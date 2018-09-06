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    Каррера тренируется в спортзале. Ранее он заявил, что сам готов заменить на поле Жиго и Кутепова

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера опубликовал в инстаграме фотографии со своего занятия в спортзале.

    Итальянский специалист усиленно потренировался на нескольких тренажерах.

    Ранее Каррера заявил, что в результате травм центральных защитников Ильи Кутепова и Самуэля Жиго сам вернется к тренировкам и выйдет на поле.

    Жиго в матче шестого тура РПЛ с «Зенитом» (0:0) травмировал крестообразные связки левого колена и пропустит около полугода. Кутепов выбыл на два месяца из-за операции на грыже.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    06.09.2018 14:19
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +478

      DimonSPM 7 сентября 2018, 00:58

      После матча с Ахматом возможно придётся и Романцева просить выйти в полузащиту

      0
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 сентября 2018, 19:02

      Ещё можно подписать свободного агента, а нет так на худой конец и молодёжь из "Спартака"-2 можно подтянуть. Через месяца 2 и Кутепов подтянется.

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 6 сентября 2018, 18:00

      Выйдешь на улицу и и глаза жечь начинает.Одни пузаны по городу шляются.Встретить человека с нормальным прессом и атлетичной фигурой вообще стало за редкость.А здесь человек не щадит себя.Делает то, что положено.Следит за собой.
      Уважуха Массимо, от души.

      6
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 6 сентября 2018, 17:29

      Правильно делаешь Массимо ,форму надо держать. Конечно проблемы с защитой свалились как снежный ком.

      6
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      Рейтинг: +5072

      Т34 6 сентября 2018, 17:12

      Опытный гладиатор Спартаку не помешает, но нам нужен стратег и тактик, руководитель-мотиватор, полководец - победитель и все в одном лице. Будь сильным, Массимо, тебе будет очень нелегко, но мы верим в твой и наш успех!

      4
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      Рейтинг: +20833

      derrik2000 6 сентября 2018, 16:47

      А он не заявлен, как игрок.
      Не получится выйти на поле в защите. ))))))))))))))))))))))))))))

      3
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      Рейтинг: +238

      za logiku > derrik2000 7 сентября 2018, 12:50

      Можно свободного агента заявить ещё...

      0
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 6 сентября 2018, 16:46

      Хорошая шутка интересна формальная сторона, на сколько это возможно?

      2
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 6 сентября 2018, 16:36

      Красавчик!!!

      3
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 6 сентября 2018, 16:27

      Кареру в защиту и спартак чемпик

      3
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      Рейтинг: -28

      olegbrankov 6 сентября 2018, 16:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать


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      -8
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