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    Терри удалил отказ «Спартаку» и приехал на матч. Это что-то значит?


    4.3
    Голосов: 12
    30.09.2018 20:55
    «Ростову» все равно проиграли.

    Джон Терри посетил матч «Спартака» и «Ростова». Англичанин фотографировался с детьми, делал снимки поля и просто наблюдал за игрой команды, в которую отказался переходить пару недель назад. Тогда Терри ссылался на семейные обстоятельства, но теперь ситуация стала еще запутаннее. В Англии написали, что теперь Джон возглавит молодежную команду «Челси» в качестве тренера, а сам игрок в этот момент удалил из инстаграма пост с отказом «Спартаку». Кажется, в этой истории намечается еще один неожиданный поворот.

    Игра «Спартака» и «Ростова» – история об очередном спартаковском провале. «Ростов» отыграл в обычной закрытой манере и победил с минимальным счетом. Интересно, что «Спартаку» забил бывший игрок команды Зуев, который всего за две минуты до этого вышел на замену. По событиям в твиттере «Ростова» можно подумать, что на поле вышел игрок удивительного уровня.

    «Спартак» отыграться не смог. Глушаков и Ещенко по-прежнему вне состава, а у Карреры слишком много проблем. Если исключать кубковый матч с «Черноморцем», «Спартак» побеждал еще месяц назад. Тогда в московском дерби с «Динамо» Рыков забил с центра поля, а Максименко пропустил первый гол в РПЛ. Теперь на трибунах сидит Терри и все обсуждают, как «Спартак» проваливается уже в очередной раз.

    Текстовый онлайн матча «Спартак» – «Ростов»

    Зажигательные кадры матча

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 12
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +222

      ajax707 6 октября 2018, 06:49

      да на хер нужен этот свадебный генерал, команду он не усилит, а своего говна и так больше пол команды

      0
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      Рейтинг: +167

      Фёдор Горюнов 1 октября 2018, 17:37

      Терри Решил Стать Тренером Спартака...

      1
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 1 октября 2018, 08:36

      Спартак порадовал Валерку)) счастливый вон какой)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 1 октября 2018, 08:03

      Спартак собраться и вперед!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 1 октября 2018, 06:42

      он посмотрел игру и сказал сам себе-слава богу что я не в этой команде

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      Колхоз 1 октября 2018, 03:43

      Безработный Терри ищет хлебное место.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 1 октября 2018, 00:53

      Терри посетил матч Спартака и лишний раз убедился, что сделал всё правильно, не перейдя в московский клуб.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > BRO_football 1 октября 2018, 08:34

      Терри: "Правильное решение, только нужно свинопапку".

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 30 сентября 2018, 23:15

      Конечно приезд Терри не случаен. А не на место ли главного тренера Спартака его пригласили?

      3
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      Рейтинг: +24283

      DOCTOR PENALTY 30 сентября 2018, 22:58

      Судя по хитрому взгляду Трабукки, история с переходом ещё не закончилась.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 30 сентября 2018, 22:55

      Чет мне кажется,что Терри приехал на Зобнина посмотреть.

      2
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