Глушакова и Ещенко теперь все ненавидят

В воскресенье «Спартак» проиграл «Ахмату» и все вновь заговорили о спаде команды при Каррере, отсутствии мотивации у футболистов и возвращению к временам, когда у клуба ничего не получалось на поле. Ситуацию подогрел актер Дмитрий Назаров, раскритиковавший Карреру в стихах:
«Ну что еще должно случиться,
Какие нам нужны примеры,
Чтобы понять, что гусь – не птица,
А наше счастье – не Каррера?
С ним нет полета и простора,
Одна украденная радость,
И сколько нужно нам позора,
Чтоб исчерпалась благодарность?
Мы можем и терпеть, и злиться,
Все с гуся, как вода, стекает,
И нет яиц от этой птицы,
И съесть нельзя, и не летает!»
Ситуация осталась бы незамеченной, если бы этот пост не лайкнули футболисты «Спартака» Андрей Ещенко и Денис Глушаков.
Что было дальше
А дальше – мгновенная критика игроков:
Что сказали сами футболисты
Андрей Ещенко не ответил публично, зато в переписке обсудил проблему с болельщиком.
Глушаков же написал огромный текст в своем инстаграме, в котором сказал, что ничего не лайкал.
На самом деле в интернете есть скриншот с лайком Глушакова под стихом Назарова:
Upd: по некоторой информации, Массимо Каррера отстранил Глушакова и Ещенко.