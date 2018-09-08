Терри успешно прошел медосмотр в «Спартаке». Он подпишет контракт по схеме «1+1»

Если по физике будет готов и с "миллеровкой" не переберёт, то ещё со многих напов здесь трусы снимет...
Бывший защитник «Челси» Джон Терри успешно прошел медицинское обследование перед переходом в «Спартак» в римской клинике «Вилла Стюарт».
Англичанин заключит с москвичами контракт сроком на один год с опцией продления еще на один сезон при соблюдении им определенных условий.
«Спартак» предложил Терри очень выгодные условия. Это убедило 37-летнего футболиста перебраться в РПЛ.
В прошлом сезоне защитник выступал за «Астон Виллу».
Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось