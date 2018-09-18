Глушакова и Ещенко теперь все ненавидят

В «Спартаке» опять скандал.

В воскресенье «Спартак» проиграл «Ахмату» и все вновь заговорили о спаде команды при Каррере, отсутствии мотивации у футболистов и возвращению к временам, когда у клуба ничего не получалось на поле. Ситуацию подогрел актер Дмитрий Назаров, раскритиковавший Карреру в стихах:

«Ну что еще должно случиться,

Какие нам нужны примеры,

Чтобы понять, что гусь – не птица,

А наше счастье – не Каррера?

С ним нет полета и простора,

Одна украденная радость,

И сколько нужно нам позора,

Чтоб исчерпалась благодарность?

Мы можем и терпеть, и злиться,

Все с гуся, как вода, стекает,

И нет яиц от этой птицы,

И съесть нельзя, и не летает!»

text text text Публикация от text (@dmitry_nazarov_official) 17 Сен 2018 в 7:53 PDT

Ситуация осталась бы незамеченной, если бы этот пост не лайкнули футболисты «Спартака» Андрей Ещенко и Денис Глушаков.

Что было дальше

А дальше – мгновенная критика игроков:

twit text — Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 17 сентября 2018 г.

twit text — Роман Герасимов (@romanger89) 18 сентября 2018 г.

twit text — Дима Кирьянов (@pushkindv) 18 сентября 2018 г.

twit text — maksspartak (@maksspartak) 17 сентября 2018 г.

twit text — Пеннивайз Ещенко (@Fraggle_Rock_82) 18 сентября 2018 г.

twit text — Аrkady Lee (@leeadvocat2011) 18 сентября 2018 г.

twit text — Andrey Kopylov (@_beatleman) 18 сентября 2018 г.

twit text — Георг В. Стеллер (@alkomaar) 18 сентября 2018 г.

Что сказали сами футболисты

Андрей Ещенко не ответил публично, зато в переписке обсудил проблему с болельщиком.

Глушаков же написал огромный текст в своем инстаграме, в котором сказал, что ничего не лайкал.

text text text Публикация от text (@glushak8) 17 Сен 2018 в 11:39 PDT

На самом деле в интернете есть скриншот с лайком Глушакова под стихом Назарова:

Upd: по некоторой информации, Массимо Каррера отстранил Глушакова и Ещенко.