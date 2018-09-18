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    Глушакова и Ещенко теперь все ненавидят


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    Голосов: 6
    18.09.2018 11:09
    В «Спартаке» опять скандал.

    В воскресенье «Спартак» проиграл «Ахмату» и все вновь заговорили о спаде команды при Каррере, отсутствии мотивации у футболистов и возвращению к временам, когда у клуба ничего не получалось на поле. Ситуацию подогрел актер Дмитрий Назаров, раскритиковавший Карреру в стихах:

    «Ну что еще должно случиться,

    Какие нам нужны примеры,

    Чтобы понять, что гусь – не птица,

    А наше счастье – не Каррера?

    С ним нет полета и простора,

    Одна украденная радость,

    И сколько нужно нам позора,

    Чтоб исчерпалась благодарность?

    Мы можем и терпеть, и злиться,

    Все с гуся, как вода, стекает,

    И нет яиц от этой птицы,

    И съесть нельзя, и не летает!»

    text

    Публикация от text (@dmitry_nazarov_official)

    Ситуация осталась бы незамеченной, если бы этот пост не лайкнули футболисты «Спартака» Андрей Ещенко и Денис Глушаков.

    Что было дальше

    А дальше – мгновенная критика игроков:

    Что сказали сами футболисты

    Андрей Ещенко не ответил публично, зато в переписке обсудил проблему с болельщиком.

    Глушаков же написал огромный текст в своем инстаграме, в котором сказал, что ничего не лайкал.

    text

    Публикация от text (@glushak8)

    На самом деле в интернете есть скриншот с лайком Глушакова под стихом Назарова:

    Upd: по некоторой информации, Массимо Каррера отстранил Глушакова и Ещенко.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 6
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    Комментарии74
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      Рейтинг: +5180

      Каратель 2 октября 2018, 17:33

      что тут скажешь? пусть кухарка-стихоплёт занимается сочинением стихов,на то они артисты-скоморохи,в рот им кило печенья,даже пусть лайкают там всякие твиттерасты,инстадрочеры и прочие,но футболист в первую очередь должен играть в футбол,да именно ИГРАТЬ В ФУТБОЛ,а не заниматься ходьбой и онанизмом на поле?тут всё просто хорошо играешь-игрок основы,нет иди на ..й. а Массимо увольнять нельзя,нужно просто всех бунтарей нах повыбрасывать,иначе они так и будут воду мутить

      0
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      Рейтинг: +1258

      tushkanlz 22 сентября 2018, 13:29

      "теперь все ненавидят"?! - ЧУШЬ болотная!!..это всё-равно,что - ЭТО ТЕБЯ,мля,все ненавидят,стихоплёт!!!

      1
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 21 сентября 2018, 17:30

      Вот такая вот благодарность за то, что привёл спартачей к золотым медалям. Плохой ли, хороший тренер каррера, надо посмотреть, а вот что назаров, как артист херота, это однозначно. Кухонный работник.

      2
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      Рейтинг: +17

      За Спартак с1974 19 сентября 2018, 20:07

      Назаров респект за смысл и слова , к тому же рифмой козла как плёткой,
      для горлопанов суть трын-трава, только б раззявить говёную глотку.
      Карера как тренер не стоит и двух в углу завалявшихся пенсов
      Шёл бы ты Массимо из Спартака прямо на бой экстрасенсов.

      0
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      Рейтинг: +269

      Alllex68 19 сентября 2018, 12:08

      Глушак на фотке какать хочет

      2
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      Рейтинг: +818

      Serjio82 19 сентября 2018, 10:18

      Глушакову пора уже ехать в другой клуб!зодолбал своими спорами,интервью,футболист должен заниматься спортом,а капитан команды должен быть примером для остальных игроков в комнде!

      3
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      Рейтинг: +162

      Yuriy_Shahta 19 сентября 2018, 09:32

      Детский сад какой то....

      0
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      Рейтинг: +46

      Mihal822 19 сентября 2018, 04:59

      Ну чушки , как всегда , в своем репертуаре...))) Глушак, видимо до хрюкался или в данном случае - долайкался) Ну меньше будет языком часать и сувать свой свинячий пятак в каждую дырку! Лучше бы на поле себя так проявлял! И можно не рассказывать сказки о прекрасной ауре в клубе и о своих прекрасных отношениях с тренером, было бы это так , то не просиживал бы штаны на скамеке...
      Что ж, Каррера, тебя так твои "воины" подводят?? Или все - отвоевали? И опять в навозную яму на 16 лет?)
      Ну а усатый, конечно, красавчик!) Подлил маслеца в огонь )) Поступил как настоящий фанат!))))))

      2
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      Рейтинг: +269

      Alllex68 > Mihal822 19 сентября 2018, 12:09

      Усатый подленько поступил

      3
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      Рейтинг: +3795

      serppion > Alllex68 24 сентября 2018, 03:52

      Усатый - болельщик неравнодушный. Что он пишет и говорит о Спартаке - это его дело. Имеет право высказываться точно так же, как ты и я. Причем, излагает стихами, что гораздо интересней и доходчивее.

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 19 сентября 2018, 03:34

      В какое время мы живем???? Бл.ть, лайки решают вопросы и судьбы... Какие-то **..тые лайки, бл.ть!!!! *********.ть поколения налицо....

      1
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 18 сентября 2018, 23:56

      Денис красава, для народа старается, а этого не знаю и знать не хочу.

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