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    Терри выложил фото с медосмотра. Игрок может перейти в «Спартак»

    Бывший защитник «Челси» Джон Терри опубликовал фотографию с медосмотра в сториз своего инстаграма. На фото видно, как у футболиста берут кровь.

    Ранее в Италии сообщили, что англичанин проходит медицинское обследование перед переходом в «Спартак». Тем не менее, как стало известно, «Астон Вилла», за которую он выступал в прошлом сезоне, также сделала 37-летнему футболисту предложение. Не исключено, что Терри проходит осмотр для бирмингемского клуба.

    Защитник покинул «Астон Виллу» в июне по истечении срока контракта. «Спартак» ищет игрока в оборону поле того, как из-за травмы на полгода выбыл Самуэль Жиго.

    Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось

    Источник: Instagram

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    08.09.2018 12:42
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +6913

      батог 8 сентября 2018, 19:49

      УРА!!!!! Г-ну Федуну респект!!!!

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 сентября 2018, 18:11

      Наверное, Евро-5 ему закачивают, экологический стандарт. Выдержит -- значит наш парень... )))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 8 сентября 2018, 17:35

      По пальцам видно - рука Терри.

      4
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 8 сентября 2018, 16:02

      У него что, одна нога осталась?

      0
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > prezent2017 8 сентября 2018, 16:18

      это рука братан, причём здесь нога XD
      приглядись он сидит на кресле рука лежит на подлокотнике и ему колют в руку медикаменты там всякие) нога у терри явно побольше будет :D

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 8 сентября 2018, 13:29

      а что лицо или хоть на половину верхнего тела нельзя было сделать ? может это не его рука

      4
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 > Полная Канистра 8 сентября 2018, 13:33

      Это его нога...)))

      4
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > TAGANROG 161 8 сентября 2018, 13:38

      шутка хороша ставлю+

      4
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > TAGANROG 161 8 сентября 2018, 16:17

      это рука братан причём здесь нога XD
      приглядись он сидит на кресле рука лежит на подлокотнике и ему колют в руку медикаменты там всякие) нога у терри явно побольше будет :D

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 8 сентября 2018, 12:59

      Да ужж, это фото 100%ное тому подтверждение.

      8
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 8 сентября 2018, 12:51

      это как раз та игла на которую лукойл всех подсадил

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