Агенты отговаривают Терри от перехода в «Спартак»

Сегодня в Италии сообщили, что бывший защитник «Челси» Джон Терри близок к переходу в «Спартак». При этом агенты 37-летнего футболиста не считают эту идею хорошей и пытаются отговорить его от переезда в Россию.

В прошлом сезоне англичанин выступал за «Астон Виллу», которую покинул по истечении срока контракта.

«Спартак» очень хочет англичанина. «Астон Вилла» тоже сделала предложение. Агенты отговаривают Джона, так как пиар в Англии от переезда в Россию будет не самым хорошим.

Предложение от «Виллы» и «Спартака» примерно одинаковое. Сегодня должно все определиться окончательно», – написал журналист Максим Алланазаров в своем телеграме.

Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось