«Не пошутил про Терри и жену и умер». Россия обсуждает топ-трансфер «Спартака»

Джон Терри перешел в «Спартак» – в это трудно поверить, но сделка уже согласована. Защитник подписал контракт с клубом на один год с опцией продления еще на сезон. Социальные сети взорвали миллиарды комментариев. Большинство из них были словами радости.
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— Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) 8 сентября 2018 г.
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— Роман Нагучев (@NagutchevRoman) 8 сентября 2018 г.
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— я – кавана (@yanerebecca) 8 сентября 2018 г.
Кого-то переход Терри смутил.
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— Стас Никольский. (@Mr_Akira14) 8 сентября 2018 г.
Кто-то отшучивался на этой теме и собирал лайки, ретвиты и репосты.
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— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 8 сентября 2018 г.
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— Константин Генич (@GenichK) 8 сентября 2018 г.
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— Fedor Pogorelov (@fpogo23) 8 сентября 2018 г.
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— Andrei Brõtkin (@ABrytkin) 8 сентября 2018 г.
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— Денис Кузнецов (@starexinho) 8 сентября 2018 г.
Особо креативные даже писали стихи
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— Пеннивайз Терри (@Fraggle_Rock_82) 8 сентября 2018 г.
И только Павел Погребняк знает, почему Терри приехал в Россию:
«Сколько ему? 37? Трудно сказать, что подвигло его подписать контракт с красно-белыми. Конечно же желание заработать. Я так понимаю, в России он был однажды, когда играл в финале Лиги чемпионов. Вот теперь поживет у нас, посмотрит страну. Тем более у нас после чемпионата мира созданы все условия для комфортной жизни. »