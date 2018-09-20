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«Спартак» ужасен. Это было предсказуемо

• Поразительно, но «Спартак» именно сегодня сыграл свой первый в истории матч группового этапа Лиги Европы. В группах он уже выступал в сезонах-2007/08 и 2008/09, но Кубка УЕФА. А в ЛЕ – только в плей-офф, дважды на поздних стадиях («Базель», «Аякс», «Порту», «Атлетик»), трижды – на ранних («Легия», «Санкт-Галлен», АЕК). В групповых этапах Кубка УЕФА начинали с победы («Байер», 2:1) и поражения («Удинезе», 1:2). Сегодня – неудача с «Рапидом» (0:2).

• Всего лишь трое футболистов из того состава, что вышел на поле в Вене, могли считаться игроками «основы» в прошлом сезоне – Джикия, Фернандо и Зобнин. Мельгарехо подтянули позже, Боккетти, Тимофеев и Зе Луиш были игроками ротации, Рошу выпускали крайне редко, а Максименко, Ломовицкого и Рассказова к составу еще не подпускали. Теперь вся эта компания вышла на поле в матче еврокубка. О какой командной игре тут можно вести речь? Так ее, по сути, и не было.

• «Рапид» первые минут 20 об атаках практически не помышлял, затем, видя, что соперник не наращивает темп и в целом ничего опасного из себя не представляет, решил действовать нахальнее. Два неплохих удара случилось в первом тайме, а два гола – уже во втором. При всем при этом – ни давления на правах хозяев, ни каких-то хитроумных розыгрышей, ни острых контратак – ничего из этого от «Рапида» мы не видели. Это очень средняя команда. «Спартак» даже забил себе сам – Максименко отбил мяч после удара прямо в колено Тимофееву. Второй мяч случился после жуткого провала в защите. Впрочем, абсолютно то же мы в прошлом году видели в играх с «Марибором», где состав у «Спартака» был на порядок сильнее нынешнего.

• У «Спартака» все плохо, и об этом нужно говорить прямо. Он вылетел в Лиге чемпионов от не очень сильного соперника и проиграл еще более слабому уже в турнире рангом ниже. Он лишился лучшего игрока и никого не нашел взамен. Он лишился капитана, с которым у тренера конфликт. Он вынужден играть футболистами, которые не соответствуют уровню команды. Он вынужден обкатывать молодежь, которая ни по уровню мастерства, ни ментально, ни физически – совершенно не готова к решению высоких задач. На что в такой ситуации можно надеяться? На чудо. А может и это поздно.

• Спартаковских фанатов пустили на стадион, хотя ранее УЕФА запретил это делать. После беспорядков в Бильбао клубу был вынесен запрет на посещение гостевыми болельщиками двух матчей еврокубков – они выпали как раз на Салоники и Вену. Что происходило в Греции вы помните, здесь же, как сообщает «Чемпионат», российские фанаты с билетами спокойно проходили на сектор, а паспорта у них не проверяли. Если они были в красавице-Вене первый раз, то город им запомнится гораздо больше футбола. В который их «Спартак» сегодня почти не играл.

Шум вокруг Глушакова сложнее, чем кажется

Лига Европы Лига Европы Спартак Рапид
Комментарии (51)
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Viper for CSKA
1537469475
Валера, настало твоё время, пора домой, тк тут абзац!
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Spartak №1
1537469995
полный отстой, и не уважение к болелам такое впечатление что ехали не играть а дурака валять. первый тайм ходили пешком. хотели пешочком ничейку забрать. но те кто бегали на поле были против. никакого проблеска не было кроме штрафного Фернандо
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vlad1969
1537470037
Ну с Зенитом играли практически те же! статья ОТСТОЙ!!!!!!! писака чайник!!!!! тут внутри команды ЖОПА!!!! Массимо похоже на выход(
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Полная Канистра
1537470098
совсем бардак какой то в команде упадок окончательный
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Skull_Boy
1537470277
Сливают тренера и ждут Карпина, которого хватит максимум на 2-3 месяца и опять будет его самая популярная песня про судей, газон и т.д. и того сольют, пока в команде деревья рулят и придется опять ждать 15 лет, пока не придет тренер уровня Массимо
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ivany4
1537471218
А началось с одного народного поэтического "козла"!)) Пока все не успокоится, результата не будет. Либо рулит тренер, либо любимчики президента клуба и его сподвижников.
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Scorp 63
1537471617
Гавно свинячье... Деньги делают, а болелов в х@й не ставят, мрази!
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GM
1537476728
Опозорились в ЛЧ, теперь решили повторить в ЛЕ? Потом будут сами себя успокаивать, что это "сокращение фронтов", чтобы удачно в чемпионате России сыграть. Свинки бегают по кругу...
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x-x-x-x-x
1537477472
как будто писал человек не интересующийся футболом со слов ненавистником. я не фанат Спартака но они играли прилично чего не отмечено в статье. просто не повезло. бывает.л.ди это спорт, будьте добрее
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Grey33
1537478216
Всё по делу. Такой Спартак - позор российского футбола.
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