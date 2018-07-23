Каррера: «Никаких проблем с Глушаковым и Комбаровым нет»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своих отношениях с футболистами Дмитрием Комбаровым и Денисом Глушаковым.
— Глушаков и Комбаров — полноценные члены команды?
— Конечно. А почему нет?
— В конце сезона из-за того, что они не попадали в состав, ходили разные слухи.
— Это ерунда. Никаких проблем нет.
— Кто будет капитаном в новом сезоне?
— У меня есть мысли на этот счет. Пока что не стану их озвучивать. Когда вся команда соберется, тогда и решим.
— Это будет ваш выбор или выбор команды?
— Посмотрим — 50 на 50.
Источник: Sport24