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    Агенты отговаривают Терри от перехода в «Спартак»

    Сегодня в Италии сообщили, что бывший защитник «Челси» Джон Терри близок к переходу в «Спартак». При этом агенты 37-летнего футболиста не считают эту идею хорошей и пытаются отговорить его от переезда в Россию.

    В прошлом сезоне англичанин выступал за «Астон Виллу», которую покинул по истечении срока контракта.

    «Спартак» очень хочет англичанина. «Астон Вилла» тоже сделала предложение. Агенты отговаривают Джона, так как пиар в Англии от переезда в Россию будет не самым хорошим.

    Предложение от «Виллы» и «Спартака» примерно одинаковое. Сегодня должно все определиться окончательно», – написал журналист Максим Алланазаров в своем телеграме.

    Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось

    Источник: Telegram

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    08.09.2018 12:24
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 сентября 2018, 18:04

      А что Терри теряет ? Будет ещё оно приключение в его жизни.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100738

      zigbert 8 сентября 2018, 17:29

      Понятно что его приход ,явление временное и вынужденное. Во всяком случае до появления Жиго. Пока трудно сказать в какой форме сейчас находится Терри?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 8 сентября 2018, 15:07

      Не ходи , зачем тебе 2 ляма евро в год

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 8 сентября 2018, 13:15

      очень какой то странный трансфер ????? таких мы ещё не брали

      4
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      Рейтинг: +2527

      Челнинец > Полная Канистра 8 сентября 2018, 13:21

      Некого брать, но кто то нужен, и для молодежи будет опытом, вон Игнашевич в Сборной играл на ЧМ и отлично отыграл, и Кутепова подтянул!

      6
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      ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Челнинец 8 сентября 2018, 13:35

      согласен если молодёжь наускивать будет это очень большой плюс от него! опыт есть опыт

      5
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 8 сентября 2018, 12:55

      любой кто пересёк границу с россией, автоматически становится агентом путина

      7
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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 8 сентября 2018, 12:43

      Да таких агентов травить Новичком нужно , без суда и следствия ))

      2
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 8 сентября 2018, 12:38

      в спартаке порвёт кресты и будет сидеть на зарплате с банкой пива, а в астон вилле побегать придётся)

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