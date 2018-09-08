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    «Не пошутил про Терри и жену и умер». Россия обсуждает топ-трансфер «Спартака»


    3.1
    Голосов: 18
    08.09.2018 16:08
    Много радости, шуток, есть даже стихи.

    Джон Терри перешел в «Спартак» – в это трудно поверить, но сделка уже согласована. Защитник подписал контракт с клубом на один год с опцией продления еще на сезон. Социальные сети взорвали миллиарды комментариев. Большинство из них были словами радости.

    Кого-то переход Терри смутил.

    Кто-то отшучивался на этой теме и собирал лайки, ретвиты и репосты.

    Особо креативные даже писали стихи

    И только Павел Погребняк знает, почему Терри приехал в Россию:

    «Сколько ему? 37? Трудно сказать, что подвигло его подписать контракт с красно-белыми. Конечно же желание заработать. Я так понимаю, в России он был однажды, когда играл в финале Лиги чемпионов. Вот теперь поживет у нас, посмотрит страну. Тем более у нас после чемпионата мира созданы все условия для комфортной жизни. »

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.1 Голосов: 18
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +163

      Streight 9 сентября 2018, 12:56

      Как-то двояко смотрится это приобретение. Еще совсем недавно улыбался над переломанными и приехавшими за баблом Крыховяком и Хеведесом в паровозе, как тут новость, что звезда действительно мирового масштаба Терри заявляется в Спартак. Конечно первую скрипку он играть не будет, да и какая роль ему будет отведена на поле непонятно. Сможет ли звезда английского футбола сдержать середнячков российской лиги в свои-то годы неизвестно.
      Остается только доверять Каррере, который сколотил очень неплохую команду, показывающую результат. Остается верить в Терри, который только своим появлением в новостных лентах уже создал ажиотаж и повысил популярность Спартака.

      4
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 9 сентября 2018, 12:30

      Погребняк в этом профи, он с 29-ти занимается только заработками, без игры в футбол

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +960

      Львиное сердце 9 сентября 2018, 10:08

      удачи!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 9 сентября 2018, 09:29

      Еще чью нибудь жену чпокнет

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > Karpathian 9 сентября 2018, 11:27

      Гоушаков, первый в списке.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 9 сентября 2018, 09:27

      Увидим скоро.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 9 сентября 2018, 09:12

      Почему бы Гинеру не задуматься о приобретении Винни Джонса на место Вернблума..? Но Леннорыч консервативный человек- не гонится за модой, все больше молодежь покупает.

      5
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 9 сентября 2018, 05:35

      Безусловно легендарная личность и очень сильный футболист. БЫЛ. Ему 37 лет ребята! 37 КАРЛ! В начале декабря 38 будет! А шумихи, будто Неймара купили... Пользы от него будет чуть. Разве что можно попробовать из него тренера сделать будет - учитывая сколько раз он был капитаном в Челси и сборной Англии, очевидно, что у него есть лидерские качества.

      1
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      Рейтинг: +1281

      PUZIAKA 9 сентября 2018, 01:05

      Ну вот, наконец чемпионат России дорос до уровня чемпионатов Катара и Китая. Хотя кого я обманываю, я бы кипятком от радости писался бы, если бы Терри завершил карьеру в Локо. Это же история.

      7
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      Рейтинг: +155

      СПАРТАК1984 9 сентября 2018, 00:12

      Добро пожаловать в Семью Джон!!!

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 8 сентября 2018, 23:13

      Английским пенсам в России платить больше чем своим, сверхдержава!!!

      0
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