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    Терри успешно прошел медосмотр в «Спартаке». Он подпишет контракт по схеме «1+1»

    Бывший защитник «Челси» Джон Терри успешно прошел медицинское обследование перед переходом в «Спартак» в римской клинике «Вилла Стюарт».

    Англичанин заключит с москвичами контракт сроком на один год с опцией продления еще на один сезон при соблюдении им определенных условий.

    «Спартак» предложил Терри очень выгодные условия. Это убедило 37-летнего футболиста перебраться в РПЛ.

    В прошлом сезоне защитник выступал за «Астон Виллу».

    Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось

    Источник: Gianlucadimarzio

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    08.09.2018 12:55
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 сентября 2018, 18:15

      Если по физике будет готов и с "миллеровкой" не переберёт, то ещё со многих напов здесь трусы снимет...

      1
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      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS 8 сентября 2018, 15:17

      +++! Очень качественный защитник!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 8 сентября 2018, 14:42

      Быстро сориентировался. только у нас возраст выхода на пенсию повысили, а Джон уже тут как тут. И не уволят до 65, Путин уголовку за это ввел.

      3
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      Рейтинг: +63

      Maksk22182 8 сентября 2018, 14:39

      Полностью не согласен с теми кто обсирает этот возможный трансфер, вспомните как кутепов испанцев останавливал рядом с игнашевичем,, а он постарше тери будет, ну и плюсом маркетинг

      1
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 8 сентября 2018, 14:24

      Мясные ещё ржали над 32 годами Маркизио)))

      2
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 8 сентября 2018, 14:10

      Зачему Спартаку этот старый пердун? Проще из своей молодёжки кого-нибудь взять

      1
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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 8 сентября 2018, 14:10

      Ещё один сезон точно Джон Терри проведет в РПЛ на высоком уровне как и многие известные сильные легионеры, да и денег получит больше чем в Астон Вилле

      2
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      Рейтинг: +442

      spartak never die 8 сентября 2018, 14:08

      Вряд-ли это усиление,но для имиджа годно.

      -1
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      Рейтинг: +161

      Лошак 8 сентября 2018, 14:03

      Почему старпёру не срубить бабла по-лёгкому, если есть желающие платить?

      1
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      Рейтинг: +180

      Футурист 8 сентября 2018, 13:55

      Это трансфер однозначно в лучшую сторону повлияет на посещаемость стадионов, а значит и на пропаганду футбола в стране, к этому еще и дополнительные финансы в клуб)

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