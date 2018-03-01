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  • «Спорт день за днем»: у Карреры конфликт с Фернандо и Глушаковым

«Спорт день за днем»: у Карреры конфликт с Фернандо и Глушаковым

1 марта 2018, 16:53
47

Полузащитники «Спартака» Фернандо и Денис Глушаков конфликтуют с главным тренером Массимо Каррерой. Об этом сообщил «Спорт день за днем».

По информации издания, бразилец остался недоволен нахождением в запасе после матча 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика» (1:3). Он дважды оставался вне стартового состава.

О конкретной причине ссоры Карреры с Глушаковым не сообщается.

Напомним, «Спартак» лишился шансов на продолжение борьбы в Лиге Европы. В турнирной таблице чемпионата России красно-белые занимает третье место.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Спартак Глушаков Денис Фернандо Каррера Массимо
Комментарии (47)
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dimaholf
1519913441
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Евгений Агеев
1519913518
Бред какой то...
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baden69
1519913779
«Спорт день за днем» - если новостей нет, то мы их придумаем или додумаем.
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VVM1964
1519914907
" ОБС ( одна баба сказала ) "
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VASoMeat
1519915857
Да не верьте вы всякой херне.
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Shogun
1519915935
Глушака на лавку пора уже посадить, по двум играм с Басками ничего путного и не показал, даже элементарный пас на 15-20м уже проблемой становится и мне еще нравится, как это персонаж старается с 40м гол в девятку забить не замечая при этом других игроков более с выгодной позицией, а в Спартаке реальная уже паника, прям как в Зените при цыгане, все крутые все герои, а толку ноль и старается только один Адриано и ему не долго осталось, еще 1,5 года и можно списывать
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OfaZavr
1519919918
ну так давайте и про другие команды такие новости, чуть кто остался в запасе значит конфликт с тренером, чушь неописуемая.
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мы_не_рабы
1519920990
Ещё Карпин сказал: "то что происходит внутри клуба, там и остаётся". Каррера это тоже говорил неоднократно. А что за источник, близкий к клубу? Сторож дядя Ваня? Или очередной вброс перед игрой с Локо?
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Sanek85
1519929878
Свинский конфликт внутри свинарника!))) Поросята грязные взбунтовались!!! Пи....дры вы все там!!!
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Sanek85
1519929949
Обиженые пи....дры мясные!!!!)))
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