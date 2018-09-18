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Глушакова и Ещенко теперь все ненавидят

В воскресенье «Спартак» проиграл «Ахмату» и все вновь заговорили о спаде команды при Каррере, отсутствии мотивации у футболистов и возвращению к временам, когда у клуба ничего не получалось на поле. Ситуацию подогрел актер Дмитрий Назаров, раскритиковавший Карреру в стихах:

«Ну что еще должно случиться,

Какие нам нужны примеры,

Чтобы понять, что гусь – не птица,

А наше счастье – не Каррера?

С ним нет полета и простора,

Одна украденная радость,

И сколько нужно нам позора,

Чтоб исчерпалась благодарность?

Мы можем и терпеть, и злиться,

Все с гуся, как вода, стекает,

И нет яиц от этой птицы,

И съесть нельзя, и не летает!»

text

Публикация от text (@dmitry_nazarov_official)

Ситуация осталась бы незамеченной, если бы этот пост не лайкнули футболисты «Спартака» Андрей Ещенко и Денис Глушаков.

Что было дальше

А дальше – мгновенная критика игроков:

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Что сказали сами футболисты

Андрей Ещенко не ответил публично, зато в переписке обсудил проблему с болельщиком.

Глушаков же написал огромный текст в своем инстаграме, в котором сказал, что ничего не лайкал.

text

Публикация от text (@glushak8)

На самом деле в интернете есть скриншот с лайком Глушакова под стихом Назарова:

Upd: по некоторой информации, Массимо Каррера отстранил Глушакова и Ещенко.

Россия. Премьер-лига Россия Спартак Глушаков Денис Ещенко Андрей Каррера Массимо
Комментарии (77)
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yurdin
1537262916
Так-так-так)))Свиньи срутся-быть Добру)))
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polt
1537269188
На поле ничего не получается у ребят, тренер виноват по их мнению. С себя спросить слабо. Пора бутсы на гвоздь???
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Snek
1537276902
Ещенко даже школу не закончил что ли? Кто-нибудь смог разобрать, что он написал или имел ввиду?
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МясоВФНЛ
1537277862
Продолжайте, продолжайте - чем больше скандалов, тем ниже мяснак. Может и доживём до ФНЛ...
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Kollljan
1537281000
Когда Спартак стал чемпионом, этот актёришка готов был Карере жопу расцеловать. А теперь вон оно как.
Ответить
Olga85
1537282965
"Листая ленту, быстро поставил лайк, не изучал текст и пошел дальше" - что за бред? И Глушаков называет себя взрослым мужчиной? Что значит поставил лайк, не читая текст? А если там какая-то пошлятина или призыв к противоправным действиям? "Если бы я тратил время на изучение текстов всех постов во всех фан-пабликах, то времени бы ни на что больше не хватило"... А может просто не стоит сидеть во всех фан-пабликах и автоматом что-то там лайкать? Может стоит потратить это время на тренировки или на просмотр матчей с предстоящим соперником? Если ты так уверен в своей физической форме и в своей готовности к ближайшим играм и считаешь, что лишние тренировки тебе ни к чему - ну почитай какую-нибудь хорошую книгу, крестиком в конце-концов повышивай, чтобы потом не выглядеть дебилом. Есть очень хорошая фраза: "Лучше молчать и слыть идиотом, чем сказать и развеять все сомнения". Вот в этой ситуации Глушакову было бы лучше промолчать, а не писать огромный "оправдательный" пост и тем самым расписываться в своей глупости. А от Ещенко чего-то более умного и ждать нечего. Обоим штраф и в дубль. Никаких оправданий! Может в следующий раз очередной идиот будет читать то, что лайкает. А вообще Спартаку надо взять пример с ЦСКА и обновить состав, с той лишь разницей, что из ЦСКА заслуженные футболисты ушли сами и с почестями, оставив после себя хорошие воспоминания, а из Спартака часть футболистов надо просто гнать в шею, раз у них больше нет мотивации выкладываться на поле, не устраивает тренер, жмут трусы или есть еще какие-то претензии. Дело футболиста - выполнять указания тренера, а как тот справляется со своей работой - решит руководство клуба.
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Ден 781
1537284575
Назарова тоже не пускать на стадион, за исключением игр Спартак 2
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ajax707
1537285257
Да кому играть то, после ухода Промеса и травмы Жиго команды не осталось, один Зобнин играет, только один в поле не воин, когда же наконец в руководстве поймут что в команде нет нападающих, нет средней линии, да и в защите один Джикия не сдюжет
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Фёдор Горюнов
1537290898
Уберут Карреру...Опять Будет И.О...И тогда Привет ФНЛ...
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TUMS
1537298058
Я не болею за Спартак, но считаю, что Назаров прав, тысячу раз прав. И это не только о Спартаке он сказал, о всех тех "тренеришках" из Г. Европы, которые губят наш футбол и за наши же деньги. А парни просто еще не повзрослели, "бабло" огромное виновато.
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