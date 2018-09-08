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Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось

Он прошел медосмотр

Сам Терри выложил фото с медицинского осмотра, но не указал название клуба. Известный инсайдер Джанлука Ди Марцио пишет, что это было обследование перед трансфером в «Спартак». 37-летний англичанин должен подписать контракт на один год с опцией продления еще на сезон. По данным The Sun, зарплата защитника составляет 1,8 млн евро в год.

Игроком интересуется «Астон Вилла», где Терри играл в предыдущем сезоне. Вместо с «Виллой» он дошел до плей-офф для перехода в АПЛ, где команда вылетела от «Фулхэма». После этого Джон ушел из клуба. Английские агенты отговаривают Терри от трансфера в «Спартак», потому что это плохо скажется на его имидже. Сам игрок явно захотел что-то новое. На данный момент Терри закончился медосмотр и вышел из клиники «Вилла Стюарт» в сопровождении футбольного агента Марко Трабукки. Известный итальянский журналист, выложивший в сеть фотографию Трабукки и Терри сообщил, что сделка завершена. Кажется, очень скоро о ней объявит и клуб. По крайней мере, «Спартак» уже интригует своих подписчиков.

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Что известно о контракте Терри

Пока нет никаких официальных подтверждений сделки. Но в сети полно интересных слухов, раскрывающие некоторые детали. 37-летний англичанин должен подписать контракт на один год с опцией продления еще на сезон. Кроме того, The Sun сообщает: зарплата защитника составляет 1,8 млн евро в год.

Несколько важных фактов

• Летом у Терри было несколько вариантов для продолжения карьеры. Джона звали в «Спортинг» и «Дерби Каунти». Кстати, «Дерби» сейчас тренирует его бывший партнер по «Челси» Фрэнк Лэмпард. Снова играть в Чемпионшипе Терри не захотел, хотя воссоединение с Лэмпардом его явно привлекало.

• Skysports предложил Терри стать экспертом канала. Когда пошли слухи о завершении карьеры, Терри сам их опроверг. Был вариант, что его позовут на должность одного из тренеров в «Челси». Приход Сарри все испортил.

• «Я в лучшей форме за последние 8-10 лет», – говорил Терри в интервью Daily Mail. Он впервые за 20 лет провел летний отпуск с семьей, а в начале сентября пообещал принять решение о будущем в течение нескольких недель. Кажется, принял. В Лиге Европы он пересечется со Стивеном Джеррардом, но сыграть против «Рейнджерс» не сможет, поскольку вносить изменения в заявки на еврокубки до зимы уже нельзя.

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Терри нужен «Спартаку»

Сама кандидатура Джона Терри выглядит странной, но «Спартаку» необходим новый защитник. 31 августа Илью Кутепова прооперировали в Риме. Из-за травмы российский защитник пропустит два месяца. В матче с «Зенитом» тяжелое повреждение получил новичок Жиго, который вообще выбыл на полгода. Из качественных защитников здоровыми остаются только Джикия и Боккетти. Массимо Каррера хотел сам заменить травмированных футболистов, но приход нового защитника – лучшее решение.

В «Спартак» могли перейти и другие защитники. Например, среди свободных агентов выделяется Сердар Таски. Агенты бывшего защитника «Дженоа» Диего Поленты тоже вели переговоры со «Спартаком», но они провалились.

Воспоминания о Москве

В 2008 году «Челси» и «Манчестер Юнайтед» играли в финале Лиги чемпионов. Матч проходил в «Лужниках», а для Терри завершился ужасно. В серии пенальти Джон упал во время решающего удара и промахнулся. Вместо победы «Челси» случился еще и промах Анелька, который принес «МЮ» победу.

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Россия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Европа Спартак Челси Астон Вилла Терри Джон
Комментарии (59)
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Ден 781
1536403629
Терри боец, любит футбол, очень опытен, однозначно поможет
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zigbert
1536407766
Возраст конечно смущает. Но главное в его игре - опыт.
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DOCTOR PENALTY
1536408678
Такой железный человек ( помню его на Красной площади в шортах и шлёпанцах при -12) и сильный игрок очень нужен сейчас Спартаку, не на слюнтяев же Каррере и Федуну ориентироваться, которые то в Зенит хотят, то играть не хотят и требуют баснословное бабло, сидя на лавке. Достали уже все эти кокорины, кутеповы, дзюбы, мамаевы и смоловы.
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Olga85
1536414715
Пусть у Терри и возраст приличный для футболиста (37 лет), зато опыта хоть отбавляй. Помню, как на ЧМ в паре играли Игнашевич и Кутепов. Игнашевичу недоставало скорости, зато он очень хорошо играл и даже подчищал за Ильей за счет успешного выбора позиции. Думаю, в Спартаке можно ожидать чего-то подобного, если Терри будет выходить в основе. Главное, чтобы обошлось без дальнейших травм у футболистов Спартака. Даже если Терри не будет играть в основе, тренировки рядом с таким игроком позволят качественно улучшить свою игру другим футболистам, а такой опыт является бесценным. В общем, удачи Терри и всему Спартаку, а также скорейшего выздоровления Жиго и Кутепову!
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Grub3r
1536414759
Круто, побольше таких игроков в РПЛ!
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омск55
1536417887
Завтра Терри скажет что с детства мечтал играть в спартаке
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BRO_football
1536421967
Сначала Каррера говорил о недополученных миллионах из-за непопадания в Лигу чемпионов, а потом Спартак бесполезно тратит деньги на всяких старпёров.
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Yurini
1536430432
Джон Терри - Железный Человек, Легенда Мирового Футбола и Эталон ЦЗ! Если бы Терри хотел бы тупо срубить бабла, как многие тут и там всякие эксперты ху е вы думают, он бы уехал в МЛС или Китай, что скажете, что у него не было предложений из за океана или с Поднебесной?! Да не поверю, таким лигам нужны тупо великие имена и они полюбому предлагали Терри намного больше бабла в иностранной валюте и он на бабки не повёлся! Нахер ему эти рубли если можно было бы в пол силы играть в АМЕРИКЕ и хапать ртом и жопой доллары! Так что дорогие господа! ТЕРРИ Великий игрок и на бабки никогда не поведется! Он приехал Бороться и понастоящему играть, а может еще и пополнить список своих трофеев! Терри выиграл всё что можно в клубном футболе, он Великий Чемпион и Лидер! Он в свои 37 будет играть намного лучше половины игроков РФПЛ! У него Чемпионская закалка! Терри Железный ЧеловеК!
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Makaweli
1536432285
Джон спокойной проиграет на уровне ещё пару лет в России где нападающие пешком бегают!
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Par Mezan
1536433497
- Терри будет успешен в «Спартаке»? - Да ладно! Как может быть успешным любой игрок в самом отстойном клубе?
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