«Не пошутил про Терри и жену и умер». Россия обсуждает топ-трансфер «Спартака»

Много радости, шуток, есть даже стихи.

Джон Терри перешел в «Спартак» – в это трудно поверить, но сделка уже согласована. Защитник подписал контракт с клубом на один год с опцией продления еще на сезон. Социальные сети взорвали миллиарды комментариев. Большинство из них были словами радости.

twit text — Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) 8 сентября 2018 г.

twit text — Роман Нагучев (@NagutchevRoman) 8 сентября 2018 г.

twit text — я – кавана (@yanerebecca) 8 сентября 2018 г.

Кого-то переход Терри смутил.

twit text — Стас Никольский. (@Mr_Akira14) 8 сентября 2018 г.

Кто-то отшучивался на этой теме и собирал лайки, ретвиты и репосты.

twit text — ФК «Енисей» (@FCEnisey) 8 сентября 2018 г.

twit text — Константин Генич (@GenichK) 8 сентября 2018 г.

twit text — Fedor Pogorelov (@fpogo23) 8 сентября 2018 г.

twit text — Andrei Brõtkin (@ABrytkin) 8 сентября 2018 г.

twit text — Денис Кузнецов (@starexinho) 8 сентября 2018 г.

Особо креативные даже писали стихи

twit text — Пеннивайз Терри (@Fraggle_Rock_82) 8 сентября 2018 г.

И только Павел Погребняк знает, почему Терри приехал в Россию: