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  • Каррера тренируется в спортзале. Ранее он заявил, что сам готов заменить на поле Жиго и Кутепова

Каррера тренируется в спортзале. Ранее он заявил, что сам готов заменить на поле Жиго и Кутепова

6 сентября 2018, 14:19
22

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера опубликовал в инстаграме фотографии со своего занятия в спортзале.

Итальянский специалист усиленно потренировался на нескольких тренажерах.

Ранее Каррера заявил, что в результате травм центральных защитников Ильи Кутепова и Самуэля Жиго сам вернется к тренировкам и выйдет на поле.

Жиго в матче шестого тура РПЛ с «Зенитом» (0:0) травмировал крестообразные связки левого колена и пропустит около полугода. Кутепов выбыл на два месяца из-за операции на грыже.

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Публикация от text (@massimocarrera_official)

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Спартак Кутепов Илья Жиго Самуэль Каррера Массимо
Комментарии (22)
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Mister Fiks
1536232918
Все больше и больше уважаю этого человека!
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uS_Number oNe
1536233163
Красава ))
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KOLBIS
1536233171
Если бы было возможно,то очень прилюбопытненько посмотреть...
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SpartakSpartakSpartak
1536233200
Это от безысходности! Федун! Купи Массимо центрального защитника! :)
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hevbn 28
1536234704
Хочется надеяться, что Джикия и Боккетти справятся и без Карреры , а то что он держит себя в хорошей форме это конечно здорово .
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piligrim1986
1536234937
очешуенно))) он же сам центрдеф))) пусть покажет, как надо играть))))
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Артурка32
1536236158
Красавчик! Форму поддерживает! Так держать
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olegbrankov
1536239353
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zigbert
1536244198
Правильно делаешь Массимо ,форму надо держать. Конечно проблемы с защитой свалились как снежный ком.
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Мары
1536246042
Выйдешь на улицу и и глаза жечь начинает.Одни пузаны по городу шляются.Встретить человека с нормальным прессом и атлетичной фигурой вообще стало за редкость.А здесь человек не щадит себя.Делает то, что положено.Следит за собой. Уважуха Массимо, от души.
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