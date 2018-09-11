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  • Говорят, Терри отменил переход в «Спартак». Что происходит?

Говорят, Терри отменил переход в «Спартак». Что происходит?

В субботу российский футбольный твиттер взорвала новость: «Спартак» определился с усилением в оборонительную линию и собирался пригласить в команду Джона Терри. Контракт Терри с «Астон Виллой» закончился еще в июле, так что он вроде бы спокойно согласился на предложение «Спартака», прошел для клуба медобследование в римской клинике «Вилла Стюарт» и попал в кадр с известным агентом Марко Трабукки. Согласованную сделку даже подтвердил знаменитый инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Что было дальше

Затем в сеть в срочном порядке утекли детали возможного соглашения Терри со «Спартаком». По информации Sport24, его контракт был рассчитан на один сезон с опцией продления еще на один. Кроме того, зарплата потенциального новичка составляла 1,8-2 млн евро за год. Обе стороны устраивали такие условия возможного сотрудничества.

«Спартак» интриговал подписчиков весь субботний вечер. В твиттере команда запускала гифки с кричащим от радости Андреем Ещенко и подписью «Не может быть!», публиковала фотографию с «Открытии Арены» и затемненными фигурами с фразой: «Музей #Спартак’а распахнул свои двери перед очень важным гостем». Потом, правда, оказалось, что на фотокарточке был Массимо Каррера, посетивший музей клуба, и никакой Джон Терри на стадион приезжал. На этом интриги от «Спартака» закончились.

Что произошло в итоге

Ничего. Все воскресенье болельщики «Спартака» терзали социальные сети вопросом: «Где Терри?». Но никаких изменений по этой теме не было.

Единственный момент, заново заполнивший сердца болельщиков «Спартака» надеждой – это подписка Массимо Карреры на Терри в инстаграме в понедельник. Но даже она утонула в волне разочаровывающих новостей. Сначала Sport24 написал о том, что трансфер может сорваться: Терри просто передумал, и вероятность сделки оценивается всего лишь в 10%. Потом «Спорт-Экспресс» подогрел ситуацию слухом об отказе Терри от «Спартака» из-за негативных высказываний западных СМИ о России (при этом Терри полностью устраивали детали контракта). Сейчас же нет никакой информации: ни подтверждений слухов о срыве сделки, ни продвижения в переговорах между «Спартаком» и Терри. Хотя сам защитник сутки назад опубликовал фотографию с тренировки в расположении «Челси».

Почему это плохо

Во-первых, минус легенда в российском футболе. Даже если бы Терри не заиграл в РПЛ, и лига, и «Спартак» совершенно точно бы выиграли в маркетинговом плане. Во-вторых, срыв сделки – это удар по самой московской команде. Пока один клуб подписывает топового итальянского полузащитника, выдает ему футболку с десятым номером и уже представил его при 40 тысячах болельщиков, другая никак не может разобраться с 37-летним безработным ветераном.

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Джон Терри – в «Спартаке»! Это правда случилось

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Россия. Премьер-лига Россия Спартак Терри Джон Каррера Массимо
Комментарии (38)
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Gerecht165
1536656016
Бомбардир, отдельно большой привет вам и вашему Александру Плеханову за выпущенную 3 дня назад статью под заголовком "Джон Терри - в "Спартаке"! Это правда случилось" и фразой в тексте "пока нет никаких официальных подтверждений, но в сети полно интересных слухов". Кажется, у нас теперь есть свой российский The Sun.
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RotBerg
1536661631
Это некомпетентность руководителей Спартака и ни чего более. Не говори гоп, пока не перескочишь. Как будто не рассматривали подобных вещей. В итоге мясные болелы остались с носом и о России опять негатив.
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Leon_ARS
1536664893
Эээ, Джон, будь мужчиной: обещал женится, - женись!
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SERGEI12345
1536667442
ТРУС!!!!!!!!!!
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Olga85
1536668426
В первую очередь это свидетельствует о непрофессиональном отношении самого Терри. Зачем было вообще проходить медосмотр и хранить молчание в сети? Надо было ему сразу написать, что переход в Спартак - это слухи и что он никуда не собирается. А лучше было вообще сразу отклонить приглашение нашего клуба еще до медосмотра. Ну не поверю я, что на него могли повлиять негативные отзывы о России. Что, эти отзывы только вчера появились? А до вчерашнего дня Россия представлялась ему землей обетованной или страной Эльдорадо? По-моему, по мнению Запада мы уже давно живем в Мордоре... Я не буду говорить, что Терри не нужен Спартаку. Я скажу, что с таким отношением к профессии он вообще никакому клубу не нужен. Думаю, что с подобным бабским характером ему пора закончить с футболом, отрастить волосы и купить себе туфли на шпильке.
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giluxa1963
1536678015
да он как узнал что свиньей будет так сразу заднею и врубил
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Taps
1536684731
Гнилой клуб, гнилые методы пиара.
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RyslanZ
1536685531
У нас некоторые журналисты из спортивных изданий,как бабульки на лавочке...сначала сами слухи придумывают,а потом активно обсуждают и осуждают....Только что пришло сообщение,что Джон Терри оформил российскую визу и ведет переговоры с представителями Спартака о увеличении суммы личного дохода в Спартаке...и кому верить ? Дождемся официального сообщения КБ клуба.
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Alemann
1536694341
А визгу-то поросячьего было, а визгу-то ... ;)
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prezent2017
1536702305
Почуял дух свинарника и слинял - чего удивительного?
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