Шум вокруг Глушакова сложнее, чем кажется

Итак, что было. Капитан Глушаков лайкнул критику главного тренера и получил отстранение, перевод в дубль и тонну фанатской критики. Вроде в этой бурной истории все просто. Но на самом деле нет. Вот несколько сложных вопросов, которые возникают следом.

Недавно у «Спартака» был похожий случай, но с другим итогом. Почему?

Отмазка Глушакова о том, что он ничего не лайкал − это странно, нелепо и в общем-то сомнительно. Хотя бы потому что есть скрин. Закрывать лидера команды за одобрение мягкой критики − это спорно, жестко, но в общем-то понятно. Интересно другое. Пару недель назад, прямо в вечер матча с «Зенитом», Ханни лаконично критиковал решение Карреры по составу. Но вместо бана он вдруг получил место в старте на следующий матч (и, похоже, провалился). Почему такие двойные стандарты?

В «Спартаке» опять конфликт. Ханни недоволен Каррерой

Глушаков выступал против Карреры?

Уже год в инфополе робко колосятся слухи о том, что ряд русских звезд выдавливают Карреру из состава. Насколько они правдивы, неизвестно. Если что, тренер все отрицает. Но слухи все-таки есть. Говорят, Каррера даже выступал против назначения Глушакова капитаном и советовал выбрать Джикию.

Это правда?

Если нет, тогда удивительно, что «Спартак» так радикально отнесся к обычному лайку и вместо каких-то попыток замять ситуацию или заставить Глушакова дежурно извиниться, сделал все, чтобы тема раздулась сильно больше старта ЛЧ. Все-таки у нас к активности в социальных сетях пока относятся не так внимательно, как на Западе, где, например, «Дисней» убрал режиссера сверхуспешных «Стражей галактики» за посты в твиттере десятилетней давности.

Если да, тогда все складывается просто. Глушаков организовывал переворот, Каррера его предотвратил, клуб выбрал сторону тренера, бунтаря публично наказали. А лайки − удобный повод.

Какой из двух вариантов верный?

Есть ли тут связь с плохой формой Глушакова?

Ничего не понимаю в тактике, но открываю страницу «Спартака» в Whoscored − главном сайте планеты про умные цифры − и вижу, что Глушаков далеко от командного топа по всем основным показателям: точность паса, дриблинг, обостряющие передачи, отборы и т.д. Все неплохо только с ударами, но: а) половина из них мимо ворот, б) ни один из них не стал голом. При этом Глушаков регулярно играет: уже семь матчей в этом сезоне РПЛ − больше, чем Фернандо, Попов, Ташаев, Ханни. Так нормально?

Также я помню, что Глушакова больше не зовут в сборную и что «Спартак» на всякий случай взял под эту осень Романа Еременко.

Еще в последнее время я регулярно вижу в ваших комментариях и слышу от своих знакомых, которые более-менее регулярно смотрят матчи «Спартака», злобную досаду на ряд игроков. Чаще всего в этих возгласах мелькает именно Глушаков.

Поэтому я задаю логичный вопрос: может быть, все это − просто такая вот сублимированная реакция на чисто игровой спад того, кто еще вчера сиял едва ли не ярче всех?

Зачем «Спартаку» сейчас этот скандал?

− Вылетели из Лиги чемпионов

− Отдали лидерство «Зениту»

− Расстались с Промесом

− Неприятно проиграли «Ахмату», где теперь обитает бывший помощник Карреры

− Весь месяц показывали очень спорную игру

Очевидно, что дела у «Спартака» не очень. Но вместо срочной дозы сплочения и мотивации жирный публичный скандал − прямо как во времена Карпина, Дзюбы и тренеришек. Точно вовремя?

Какое, блин, видео из бани?

Теперь вместе с лайками все поносят Глушакова за какую-то там историю с видео из бани, непонятных женщин и чьи-то измены. Извините, что так размыто, но жутко не хочется в этом разбираться. Потому что:

а) дело совсем не в этом

б) тут личная жизнь вообще не связана с футбольными терками

Единственный вопрос по ситуации: не кажется ли вам, что появление истории с баней именно в этот момент, − слишком лютое совпадение?

Все помнят, как Глушаков зажигал совсем недавно?

Теплый весенний вечер. Денис Глушаков сидит на заборе у «Открытия Арены»,трясет банкой и громко радуется чемпионству. Тому самому, которое все ждали 16 лет. Тому самому, которое случилось в том числе благодаря дико крутому сезону Глушакова, где он показал себя не только как игрок, но и как органичный лидер. В русском футболе такой персонаж выглядел адреналиново, интересно и мощно.

Никого не защищаю и вообще не встаю ни на чью сторону, но мне искренне непонятно вот что. Почему клуб, тренер, фанаты и капитан, которые совместно пережили такой счастливый для них момент, сегодня не могут порешать все противоречия менее тихо и более достойно?

Здорово, когда герои восхищают нас в моменты триумфа. Но гораздо ценнее, когда это случается посреди жуткого провала.

***

Что еще почитать про «Спартак»:

Глушакова и Ещенко теперь все ненавидят

Лидер «Спартака», чей трансфер считали провалом

Почему «Спартак» вылетел из ЛЧ?