«Спорт день за днем»: у Карреры конфликт с Фернандо и Глушаковым

Полузащитники «Спартака» Фернандо и Денис Глушаков конфликтуют с главным тренером Массимо Каррерой. Об этом сообщил «Спорт день за днем».

По информации издания, бразилец остался недоволен нахождением в запасе после матча 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика» (1:3). Он дважды оставался вне стартового состава.

О конкретной причине ссоры Карреры с Глушаковым не сообщается.

Напомним, «Спартак» лишился шансов на продолжение борьбы в Лиге Европы. В турнирной таблице чемпионата России красно-белые занимает третье место.