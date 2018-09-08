Терри выложил фото с медосмотра. Игрок может перейти в «Спартак»

Бывший защитник «Челси» Джон Терри опубликовал фотографию с медосмотра в сториз своего инстаграма. На фото видно, как у футболиста берут кровь.

Ранее в Италии сообщили, что англичанин проходит медицинское обследование перед переходом в «Спартак». Тем не менее, как стало известно, «Астон Вилла», за которую он выступал в прошлом сезоне, также сделала 37-летнему футболисту предложение. Не исключено, что Терри проходит осмотр для бирмингемского клуба.

Защитник покинул «Астон Виллу» в июне по истечении срока контракта. «Спартак» ищет игрока в оборону поле того, как из-за травмы на полгода выбыл Самуэль Жиго.

Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось