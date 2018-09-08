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  • Терри успешно прошел медосмотр в «Спартаке». Он подпишет контракт по схеме «1+1»

Терри успешно прошел медосмотр в «Спартаке». Он подпишет контракт по схеме «1+1»

8 сентября 2018, 12:55
31

Бывший защитник «Челси» Джон Терри успешно прошел медицинское обследование перед переходом в «Спартак» в римской клинике «Вилла Стюарт».

Англичанин заключит с москвичами контракт сроком на один год с опцией продления еще на один сезон при соблюдении им определенных условий.

«Спартак» предложил Терри очень выгодные условия. Это убедило 37-летнего футболиста перебраться в РПЛ.

В прошлом сезоне защитник выступал за «Астон Виллу».

Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось

Источник: Gianlucadimarzio
Россия. Премьер-лига Спартак Терри Джон
Комментарии (31)
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Skull_Boy
1536400770
Вот тупизм то забрать пенса списанного за баблище, а не наигрывать пацана с академки и нахрен тошга Спартак-2 и молодежный состав, раз ПЕНСИОНЕРЫ у нас в приоритете, Зенит и Спартак поражают тупыми трансферами, берут никому ненужный хлам
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Project Бабангида
1536400935
поздравляю! можно что угодно гнать про возраст, но это бешеный опыт, практически за даром.
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партизан84
1536400993
сказать, что я охpенел - ничего не сказать
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belrus21
1536401171
Зря про пенсионеров так... Вспомните Игнашевича на ЧМ-2018.... Да и денег за него не платить... В зарплату накинули, чтобы повелся
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alex1063
1536401268
Ахренеттттттььь
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slavа0508
1536401801
Но внимание к Спартаку и РПЛ он однозначно привлечёт.....по крайне мере в Англии...а с этого можно иметь дивиденды...
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Полная Канистра
1536401916
ай да федун ай да сукин сын такого защитника к себе заманить НОНСЕНС!!!!!!!
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VVM1964
1536402168
Посмотрим , что из этого выйдет - опыта хоть отбавляй , уровень нашего чемпионата не сопоставим ( будет играющий тренер для молодых ) , ну если уж Каррера собирался выходить на поле ))) , то Терри то все же по моложе будет )))
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bzfar
1536402712
Думал ошиблись публикацией)))) ОООчень интересно... Игнашевич постарше был. Посмотрим что из этого получится... Страшно интересно!
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xapaycm
1536403956
Увидел заголовок, подумал: ну не Джон ведь. А оно вот ведь как. Футбол - шоу и такие игроки его только красят. Карлос, Это'О теперь Терри. Не болельщик Спартака, но следующий матч придётся смотреть :-)
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