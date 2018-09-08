«Не пошутил про Терри и жену и умер». Россия обсуждает топ-трансфер «Спартака»

Джон Терри перешел в «Спартак» – в это трудно поверить, но сделка уже согласована. Защитник подписал контракт с клубом на один год с опцией продления еще на сезон. Социальные сети взорвали миллиарды комментариев. Большинство из них были словами радости.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Кого-то переход Терри смутил.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Кто-то отшучивался на этой теме и собирал лайки, ретвиты и репосты.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Особо креативные даже писали стихи

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

И только Павел Погребняк знает, почему Терри приехал в Россию: