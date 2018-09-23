Почему «Спартак» вообще не забивает с игры?

• 10 матчей – 2 гола с игры, такова статистика этого сезона у «Спартака». Семь игр клуб провел в РПЛ, еще три – в еврокубках. Лишь в одном матче из десяти команда забивала не со стандарта – в Салониках отличились Попов и Промес. С тех пор «Спартак» не забивал с игры вообще. В чемпионате – 6 забитых мячей в 7 матчах, больше в лиге забивают даже тульский «Арсенал» и закрытый «Рубин» Курбана Бердыева.

• «Спартак» при Массимо Каррере неизменно входит в тройку лучших команд РПЛ по ударам, ударам в створ, точности пасов, владению мячом и обводкам. В сезоне-2016/17 «Спартак» наносил в среднем 14,9 удара (4,7 в створ), в прошлом – 17,5 (6). В новом сезоне ничего не изменилось – красно-белые лидируют по этим показателям – 17,6 (5,9). Кроме того, «Спартак» – второй по обводкам (5,1), владению мячом (55,6%) и точности передач (81,9%). Фактически по цифрам команда никак не просела, и здесь ничего не поменялось.

• «Спартак» практически регулярно меняет сочетания в атаке при схеме 4-3-3. За десять игр разных сочетаний было сразу восемь. О выстроенной игре в атаке здесь даже ни к чему рассуждать.

Промес-Зе Луиш-Ломовицкий

Промес-Зе Луиш-Ташаев

Промес-Луис Адриано-Ломовицкий

Промес-Зе Луиш-Ташаев

Промес-Луис Адриано-Ташаев

Промес-Луис Адриано-Самедов

Промес-Зе Луиш-Самедов

Роша-Зе Луиш-Ломовицкий

Ханни-Зе Луиш-Ломовицкий

Роша-Зе Луиш-Ломовицкий

• Зе Луиш сейчас безальтернативная фигура в «Спартаке» на месте центрфорварда, пока не набрал форму Луис Адриано. При этом Зе – далеко не самый забивной в мире нападающий и едва ли поменяется в свои 27. До этого сезона у него даже ассистов было примерно столько же сколько голов – 14 против 15. Ассистировать в нынешнем «Спартаке» особо некому – Роша и Ханни слабы, Ломовицкий еще хуже. Более эффективен Зе был в самый первый свой сезон, когда из 59 ударов в голы превратились 8. Во втором – 5 голов после 57 ударов. В третьем – всего 2 после 45. Сейчас пока два мяча забиты после 16 ударов. Но эффективность африканца едва ли кардинально возрастет.

• Кроме того, Каррера перестал угадывать с заменами в плане усиления атаки. Лишь одна из них принесла ощутимый результат – когда Зе Луиш появился во втором тайме в Краснодаре и забил победный гол. Кроме этого больше ни одна замена не была результативной – ни по голам, ни по голевым передачам.

«Спартак» ужасен. Это было предсказуемо