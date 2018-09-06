Каррера тренируется в спортзале. Ранее он заявил, что сам готов заменить на поле Жиго и Кутепова

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера опубликовал в инстаграме фотографии со своего занятия в спортзале.

Итальянский специалист усиленно потренировался на нескольких тренажерах.

Ранее Каррера заявил, что в результате травм центральных защитников Ильи Кутепова и Самуэля Жиго сам вернется к тренировкам и выйдет на поле.

Жиго в матче шестого тура РПЛ с «Зенитом» (0:0) травмировал крестообразные связки левого колена и пропустит около полугода. Кутепов выбыл на два месяца из-за операции на грыже.