018, 22:39

      у тебя лучше чем у Назарова стихи!

      1
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      Рейтинг: +1501

      777+ > МЯСО87 22 сентября 2018, 00:16

      Спасибо.....)))

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      Рейтинг: +129

      VVS1985 21 сентября 2018, 11:23

      ну как можно выиграть, если более или менее опасное создавалось защитником Мельгарехо и Рассказовым. Не знаю, чего так все хвалят Ломовицкого, как по мне, так ни о чем). Рассказов солиднее смотрится. Где делся Ханни, когда уже вылечится Ананидзе, где нормальный плеймекер, который может отдать НОРМАЛЬНУЮ передачу? Фернандо это не опорник. Он вообще не бегает. Если он обладает нормальным пасом, пусть под нападающим играет, а мячи отбирают Зобнин и Тимофеев)

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      Рейтинг: +85

      Gennadey 21 сентября 2018, 11:13

      Сливают. И это видно наглядно

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      Рейтинг: +3795

      serppion > Gennadey 21 сентября 2018, 13:03

      Вряд ли сливают. В команде непорядок. Вроде испанцев на ЧМ-2018, где одна половина команды не общалась с другой половиной. Раздрай одним словом.
      Не знаю, чем и о чем сейчас спартачи думают. А отсутствие игры и хреновые результаты - это уже следствие.

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      Рейтинг: +545

      kachan63 21 сентября 2018, 11:01

      Сливают итальянца мерзавцы! Хотят возвращения Валеры?

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 21 сентября 2018, 11:00

      кто теперь будет свиньей отпущения -Глушаково то нет

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 21 сентября 2018, 09:44

      тренера могут сливать игроки... их это тоже не красит, все таки вместе чемпионами стали. любую ситуацию можно сесть обговорить сначала.. если глушак с ещенко так по глупому раскачали ситуацию в команде, то твари конченые конечно.. и каррера правильно поступил, проявил жесткость..
      если тренера тупо сливают , то каррере или стоит уйти тогда, или остаться и переломить ситуацию и показать себя мужиком. но даже если он на самом деле упорный тип (в хорошем случае) или просто упрямый (в худшем) - а внешне для посторонних это может выглядеть одинаково - это может ситуацию завести вообще в штопор...

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      Рейтинг: +162

      Yuriy_Shahta 21 сентября 2018, 09:26

      Статья вообще левая... не отображающая истины игры, у Спартака были моменты и причем не плохие, реализация подвела, а не подведи еще не известно чем бы матч закончился.... Конечно они сыгпрали плохо, но не так что бы их хоронить... У всех бывают плохие дни... А написано так будто они совсем унылое г...но

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