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    Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось


    3
    Голосов: 18
    08.09.2018 13:00
    Все подробности тут.

    Он прошел медосмотр

    Сам Терри выложил фото с медицинского осмотра, но не указал название клуба. Известный инсайдер Джанлука Ди Марцио пишет, что это было обследование перед трансфером в «Спартак». 37-летний англичанин должен подписать контракт на один год с опцией продления еще на сезон. По данным The Sun, зарплата защитника составляет 1,8 млн евро в год.

    Игроком интересуется «Астон Вилла», где Терри играл в предыдущем сезоне. Вместо с «Виллой» он дошел до плей-офф для перехода в АПЛ, где команда вылетела от «Фулхэма». После этого Джон ушел из клуба. Английские агенты отговаривают Терри от трансфера в «Спартак», потому что это плохо скажется на его имидже. Сам игрок явно захотел что-то новое. На данный момент Терри закончился медосмотр и вышел из клиники «Вилла Стюарт» в сопровождении футбольного агента Марко Трабукки. Известный итальянский журналист, выложивший в сеть фотографию Трабукки и Терри сообщил, что сделка завершена. Кажется, очень скоро о ней объявит и клуб. По крайней мере, «Спартак» уже интригует своих подписчиков.

    Что известно о контракте Терри

    Пока нет никаких официальных подтверждений сделки. Но в сети полно интересных слухов, раскрывающие некоторые детали. 37-летний англичанин должен подписать контракт на один год с опцией продления еще на сезон. Кроме того, The Sun сообщает: зарплата защитника составляет 1,8 млн евро в год.

    Несколько важных фактов

    • Летом у Терри было несколько вариантов для продолжения карьеры. Джона звали в «Спортинг» и «Дерби Каунти». Кстати, «Дерби» сейчас тренирует его бывший партнер по «Челси» Фрэнк Лэмпард. Снова играть в Чемпионшипе Терри не захотел, хотя воссоединение с Лэмпардом его явно привлекало.

    • Skysports предложил Терри стать экспертом канала. Когда пошли слухи о завершении карьеры, Терри сам их опроверг. Был вариант, что его позовут на должность одного из тренеров в «Челси». Приход Сарри все испортил.

    • «Я в лучшей форме за последние 8-10 лет», – говорил Терри в интервью Daily Mail. Он впервые за 20 лет провел летний отпуск с семьей, а в начале сентября пообещал принять решение о будущем в течение нескольких недель. Кажется, принял. В Лиге Европы он пересечется со Стивеном Джеррардом, но сыграть против «Рейнджерс» не сможет, поскольку вносить изменения в заявки на еврокубки до зимы уже нельзя.

    Терри нужен «Спартаку»

    Сама кандидатура Джона Терри выглядит странной, но «Спартаку» необходим новый защитник. 31 августа Илью Кутепова прооперировали в Риме. Из-за травмы российский защитник пропустит два месяца. В матче с «Зенитом» тяжелое повреждение получил новичок Жиго, который вообще выбыл на полгода. Из качественных защитников здоровыми остаются только Джикия и Боккетти. Массимо Каррера хотел сам заменить травмированных футболистов, но приход нового защитника – лучшее решение.

    В «Спартак» могли перейти и другие защитники. Например, среди свободных агентов выделяется Сердар Таски. Агенты бывшего защитника «Дженоа» Диего Поленты тоже вели переговоры со «Спартаком», но они провалились.

    Воспоминания о Москве

    В 2008 году «Челси» и «Манчестер Юнайтед» играли в финале Лиги чемпионов. Матч проходил в «Лужниках», а для Терри завершился ужасно. В серии пенальти Джон упал во время решающего удара и промахнулся. Вместо победы «Челси» случился еще и промах Анелька, который принес «МЮ» победу.

    Материал обновляется.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 18
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    Комментарии59
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17877

      ilichkadr 11 сентября 2018, 11:32

      Джон Терри пока не в «Спартаке»! Это ещё не случилось, поскольку официального заявления клуба не было! Похоже, что Терри не перейдет в Спартак.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11245

      alp 9 сентября 2018, 21:16

      Очень громко... но возраст....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7067

      Рубинище 9 сентября 2018, 12:47

      Хочется что бы он помог Спартаку конечно, но 38 лет футболисту.. Ровесник Игнашевича..

      1
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      ...
      Рейтинг: +7878

      Томик > Рубинище 9 сентября 2018, 14:44

      При всём уважении, но это Игнашевич ровесник Терри.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 9 сентября 2018, 10:57

      Будет ли толк.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 9 сентября 2018, 10:03

      дааааааааа вот это усиленее

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10001

      Спартак10000 9 сентября 2018, 07:47

      ++++

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 9 сентября 2018, 03:38

      Шумихи столько, будто в зоопарк купили мамонта. Надеюсь еще увидеть, как он машет бивнями. Ход замечательный - на Терри народ попрет точно!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +478

      DimonSPM 9 сентября 2018, 01:24

      Ну а что?... Онопко и Горлукович тоже довольно долго играли и причём на профессиональном уровне. И оба "под сорок лет" играли в топ-лигах Европы (Испания, Германия). И отсутствие былой скорости они заменяли опытом и высокой надёжностью.
      Так что не вижу в этом ничего "криминального".

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 9 сентября 2018, 00:17

      Надо было в " Паровоз" , у них ЛЧ и группа лёгкая ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      Denis SPb 8 сентября 2018, 23:04

      На футболках отобьют затраты - это точно!
      Ну и польза будет! Посмотрим на Джона) Жаль, что не успел на игру против Ивановича))) Вот была бы встреча!!!)
      Удачи!

      4
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