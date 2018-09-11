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    Говорят, Терри отменил переход в «Спартак». Что происходит?


    3
    Голосов: 10
    11.09.2018 10:36
    Минус одна легенда в чемпионате России.

    В субботу российский футбольный твиттер взорвала новость: «Спартак» определился с усилением в оборонительную линию и собирался пригласить в команду Джона Терри. Контракт Терри с «Астон Виллой» закончился еще в июле, так что он вроде бы спокойно согласился на предложение «Спартака», прошел для клуба медобследование в римской клинике «Вилла Стюарт» и попал в кадр с известным агентом Марко Трабукки. Согласованную сделку даже подтвердил знаменитый инсайдер Джанлука Ди Марцио.

    Что было дальше

    Затем в сеть в срочном порядке утекли детали возможного соглашения Терри со «Спартаком». По информации Sport24, его контракт был рассчитан на один сезон с опцией продления еще на один. Кроме того, зарплата потенциального новичка составляла 1,8-2 млн евро за год. Обе стороны устраивали такие условия возможного сотрудничества.

    «Спартак» интриговал подписчиков весь субботний вечер. В твиттере команда запускала гифки с кричащим от радости Андреем Ещенко и подписью «Не может быть!», публиковала фотографию с «Открытии Арены» и затемненными фигурами с фразой: «Музей #Спартак’а распахнул свои двери перед очень важным гостем». Потом, правда, оказалось, что на фотокарточке был Массимо Каррера, посетивший музей клуба, и никакой Джон Терри на стадион приезжал. На этом интриги от «Спартака» закончились.

    Что произошло в итоге

    Ничего. Все воскресенье болельщики «Спартака» терзали социальные сети вопросом: «Где Терри?». Но никаких изменений по этой теме не было.

    Единственный момент, заново заполнивший сердца болельщиков «Спартака» надеждой – это подписка Массимо Карреры на Терри в инстаграме в понедельник. Но даже она утонула в волне разочаровывающих новостей. Сначала Sport24 написал о том, что трансфер может сорваться: Терри просто передумал, и вероятность сделки оценивается всего лишь в 10%. Потом «Спорт-Экспресс» подогрел ситуацию слухом об отказе Терри от «Спартака» из-за негативных высказываний западных СМИ о России (при этом Терри полностью устраивали детали контракта). Сейчас же нет никакой информации: ни подтверждений слухов о срыве сделки, ни продвижения в переговорах между «Спартаком» и Терри. Хотя сам защитник сутки назад опубликовал фотографию с тренировки в расположении «Челси».

    Почему это плохо

    Во-первых, минус легенда в российском футболе. Даже если бы Терри не заиграл в РПЛ, и лига, и «Спартак» совершенно точно бы выиграли в маркетинговом плане. Во-вторых, срыв сделки – это удар по самой московской команде. Пока один клуб подписывает топового итальянского полузащитника, выдает ему футболку с десятым номером и уже представил его при 40 тысячах болельщиков, другая никак не может разобраться с 37-летним безработным ветераном.

    Материалы по теме:

    «Не пошутил про Терри и жену и умер». Россия обсуждает топ-трансфер «Спартака»

    Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось

    Маркизио – супер. Вы его полюбите

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 10
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    Комментарии36
    ...
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      Рейтинг: +83

      Makar_78 12 сентября 2018, 16:39

      Стыдно за наших долбоящеров, которые на это купились. Так же, если Тэрри перешёл бы, про Кутепова вообще бы забыли

      0
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    • ...
      Рейтинг: +187

      maxpav 12 сентября 2018, 10:36

      А как же "с детства за Спартак"???

      2
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      ...
      Рейтинг: +83

      Makar_78 > maxpav 12 сентября 2018, 17:20

      Зачёт))) Где лайки?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 сентября 2018, 00:45

      Почуял дух свинарника и слинял - чего удивительного?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +468

      Alemann 11 сентября 2018, 22:32

      А визгу-то поросячьего было, а визгу-то ... ;)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +546

      RyslanZ 11 сентября 2018, 20:05

      У нас некоторые журналисты из спортивных изданий,как бабульки на лавочке...сначала сами слухи придумывают,а потом активно обсуждают и осуждают....Только что пришло сообщение,что Джон Терри оформил российскую визу и ведет переговоры с представителями Спартака о увеличении суммы личного дохода в Спартаке...и кому верить ? Дождемся официального сообщения КБ клуба.

      4
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      Рейтинг: +181

      Flame2045 > RyslanZ 11 сентября 2018, 20:19

      всё в последний момент узнаём!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1313

      Taps 11 сентября 2018, 19:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Гнилой клуб, гнилые методы пиара.

      -6
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    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 11 сентября 2018, 18:00

      да он как узнал что свиньей будет так сразу заднею и врубил

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +466

      dik_fransis 11 сентября 2018, 15:23

      по-моему это были просто понты-раздули из мухи слона что б подогреть интерес какие то сраные писаки!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +311

      Olga85 11 сентября 2018, 15:20

      В первую очередь это свидетельствует о непрофессиональном отношении самого Терри. Зачем было вообще проходить медосмотр и хранить молчание в сети? Надо было ему сразу написать, что переход в Спартак - это слухи и что он никуда не собирается. А лучше было вообще сразу отклонить приглашение нашего клуба еще до медосмотра. Ну не поверю я, что на него могли повлиять негативные отзывы о России. Что, эти отзывы только вчера появились? А до вчерашнего дня Россия представлялась ему землей обетованной или страной Эльдорадо? По-моему, по мнению Запада мы уже давно живем в Мордоре...
      Я не буду говорить, что Терри не нужен Спартаку. Я скажу, что с таким отношением к профессии он вообще никакому клубу не нужен. Думаю, что с подобным бабским характером ему пора закончить с футболом, отрастить волосы и купить себе туфли на шпильке.

      6
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      ...
      Рейтинг: +3120

      erma > Olga85 11 сентября 2018, 16:26

      Супер! Лучше не скажешь!

      1
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      ...
      Рейтинг: +53

      maslenitsa > Olga85 11 сентября 2018, 20:15

      Узнаю брата-Рому...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +960

      Львиное сердце 11 сентября 2018, 15:20

      позорник!!!!!!!!!!!!!!!!!

      -1
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