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    Каррера: «Никаких проблем с Глушаковым и Комбаровым нет»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о своих отношениях с футболистами Дмитрием Комбаровым и Денисом Глушаковым.

    — Глушаков и Комбаров — полноценные члены команды?

    — Конечно. А почему нет?

    — В конце сезона из-за того, что они не попадали в состав, ходили разные слухи.

    — Это ерунда. Никаких проблем нет.

    — Кто будет капитаном в новом сезоне?

    — У меня есть мысли на этот счет. Пока что не стану их озвучивать. Когда вся команда соберется, тогда и решим.

    — Это будет ваш выбор или выбор команды?

    — Посмотрим — 50 на 50.

    Источник: Sport24

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    23.07.2018 01:52
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 июля 2018, 11:47

      тренер в них верит значит ещё помогут команде спады у всех бывают и сейчас не время разбрасываться игроками перед началом сезона все в строю и все готовы

      5
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    • ...
      Рейтинг: +100888

      zigbert 23 июля 2018, 11:43

      Это хорошо ,когда нет проблем.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 июля 2018, 11:03

      это радует, а то слухи нехорошие очень раздражали и напрягали.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 23 июля 2018, 07:43

      Правильно.
      У хорошего тренера все сильнейшие в основе.

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3197

      Опорник84 23 июля 2018, 07:27

      Играть должны сильнейшие! А конфликты были и будут в любом коллективе!

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 23 июля 2018, 06:36

      нет игры - нет проблем ...молодежь стучится в дверь, откройте ее.)))

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 23 июля 2018, 06:15

      Я думаю он Зобнина капитаном сделает

      9
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      Рейтинг: +66

      Дмитрий ФКСМ > Obojaemiy 23 июля 2018, 08:25

      я только за

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Дмитрий ФКСМ 6 августа 2018, 16:46

      Дима, заглядывай в личку человеку, прежде чем минусы лепить.
      Внешность обманчива.

      0
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      Рейтинг: +1426

      VSt 23 июля 2018, 05:36

      Ну и Слава Богу! Пусть играют, если Карреру устраивают.

      8
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