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  • «Не пошутил про Терри и жену и умер». Россия обсуждает топ-трансфер «Спартака»

«Не пошутил про Терри и жену и умер». Россия обсуждает топ-трансфер «Спартака»

Джон Терри перешел в «Спартак» – в это трудно поверить, но сделка уже согласована. Защитник подписал контракт с клубом на один год с опцией продления еще на сезон. Социальные сети взорвали миллиарды комментариев. Большинство из них были словами радости.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Кого-то переход Терри смутил.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Кто-то отшучивался на этой теме и собирал лайки, ретвиты и репосты.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Особо креативные даже писали стихи

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

И только Павел Погребняк знает, почему Терри приехал в Россию:

«Сколько ему? 37? Трудно сказать, что подвигло его подписать контракт с красно-белыми. Конечно же желание заработать. Я так понимаю, в России он был однажды, когда играл в финале Лиги чемпионов. Вот теперь поживет у нас, посмотрит страну. Тем более у нас после чемпионата мира созданы все условия для комфортной жизни. »

Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (19)
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Yurini
1536430405
Джон Терри - Железный Человек, Легенда Мирового Футбола и Эталон ЦЗ! Если бы Терри хотел бы тупо срубить бабла, как многие тут и там всякие эксперты ху е вы думают, он бы уехал в МЛС или Китай, что скажете, что у него не было предложений из за океана или с Поднебесной?! Да не поверю, таким лигам нужны тупо великие имена и они полюбому предлагали Терри намного больше бабла в иностранной валюте и он на бабки не повёлся! Нахер ему эти рубли если можно было бы в пол силы играть в АМЕРИКЕ и хапать ртом и жопой доллары! Так что дорогие господа! ТЕРРИ Великий игрок и на бабки никогда не поведется! Он приехал Бороться и понастоящему играть, а может еще и пополнить список своих трофеев! Терри выиграл всё что можно в клубном футболе, он Великий Чемпион и Лидер! Он в свои 37 будет играть намного лучше половины игроков РФПЛ! У него Чемпионская закалка! Терри Железный ЧеловеК!
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ALEX1961
1536430667
Чего уж там! Приглашайте, тогда уже, и Игнашевича.....
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Woodbreak
1536432001
Спартачи клоуны, ржу прям не могу
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giluxa1963
1536434730
Роберто Карлос не задействован давайте вперед спартак
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СПАРТАК1984
1536441169
Добро пожаловать в Семью Джон!!!
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PUZIAKA
1536444330
Ну вот, наконец чемпионат России дорос до уровня чемпионатов Катара и Китая. Хотя кого я обманываю, я бы кипятком от радости писался бы, если бы Терри завершил карьеру в Локо. Это же история.
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Vickont
1536473569
Почему бы Гинеру не задуматься о приобретении Винни Джонса на место Вернблума..? Но Леннорыч консервативный человек- не гонится за модой, все больше молодежь покупает.
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Karpathian
1536474592
Еще чью нибудь жену чпокнет
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Masteralex
1536485459
Погребняк в этом профи, он с 29-ти занимается только заработками, без игры в футбол
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Streight
1536486995
Как-то двояко смотрится это приобретение. Еще совсем недавно улыбался над переломанными и приехавшими за баблом Крыховяком и Хеведесом в паровозе, как тут новость, что звезда действительно мирового масштаба Терри заявляется в Спартак. Конечно первую скрипку он играть не будет, да и какая роль ему будет отведена на поле непонятно. Сможет ли звезда английского футбола сдержать середнячков российской лиги в свои-то годы неизвестно. Остается только доверять Каррере, который сколотил очень неплохую команду, показывающую результат. Остается верить в Терри, который только своим появлением в новостных лентах уже создал ажиотаж и повысил популярность Спартака.
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