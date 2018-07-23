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Каррера: «Никаких проблем с Глушаковым и Комбаровым нет»

23 июля 2018, 01:52
10

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своих отношениях с футболистами Дмитрием Комбаровым и Денисом Глушаковым.

— Глушаков и Комбаров — полноценные члены команды?

— Конечно. А почему нет?

— В конце сезона из-за того, что они не попадали в состав, ходили разные слухи.

— Это ерунда. Никаких проблем нет.

— Кто будет капитаном в новом сезоне?

— У меня есть мысли на этот счет. Пока что не стану их озвучивать. Когда вся команда соберется, тогда и решим.

— Это будет ваш выбор или выбор команды?

— Посмотрим — 50 на 50.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Комбаров Дмитрий Глушаков Денис Каррера Массимо
Комментарии (10)
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VSt
1532313376
Ну и Слава Богу! Пусть играют, если Карреру устраивают.
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Obojaemiy
1532315736
Я думаю он Зобнина капитаном сделает
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Боцман59rus
1532317011
нет игры - нет проблем ...молодежь стучится в дверь, откройте ее.)))
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Опорник84
1532320048
Играть должны сильнейшие! А конфликты были и будут в любом коллективе!
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Мары
1532321037
Правильно. У хорошего тренера все сильнейшие в основе.
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OfaZavr
1532333036
это радует, а то слухи нехорошие очень раздражали и напрягали.
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zigbert
1532335426
Это хорошо ,когда нет проблем.
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Полная Канистра
1532335650
тренер в них верит значит ещё помогут команде спады у всех бывают и сейчас не время разбрасываться игроками перед началом сезона все в строю и все готовы
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