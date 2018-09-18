Глушакова и Ещенко теперь все ненавидят

В воскресенье «Спартак» проиграл «Ахмату» и все вновь заговорили о спаде команды при Каррере, отсутствии мотивации у футболистов и возвращению к временам, когда у клуба ничего не получалось на поле. Ситуацию подогрел актер Дмитрий Назаров, раскритиковавший Карреру в стихах:

«Ну что еще должно случиться,

Какие нам нужны примеры,

Чтобы понять, что гусь – не птица,

А наше счастье – не Каррера?

С ним нет полета и простора,

Одна украденная радость,

И сколько нужно нам позора,

Чтоб исчерпалась благодарность?

Мы можем и терпеть, и злиться,

Все с гуся, как вода, стекает,

И нет яиц от этой птицы,

И съесть нельзя, и не летает!»

text text text Публикация от text (@dmitry_nazarov_official) 17 Сен 2018 в 7:53 PDT

Ситуация осталась бы незамеченной, если бы этот пост не лайкнули футболисты «Спартака» Андрей Ещенко и Денис Глушаков.

Что было дальше

А дальше – мгновенная критика игроков:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Что сказали сами футболисты

Андрей Ещенко не ответил публично, зато в переписке обсудил проблему с болельщиком.

Глушаков же написал огромный текст в своем инстаграме, в котором сказал, что ничего не лайкал.

text text text Публикация от text (@glushak8) 17 Сен 2018 в 11:39 PDT

На самом деле в интернете есть скриншот с лайком Глушакова под стихом Назарова:

Upd: по некоторой информации, Массимо Каррера отстранил Глушакова и Ещенко.