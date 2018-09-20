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    Шум вокруг Глушакова сложнее, чем кажется


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    Голосов: 19
    20.09.2018 17:00
    Очень много вопросов.

    Итак, что было. Капитан Глушаков лайкнул критику главного тренера и получил отстранение, перевод в дубль и тонну фанатской критики. Вроде в этой бурной истории все просто. Но на самом деле нет. Вот несколько сложных вопросов, которые возникают следом.

    Недавно у «Спартака» был похожий случай, но с другим итогом. Почему?

    Отмазка Глушакова о том, что он ничего не лайкал − это странно, нелепо и в общем-то сомнительно. Хотя бы потому что есть скрин. Закрывать лидера команды за одобрение мягкой критики − это спорно, жестко, но в общем-то понятно. Интересно другое. Пару недель назад, прямо в вечер матча с «Зенитом», Ханни лаконично критиковал решение Карреры по составу. Но вместо бана он вдруг получил место в старте на следующий матч (и, похоже, провалился). Почему такие двойные стандарты?

    В «Спартаке» опять конфликт. Ханни недоволен Каррерой

    Глушаков выступал против Карреры?

    Уже год в инфополе робко колосятся слухи о том, что ряд русских звезд выдавливают Карреру из состава. Насколько они правдивы, неизвестно. Если что, тренер все отрицает. Но слухи все-таки есть. Говорят, Каррера даже выступал против назначения Глушакова капитаном и советовал выбрать Джикию.

    Это правда?

    Если нет, тогда удивительно, что «Спартак» так радикально отнесся к обычному лайку и вместо каких-то попыток замять ситуацию или заставить Глушакова дежурно извиниться, сделал все, чтобы тема раздулась сильно больше старта ЛЧ. Все-таки у нас к активности в социальных сетях пока относятся не так внимательно, как на Западе, где, например, «Дисней» убрал режиссера сверхуспешных «Стражей галактики» за посты в твиттере десятилетней давности.

    Если да, тогда все складывается просто. Глушаков организовывал переворот, Каррера его предотвратил, клуб выбрал сторону тренера, бунтаря публично наказали. А лайки − удобный повод.

    Какой из двух вариантов верный?

    Есть ли тут связь с плохой формой Глушакова?

    Ничего не понимаю в тактике, но открываю страницу «Спартака» в Whoscored − главном сайте планеты про умные цифры − и вижу, что Глушаков далеко от командного топа по всем основным показателям: точность паса, дриблинг, обостряющие передачи, отборы и т.д. Все неплохо только с ударами, но: а) половина из них мимо ворот, б) ни один из них не стал голом. При этом Глушаков регулярно играет: уже семь матчей в этом сезоне РПЛ − больше, чем Фернандо, Попов, Ташаев, Ханни. Так нормально?
    Также я помню, что Глушакова больше не зовут в сборную и что «Спартак» на всякий случай взял под эту осень Романа Еременко.

    Еще в последнее время я регулярно вижу в ваших комментариях и слышу от своих знакомых, которые более-менее регулярно смотрят матчи «Спартака», злобную досаду на ряд игроков. Чаще всего в этих возгласах мелькает именно Глушаков.

    Поэтому я задаю логичный вопрос: может быть, все это − просто такая вот сублимированная реакция на чисто игровой спад того, кто еще вчера сиял едва ли не ярче всех?

    Зачем «Спартаку» сейчас этот скандал?

    − Вылетели из Лиги чемпионов
    − Отдали лидерство «Зениту»
    − Расстались с Промесом
    − Неприятно проиграли «Ахмату», где теперь обитает бывший помощник Карреры
    − Весь месяц показывали очень спорную игру

    Очевидно, что дела у «Спартака» не очень. Но вместо срочной дозы сплочения и мотивации жирный публичный скандал − прямо как во времена Карпина, Дзюбы и тренеришек. Точно вовремя?

    Какое, блин, видео из бани?

    Теперь вместе с лайками все поносят Глушакова за какую-то там историю с видео из бани, непонятных женщин и чьи-то измены. Извините, что так размыто, но жутко не хочется в этом разбираться. Потому что:

    а) дело совсем не в этом
    б) тут личная жизнь вообще не связана с футбольными терками

    Единственный вопрос по ситуации: не кажется ли вам, что появление истории с баней именно в этот момент, − слишком лютое совпадение?

    Все помнят, как Глушаков зажигал совсем недавно?

    Теплый весенний вечер. Денис Глушаков сидит на заборе у «Открытия Арены»,трясет банкой и громко радуется чемпионству. Тому самому, которое все ждали 16 лет. Тому самому, которое случилось в том числе благодаря дико крутому сезону Глушакова, где он показал себя не только как игрок, но и как органичный лидер. В русском футболе такой персонаж выглядел адреналиново, интересно и мощно.

    Никого не защищаю и вообще не встаю ни на чью сторону, но мне искренне непонятно вот что. Почему клуб, тренер, фанаты и капитан, которые совместно пережили такой счастливый для них момент, сегодня не могут порешать все противоречия менее тихо и более достойно?

    Здорово, когда герои восхищают нас в моменты триумфа. Но гораздо ценнее, когда это случается посреди жуткого провала.

    ***

    Что еще почитать про «Спартак»:

    Глушакова и Ещенко теперь все ненавидят

    Лидер «Спартака», чей трансфер считали провалом

    Почему «Спартак» вылетел из ЛЧ?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, официальный сайт РПЛ
    Рейтинг: 3 Голосов: 19
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    Комментарии37
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    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 22 сентября 2018, 20:17

      Нашли козла отпущения,а жаль.

      0
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 22 сентября 2018, 15:14

      что тут скажешь...в прошлым году был герой,как и вся команда.а сейчас...пускай про игру лучше думают,а не скандалы выбрасывают.я о тренере и руководстве клуба.

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion 22 сентября 2018, 13:57

      Это - не одобрение капитаном команды мягкой критики, это - подлость и предательство.

      0
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      Рейтинг: +17788

      paracetamol 22 сентября 2018, 10:13

      У мужика семейное несчастье, а его добивают на некий лайк! Это просто безобразие!

      2
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      Рейтинг: +1216

      Muboraksho 22 сентября 2018, 08:06

      Страшнейшие слова могут прозвучат из уст как самым спартаковских болельщиков так и из уст соперников. Скорее всего не могут а звучат на каждом углу. От любви до ненависти одна проигранная встреча. А не слабо подержат команду в трудные дни? Однако усталость игроков Спартака чувствуется на расстоянии. Кроме тренера они все выглядят уставшими и невыспавшими.

      1
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      Рейтинг: +17788

      paracetamol > Muboraksho 22 сентября 2018, 10:14

      Не одна, а две!

      1
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      Рейтинг: +478

      DimonSPM 22 сентября 2018, 00:06

      помнится мне подобные околофутбольные шумихи бывали и вокруг Зенита и вокруг ЦСКА.
      Очень жаль что всё это активно поддерживается и плодится СМИ. Разве нельзя только о футболе, а не о грязном нижнем белье. Как это мерзко...

      2
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      Рейтинг: +294

      Мортус 21 сентября 2018, 18:39

      А прикиньте что-нибудь подобное, например, в "Урале" или "Крыльях Советов". Вот поржали бы)))

      0
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 21 сентября 2018, 00:30

      Руководство понимает ,что в этом сезоне им не по силам будет сохранить титул и поэтому с начала сезона вот такая лабуда -а в конце сезона будут стандартные отговорки для болельщиков -финансовая ситуация нестабильная и следовательно продажа Промеса , скандалы игроков с тренером и кто еще знает что будет к концу сезона ,а в конце сезона все это г...о скомпонуют и выльют на болельщиков ...ну и не забудут сказать,что виноваты не мы

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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 > kupryaev 22 сентября 2018, 14:50

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Какой титул?ты проспал год

      -30
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      Рейтинг: +548

      kupryaev > CSKA471 23 сентября 2018, 05:08

      точно))

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      Рейтинг: +979

      TUMS 21 сентября 2018, 00:00

      Шапито какое-то...

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      Рейтинг: +551

      avera 20 сентября 2018, 21:03

      "ряд русских звезд " - это автор про кого?

      0
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      Рейтинг: +100

      Piter SpaM > avera 21 сентября 2018, 14:20

      Назаров, Маклаков

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