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    Каррера хотел видеть капитаном «Спартака» Джикию. Игроки настояли на назначении Глушакова

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера хотел, чтобы капитаном команды в нынешнем сезоне был защитник Георгий Джикия. Тем не менее футболисты настояли на том, чтобы капитанскую повязку, как и в прошлом сезоне, носил полузащитник Денис Глушаков.

    «Открытая конфронтация между Массимо Каррерой и Денисом Глушаковым вылилась в очередной внутрикомандный конфликт, имевший место перед началом сезона.

    Итальянец очень хотел видеть капитаном «Спартака» Георгия Джикию и активно продвигал свою позицию. Так сказать, в массы. Но большинство игроков имели свои соображения на этот счет и в открытую выступили против желания тренера. В итоге капитаном остался Глушаков, а Джикия стал его заместителем», – сообщает телеграм-канал «ЭкСпорт»

    Источник: Telegram

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    06.09.2018 17:21
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 8 сентября 2018, 09:23

      ага конечно,подливайте говна на вентилятор ......подливайте х*** у вас получится новый конфликт устроить ....сэ такая помойка

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 7 сентября 2018, 21:10

      Глушаков в авторитете у игроков!

      -1
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 7 сентября 2018, 13:48

      Лучше бы Зобнина выбирали! Если ему ещё и капитанскую ответственность добавить. Он будет ещё сверх мотивирован. А Глушаков сдувается как воздушный шарик.

      3
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      Рейтинг: +77

      Майор Балдёжник 7 сентября 2018, 12:03

      рановато Джикии

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      Рейтинг: +1847

      mahan 7 сентября 2018, 08:40

      Был или нет данный конфликт, достоверной информации нет. Но, то, что Глушаков не играет на своем уровне уже 2 сезон подряд это факт. Каррера вливает молодых игроков не от хорошей жизни, значит они реально на данном этапе сильнее, из списка "старых" иголклв (Комбаров, Глушаков, Ещенко, Самедов) играет на высоком уровне только Самедов.

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      Рейтинг: +8028

      nik55 7 сентября 2018, 08:15

      Глушаков--Комбаров=Ещенко-Самедов------с вещами на выход

      1
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      Рейтинг: +862

      Jack24 7 сентября 2018, 08:13

      Глушаков последнее время играет очень плохо

      3
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 6 сентября 2018, 21:28

      Достоверность этой информации вызывает сомнение. Конфликты у команды обычно появляются когда нет результата. Спартак начал чемпионат довольно не плохо и вероятность такого конфликта (если его можно назвать таковым),не велика.

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      Рейтинг: +7392

      Старикан 6 сентября 2018, 20:14

      Плохо когда в команде согласия нет...

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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 6 сентября 2018, 19:32

      Вообщем в этом сезоне либо игроки тренера сольют,либо он глушаковцев

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