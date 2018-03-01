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    «Спорт день за днем»: у Карреры конфликт с Фернандо и Глушаковым

    Полузащитники «Спартака» Фернандо и Денис Глушаков конфликтуют с главным тренером Массимо Каррерой. Об этом сообщил «Спорт день за днем».

    По информации издания, бразилец остался недоволен нахождением в запасе после матча 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика» (1:3). Он дважды оставался вне стартового состава.

    О конкретной причине ссоры Карреры с Глушаковым не сообщается.

    Напомним, «Спартак» лишился шансов на продолжение борьбы в Лиге Европы. В турнирной таблице чемпионата России красно-белые занимает третье место.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    01.03.2018 16:53
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +13

      саня 73 2 марта 2018, 13:07

      А что они должны всегда обниматся и целоваться. Лишь бы дело не страдало.

      0
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 2 марта 2018, 10:04

      Я думаю Фернандо знает за что его Каррера не выпускает, это ведь не просто так!!! Наверняка халтурит на тренировках, не выполняет установку наставников.....нехер диктовать свои условия, есть тренер для этого! Сказали сидеть и ждать своего выхода, значит молчи и жди. Бабло платят, отрабатывай!!!

      0
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      Рейтинг: +3537

      aaaaahhhh 2 марта 2018, 09:13

      а . по версии издания «Спорт день за днем», у меня конфликт с соседкой... но это гнусная ложь у нас прекрасные отношения.:))

      2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 марта 2018, 06:50

      Если это правда то это плохо-личные отношения не должны влиять на состав команды.

      0
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      Рейтинг: +393

      Spartanez 300 2 марта 2018, 04:12

      Хотелось бы без этих конфликтов , продолжение чемпионата на носу .Вся команда должна быть единым целым , иначе нас ждут одни разочарования и нервотрепка за игру "Спартака" .

      1
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 2 марта 2018, 02:59

      откуда берут инфу ?

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 1 марта 2018, 23:37

      Серьезный конфликт вряд ли существует.

      3
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 1 марта 2018, 23:12

      Воду боломутят

      0
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      Рейтинг: +946

      AЛЕКС73 1 марта 2018, 22:50

      бомжатская желтая газетенка очередную муть написала !

      2
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      Рейтинг: -253

      Sanek85 1 марта 2018, 21:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Обиженые пи....дры мясные!!!!)))

      -8
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      Рейтинг: +305

      Bobafett > Sanek85 1 марта 2018, 22:22

      сявка не лай

      2
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      Рейтинг: -253

      Sanek85 > Bobafett 1 марта 2018, 23:59

      Пошел в х....й!!!

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      Рейтинг: +305

      Bobafett > Sanek85 2 марта 2018, 00:10

      Это на всё что хватило твоей бездарности, клоун?

      2
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Sanek85 2 марта 2018, 01:02

      членосос ты везде бомбишь? очко горит после того как тебя армян с чеченом на пару в жопу драли? эу петух ?

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Bobafett 2 марта 2018, 01:02

      да это собака финоугорская водяры пережрал очко горит у него вот и бомбит ! не обращай внимание на убогого !

      -1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Sanek85 2 марта 2018, 09:52

      говорила тебе мамка не ешь помои на свалке плохо на голову влияет

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