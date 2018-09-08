Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось

Он прошел медосмотр
Сам Терри выложил фото с медицинского осмотра, но не указал название клуба. Известный инсайдер Джанлука Ди Марцио пишет, что это было обследование перед трансфером в «Спартак». 37-летний англичанин должен подписать контракт на один год с опцией продления еще на сезон. По данным The Sun, зарплата защитника составляет 1,8 млн евро в год.
Игроком интересуется «Астон Вилла», где Терри играл в предыдущем сезоне. Вместо с «Виллой» он дошел до плей-офф для перехода в АПЛ, где команда вылетела от «Фулхэма». После этого Джон ушел из клуба. Английские агенты отговаривают Терри от трансфера в «Спартак», потому что это плохо скажется на его имидже. Сам игрок явно захотел что-то новое. На данный момент Терри закончился медосмотр и вышел из клиники «Вилла Стюарт» в сопровождении футбольного агента Марко Трабукки. Известный итальянский журналист, выложивший в сеть фотографию Трабукки и Терри сообщил, что сделка завершена. Кажется, очень скоро о ней объявит и клуб. По крайней мере, «Спартак» уже интригует своих подписчиков.
Что известно о контракте Терри
Пока нет никаких официальных подтверждений сделки. Но в сети полно интересных слухов, раскрывающие некоторые детали. 37-летний англичанин должен подписать контракт на один год с опцией продления еще на сезон. Кроме того, The Sun сообщает: зарплата защитника составляет 1,8 млн евро в год.
Несколько важных фактов
• Летом у Терри было несколько вариантов для продолжения карьеры. Джона звали в «Спортинг» и «Дерби Каунти». Кстати, «Дерби» сейчас тренирует его бывший партнер по «Челси» Фрэнк Лэмпард. Снова играть в Чемпионшипе Терри не захотел, хотя воссоединение с Лэмпардом его явно привлекало.
• Skysports предложил Терри стать экспертом канала. Когда пошли слухи о завершении карьеры, Терри сам их опроверг. Был вариант, что его позовут на должность одного из тренеров в «Челси». Приход Сарри все испортил.
• «Я в лучшей форме за последние 8-10 лет», – говорил Терри в интервью Daily Mail. Он впервые за 20 лет провел летний отпуск с семьей, а в начале сентября пообещал принять решение о будущем в течение нескольких недель. Кажется, принял. В Лиге Европы он пересечется со Стивеном Джеррардом, но сыграть против «Рейнджерс» не сможет, поскольку вносить изменения в заявки на еврокубки до зимы уже нельзя.
Терри нужен «Спартаку»
Сама кандидатура Джона Терри выглядит странной, но «Спартаку» необходим новый защитник. 31 августа Илью Кутепова прооперировали в Риме. Из-за травмы российский защитник пропустит два месяца. В матче с «Зенитом» тяжелое повреждение получил новичок Жиго, который вообще выбыл на полгода. Из качественных защитников здоровыми остаются только Джикия и Боккетти. Массимо Каррера хотел сам заменить травмированных футболистов, но приход нового защитника – лучшее решение.
В «Спартак» могли перейти и другие защитники. Например, среди свободных агентов выделяется Сердар Таски. Агенты бывшего защитника «Дженоа» Диего Поленты тоже вели переговоры со «Спартаком», но они провалились.
Воспоминания о Москве
В 2008 году «Челси» и «Манчестер Юнайтед» играли в финале Лиги чемпионов. Матч проходил в «Лужниках», а для Терри завершился ужасно. В серии пенальти Джон упал во время решающего удара и промахнулся. Вместо победы «Челси» случился еще и промах Анелька, который принес «МЮ» победу.
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