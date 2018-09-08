Терри успешно прошел медосмотр в «Спартаке». Он подпишет контракт по схеме «1+1»

Бывший защитник «Челси» Джон Терри успешно прошел медицинское обследование перед переходом в «Спартак» в римской клинике «Вилла Стюарт».

Англичанин заключит с москвичами контракт сроком на один год с опцией продления еще на один сезон при соблюдении им определенных условий.

«Спартак» предложил Терри очень выгодные условия. Это убедило 37-летнего футболиста перебраться в РПЛ.

В прошлом сезоне защитник выступал за «Астон Виллу».

Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось