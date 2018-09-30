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  • Терри удалил отказ «Спартаку» и приехал на матч. Это что-то значит?

Терри удалил отказ «Спартаку» и приехал на матч. Это что-то значит?

Джон Терри посетил матч «Спартака» и «Ростова». Англичанин фотографировался с детьми, делал снимки поля и просто наблюдал за игрой команды, в которую отказался переходить пару недель назад. Тогда Терри ссылался на семейные обстоятельства, но теперь ситуация стала еще запутаннее. В Англии написали, что теперь Джон возглавит молодежную команду «Челси» в качестве тренера, а сам игрок в этот момент удалил из инстаграма пост с отказом «Спартаку». Кажется, в этой истории намечается еще один неожиданный поворот.

Игра «Спартака» и «Ростова» – история об очередном спартаковском провале. «Ростов» отыграл в обычной закрытой манере и победил с минимальным счетом. Интересно, что «Спартаку» забил бывший игрок команды Зуев, который всего за две минуты до этого вышел на замену. По событиям в твиттере «Ростова» можно подумать, что на поле вышел игрок удивительного уровня.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Спартак» отыграться не смог. Глушаков и Ещенко по-прежнему вне состава, а у Карреры слишком много проблем. Если исключать кубковый матч с «Черноморцем», «Спартак» побеждал еще месяц назад. Тогда в московском дерби с «Динамо» Рыков забил с центра поля, а Максименко пропустил первый гол в РПЛ. Теперь на трибунах сидит Терри и все обсуждают, как «Спартак» проваливается уже в очередной раз.

Текстовый онлайн матча «Спартак» – «Ростов»

Зажигательные кадры матча

Россия. Премьер-лига Россия Спартак Ростов
Комментарии (13)
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Файдаэн
1538331304
Только вот вчера объявили, что Терри возглавил U-20 Челси.
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Хведя
1538333156
Приехал посмотреть, от чего отказался. Думаю, убедился, что не зря.
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DOCTOR PENALTY
1538337519
Судя по хитрому взгляду Трабукки, история с переходом ещё не закончилась.
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Andrey160268
1538338513
Конечно приезд Терри не случаен. А не на место ли главного тренера Спартака его пригласили?
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BRO_football
1538344403
Терри посетил матч Спартака и лишний раз убедился, что сделал всё правильно, не перейдя в московский клуб.
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mihail1980
1538365351
он посмотрел игру и сказал сам себе-слава богу что я не в этой команде
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чемпион мира1
1538370223
Спартак собраться и вперед!
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Артурка32
1538372164
Спартак порадовал Валерку)) счастливый вон какой)
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Фёдор Горюнов
1538404647
Терри Решил Стать Тренером Спартака...
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ajax707
1538797758
да на хер нужен этот свадебный генерал, команду он не усилит, а своего говна и так больше пол команды
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