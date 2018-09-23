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Почему «Спартак» вообще не забивает с игры?

• 10 матчей – 2 гола с игры, такова статистика этого сезона у «Спартака». Семь игр клуб провел в РПЛ, еще три – в еврокубках. Лишь в одном матче из десяти команда забивала не со стандарта – в Салониках отличились Попов и Промес. С тех пор «Спартак» не забивал с игры вообще. В чемпионате – 6 забитых мячей в 7 матчах, больше в лиге забивают даже тульский «Арсенал» и закрытый «Рубин» Курбана Бердыева.

• «Спартак» при Массимо Каррере неизменно входит в тройку лучших команд РПЛ по ударам, ударам в створ, точности пасов, владению мячом и обводкам. В сезоне-2016/17 «Спартак» наносил в среднем 14,9 удара (4,7 в створ), в прошлом – 17,5 (6). В новом сезоне ничего не изменилось – красно-белые лидируют по этим показателям – 17,6 (5,9). Кроме того, «Спартак» – второй по обводкам (5,1), владению мячом (55,6%) и точности передач (81,9%). Фактически по цифрам команда никак не просела, и здесь ничего не поменялось.

• «Спартак» практически регулярно меняет сочетания в атаке при схеме 4-3-3. За десять игр разных сочетаний было сразу восемь. О выстроенной игре в атаке здесь даже ни к чему рассуждать.

  • Промес-Зе Луиш-Ломовицкий
  • Промес-Зе Луиш-Ташаев
  • Промес-Луис Адриано-Ломовицкий
  • Промес-Зе Луиш-Ташаев
  • Промес-Луис Адриано-Ташаев
  • Промес-Луис Адриано-Самедов
  • Промес-Зе Луиш-Самедов
  • Роша-Зе Луиш-Ломовицкий
  • Ханни-Зе Луиш-Ломовицкий
  • Роша-Зе Луиш-Ломовицкий

• Зе Луиш сейчас безальтернативная фигура в «Спартаке» на месте центрфорварда, пока не набрал форму Луис Адриано. При этом Зе – далеко не самый забивной в мире нападающий и едва ли поменяется в свои 27. До этого сезона у него даже ассистов было примерно столько же сколько голов – 14 против 15. Ассистировать в нынешнем «Спартаке» особо некому – Роша и Ханни слабы, Ломовицкий еще хуже. Более эффективен Зе был в самый первый свой сезон, когда из 59 ударов в голы превратились 8. Во втором – 5 голов после 57 ударов. В третьем – всего 2 после 45. Сейчас пока два мяча забиты после 16 ударов. Но эффективность африканца едва ли кардинально возрастет.

• Кроме того, Каррера перестал угадывать с заменами в плане усиления атаки. Лишь одна из них принесла ощутимый результат – когда Зе Луиш появился во втором тайме в Краснодаре и забил победный гол. Кроме этого больше ни одна замена не была результативной – ни по голам, ни по голевым передачам.

«Спартак» ужасен. Это было предсказуемо

Россия Спартак Зе Луиш Каррера Массимо
Комментарии (21)
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lejnin
1537524981
Имхо, нужен страйкер, который будет превращать в голы хотя бы каждую 3-4 попытку даже...ибо возможности создаются, а реализация на дне... Пы.Сы. Жаль, что Фалькао к нам так и не приехал *смех сквозь слезы*
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ilichkadr
1537526774
Чтобы забивать голы с игры, надо отрабатывать удары на тренировках с игры. Нашим же напам не в жилу отрабатывать удары по воротам самостоятельно, поскольку надо бежать в клубешник.
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slavа0508
1537528225
Команда не сыгранна ...много молодёжи.....с прошлого сезона из тех кто играл в основе....только один Зобнин....а все остальные не были основными.....
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яцык
1537529118
он забивает после игры
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+50/-50
1537536616
Проблемы типа "народной команды" не в игре, как таковой. Она играет не лучше, и не хуже других. Нельзя быть на три головы выше других в посредственном чемпионате. Проблема состоит в раздутой любви. За Спартак говорят на всех ТВ и радиоканалах в 10 раз больше, нежели за все клубы вместе взятые. Спартак у нас "принцеса на горошине". СМИ создают команде ореол величия. А на поверку команда влетает Ахмату и Рапиду. Чем меньше СМИ будут петь хвалебные оды, тем лучше будет самой команде.
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Пестрый
1537539478
Другая причина!! Обычный запор)) Пока все копится, копится, и 23 на унитаз-арене каааак пробьет коням мало не покажется))
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drago922
1537541097
потому что нападающий надо покупать толковый *****
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ajax707
1537541807
да потому что бревна в нападении
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23RU
1537542399
На сегодняшний день Спартак после довольно не плохой игры с Зенитом имеет два провальных матча с не самыми сильными соперниками. Игра команды тускнеет и как в последнем матче скатывается к примитивным забросам в штрафную соперника в расчёте на Зе. Вратарская позиция вообще вызывает полное недоумение. В центе пашет один Зобнин. В обороне только Джикия. Внутри команды конфликт... И главный спрос за всё это должен быть только с тренера. Если тренер потерял авторитет. Если не в состоянии мативировать игроков. Если не может выстроить тактически игру команды - то тогда зачем он нужен. Я всегда поддерживал Мссимо. Но увы после провального матча В ЛЕ Каррера заявляет что игроки выложились на 100% и у него нет к ним претензий - Массимо стал самым слабым звеном в Спартаке. А там где слабое там и рвётся. Увы но Спартаку нужны перестановки в тренерском корпусе и это уже факт....
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R015RK
1537543346
Помнится недавно все кричали, что Глушаков это похороны! Так вот, похоронил он вашу свинячью команду, на пару с тренером. Ждите ещё лет двадцать чемпионства, .....
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