Каррера хотел видеть капитаном «Спартака» Джикию. Игроки настояли на назначении Глушакова

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера хотел, чтобы капитаном команды в нынешнем сезоне был защитник Георгий Джикия. Тем не менее футболисты настояли на том, чтобы капитанскую повязку, как и в прошлом сезоне, носил полузащитник Денис Глушаков.

«Открытая конфронтация между Массимо Каррерой и Денисом Глушаковым вылилась в очередной внутрикомандный конфликт, имевший место перед началом сезона.

Итальянец очень хотел видеть капитаном «Спартака» Георгия Джикию и активно продвигал свою позицию. Так сказать, в массы. Но большинство игроков имели свои соображения на этот счет и в открытую выступили против желания тренера. В итоге капитаном остался Глушаков, а Джикия стал его заместителем», – сообщает телеграм-канал «ЭкСпорт»