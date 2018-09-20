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Шум вокруг Глушакова сложнее, чем кажется

Итак, что было. Капитан Глушаков лайкнул критику главного тренера и получил отстранение, перевод в дубль и тонну фанатской критики. Вроде в этой бурной истории все просто. Но на самом деле нет. Вот несколько сложных вопросов, которые возникают следом.

Недавно у «Спартака» был похожий случай, но с другим итогом. Почему?

Отмазка Глушакова о том, что он ничего не лайкал − это странно, нелепо и в общем-то сомнительно. Хотя бы потому что есть скрин. Закрывать лидера команды за одобрение мягкой критики − это спорно, жестко, но в общем-то понятно. Интересно другое. Пару недель назад, прямо в вечер матча с «Зенитом», Ханни лаконично критиковал решение Карреры по составу. Но вместо бана он вдруг получил место в старте на следующий матч (и, похоже, провалился). Почему такие двойные стандарты?

В «Спартаке» опять конфликт. Ханни недоволен Каррерой

Глушаков выступал против Карреры?

Уже год в инфополе робко колосятся слухи о том, что ряд русских звезд выдавливают Карреру из состава. Насколько они правдивы, неизвестно. Если что, тренер все отрицает. Но слухи все-таки есть. Говорят, Каррера даже выступал против назначения Глушакова капитаном и советовал выбрать Джикию.

Это правда?

Если нет, тогда удивительно, что «Спартак» так радикально отнесся к обычному лайку и вместо каких-то попыток замять ситуацию или заставить Глушакова дежурно извиниться, сделал все, чтобы тема раздулась сильно больше старта ЛЧ. Все-таки у нас к активности в социальных сетях пока относятся не так внимательно, как на Западе, где, например, «Дисней» убрал режиссера сверхуспешных «Стражей галактики» за посты в твиттере десятилетней давности.

Если да, тогда все складывается просто. Глушаков организовывал переворот, Каррера его предотвратил, клуб выбрал сторону тренера, бунтаря публично наказали. А лайки − удобный повод.

Какой из двух вариантов верный?

Есть ли тут связь с плохой формой Глушакова?

Ничего не понимаю в тактике, но открываю страницу «Спартака» в Whoscored − главном сайте планеты про умные цифры − и вижу, что Глушаков далеко от командного топа по всем основным показателям: точность паса, дриблинг, обостряющие передачи, отборы и т.д. Все неплохо только с ударами, но: а) половина из них мимо ворот, б) ни один из них не стал голом. При этом Глушаков регулярно играет: уже семь матчей в этом сезоне РПЛ − больше, чем Фернандо, Попов, Ташаев, Ханни. Так нормально?
Также я помню, что Глушакова больше не зовут в сборную и что «Спартак» на всякий случай взял под эту осень Романа Еременко.

Еще в последнее время я регулярно вижу в ваших комментариях и слышу от своих знакомых, которые более-менее регулярно смотрят матчи «Спартака», злобную досаду на ряд игроков. Чаще всего в этих возгласах мелькает именно Глушаков.

Поэтому я задаю логичный вопрос: может быть, все это − просто такая вот сублимированная реакция на чисто игровой спад того, кто еще вчера сиял едва ли не ярче всех?

Зачем «Спартаку» сейчас этот скандал?

− Вылетели из Лиги чемпионов
− Отдали лидерство «Зениту»
− Расстались с Промесом
− Неприятно проиграли «Ахмату», где теперь обитает бывший помощник Карреры
− Весь месяц показывали очень спорную игру

Очевидно, что дела у «Спартака» не очень. Но вместо срочной дозы сплочения и мотивации жирный публичный скандал − прямо как во времена Карпина, Дзюбы и тренеришек. Точно вовремя?

Какое, блин, видео из бани?

Теперь вместе с лайками все поносят Глушакова за какую-то там историю с видео из бани, непонятных женщин и чьи-то измены. Извините, что так размыто, но жутко не хочется в этом разбираться. Потому что:

а) дело совсем не в этом
б) тут личная жизнь вообще не связана с футбольными терками

Единственный вопрос по ситуации: не кажется ли вам, что появление истории с баней именно в этот момент, − слишком лютое совпадение?

Все помнят, как Глушаков зажигал совсем недавно?

Теплый весенний вечер. Денис Глушаков сидит на заборе у «Открытия Арены»,трясет банкой и громко радуется чемпионству. Тому самому, которое все ждали 16 лет. Тому самому, которое случилось в том числе благодаря дико крутому сезону Глушакова, где он показал себя не только как игрок, но и как органичный лидер. В русском футболе такой персонаж выглядел адреналиново, интересно и мощно.

Никого не защищаю и вообще не встаю ни на чью сторону, но мне искренне непонятно вот что. Почему клуб, тренер, фанаты и капитан, которые совместно пережили такой счастливый для них момент, сегодня не могут порешать все противоречия менее тихо и более достойно?

Здорово, когда герои восхищают нас в моменты триумфа. Но гораздо ценнее, когда это случается посреди жуткого провала.

***

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Россия. Премьер-лига Россия Спартак Глушаков Денис Каррера Массимо
Комментарии (38)
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Marley Bob
1537370247
во что только превратили Клуб,ироды!нет им никакого прощения.
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filosof sparty
1537371245
А всё от чего!? Однажды, один очень уважаемый человек сказал: « Люби Спартак в себе, а не себя в Спартаке!»
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Koshastiy
1537372289
Небольшое прояснение для всех, кто не до конца разобрался в ситуации (включая автора). В своём официальном аккаунте Дмитрий Назаров выложил видео, где прочитал нелицеприятное стихотворение про Карреру. Под этим видео поставил лайк Ещенко, Глушак под ним лайк не ставил. Позже один из фанатских пабликов Спартака выложил фото Дмитрия Назарова в красной шапке Фонда борьбы с Лейкемией с хештегом #самоевремяжить, а под этим фото разместил текст стихотворения Дмитрия Юрьевича. И именно это фото лайкнул Глушаков не читая текст под ним. Большинство завсегдатаев бомбардира стебёт ресурс за регулярно появляющиеся новости не имеющие отношения к футболу, а сами как карпы на хлеб накинулись на журналистскую донку и готовы топить своего даже не пытаясь разобраться в ситуации. Дело не в отношении игрока и тренера, дело в "фанатах" создающих петиции, и раскачивающих ситуацию. Какие ж вы фанаты, стыд.
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oyabun
1537372471
Было бы что делить тренеру с игроками. Так ведь нечего же! Местами друг с другом не поменяются. Зарплаты у всех такие что нам даже не снились. Только играйте! Так нет же, не могут люди долго жить вместе чтобы не погрызться. Печально что это происходит именно в Спартаке. И вдвойне печально что Федуну похоже все по хер.
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Taps
1537372747
Почему ? Нет коллектива, гнилые людишки правят.
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Владислав Vlad
1537381140
Давайте будем реалистами. Глушаков средний игрок. В чемпионский год его плохую игру, как опорника, нивелировали забитые им голы. А по-сути - играл он, по своей позиции, тогда так же, как и сейчас, ну может чуточку лучше. Да, он имел отношение к сплочению команды в чемпионский год. За это ему спасибо. Но если ты играешь не на уровне, то какие претензии к тренеру???? Глушаков, Комбаров, Самедов и т.п. - Когда же Спартак избавится от балласта?????
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ssspartak
1537387548
дааа, всё чаще появляются статьи в стиле деградации населения от "первого канала", по типу андрей малахов, дом 2 и т.д...ну чё обсудить футбол уже скучно? давайте сплетни наведем?
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Ауторитетный экспэрт мамо
1537388474
...я бы не назвал, васся, игру глушака - жутким провалом...но и качественной игрой это не назовешь.....тут скорее другое...а именно: когда все надеялись, что глушак, будучи капитаном, васся, потянет команду за собой, будет в отличных кондициях и подаст пример всем, он напротив, начал нарушать спортивный режим, строить заговоры против карреры и вообще вести себя антиспортивно....жаль дениску...а ведь по началу он казался более умным парнем
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artur 10
1537419674
они чемпионами,впервые за 16 лет,то стали случайно,главных конкурентов-Зенит и ЦСКА сильно хандрило в тот сезон)))
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TUMS
1537477225
Шапито какое-то...
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