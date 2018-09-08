«Не пошутил про Терри и жену и умер». Россия обсуждает топ-трансфер «Спартака»

Джон Терри перешел в «Спартак» – в это трудно поверить, но сделка уже согласована. Защитник подписал контракт с клубом на один год с опцией продления еще на сезон. Социальные сети взорвали миллиарды комментариев. Большинство из них были словами радости.
Кого-то переход Терри смутил.
Кто-то отшучивался на этой теме и собирал лайки, ретвиты и репосты.
Особо креативные даже писали стихи
И только Павел Погребняк знает, почему Терри приехал в Россию:
«Сколько ему? 37? Трудно сказать, что подвигло его подписать контракт с красно-белыми. Конечно же желание заработать. Я так понимаю, в России он был однажды, когда играл в финале Лиги чемпионов. Вот теперь поживет у нас, посмотрит страну. Тем более у нас после чемпионата мира созданы все условия для комфортной жизни. »