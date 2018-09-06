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  • Каррера хотел видеть капитаном «Спартака» Джикию. Игроки настояли на назначении Глушакова

Каррера хотел видеть капитаном «Спартака» Джикию. Игроки настояли на назначении Глушакова

6 сентября 2018, 17:21
18

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера хотел, чтобы капитаном команды в нынешнем сезоне был защитник Георгий Джикия. Тем не менее футболисты настояли на том, чтобы капитанскую повязку, как и в прошлом сезоне, носил полузащитник Денис Глушаков.

«Открытая конфронтация между Массимо Каррерой и Денисом Глушаковым вылилась в очередной внутрикомандный конфликт, имевший место перед началом сезона.

Итальянец очень хотел видеть капитаном «Спартака» Георгия Джикию и активно продвигал свою позицию. Так сказать, в массы. Но большинство игроков имели свои соображения на этот счет и в открытую выступили против желания тренера. В итоге капитаном остался Глушаков, а Джикия стал его заместителем», – сообщает телеграм-канал «ЭкСпорт»

Источник: Telegram
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Джикия Георгий Каррера Массимо
Комментарии (18)
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Боцман59rus
1536244889
Это комбарик никчемный подразумевается под "команда настояла
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Мары
1536245434
Эх бомбардир ты бомбардир. Конфликт был в конце прошлого сезона, когда Масиимо убрал из состава тех, кто воду боломутил.Сейчас же конфликт исчерпан.Урок оказался хорошо выученным.Идём дальше.
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Krossmen73
1536247996
В очередной раз журналисты пытаются высосать сенсацию из пальца.Некрасиво это...непрофессионально...В Спартаке всё идёт нормально.Денис достоин быть капитаном!Есть коллектив и есть задача - задача быть первыми!Удачи красно-белые!!!
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9зверь9
1536248792
за..пала эта желтая куйня!!!
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Restwedw
1536249323
http://tansben.ru Составляют отличные экспрессы, поднял крупно с ними, брал подпиской на 20 дней http://tansben.ru
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Пестрый
1536249981
Все даже слепые видят как "играет" этот самый глушаков! Всех его друзей из ромашки уже задвинули в аут, так что не долго осталось и самому глушакову пускать пыль в глаза! В футболе все просто поле ровное и мяч круглый кто играет а кто только делает вид все все видят и тут никаким капитанством не прикроешься!
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Старикан
1536254044
Плохо когда в команде согласия нет...
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zigbert
1536258518
Достоверность этой информации вызывает сомнение. Конфликты у команды обычно появляются когда нет результата. Спартак начал чемпионат довольно не плохо и вероятность такого конфликта (если его можно назвать таковым),не велика.
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Jack24
1536297214
Глушаков последнее время играет очень плохо
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Отчаянный Пердун
1536317319
Лучше бы Зобнина выбирали! Если ему ещё и капитанскую ответственность добавить. Он будет ещё сверх мотивирован. А Глушаков сдувается как воздушный шарик.
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