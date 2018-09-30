Терри удалил отказ «Спартаку» и приехал на матч. Это что-то значит?

Джон Терри посетил матч «Спартака» и «Ростова». Англичанин фотографировался с детьми, делал снимки поля и просто наблюдал за игрой команды, в которую отказался переходить пару недель назад. Тогда Терри ссылался на семейные обстоятельства, но теперь ситуация стала еще запутаннее. В Англии написали, что теперь Джон возглавит молодежную команду «Челси» в качестве тренера, а сам игрок в этот момент удалил из инстаграма пост с отказом «Спартаку». Кажется, в этой истории намечается еще один неожиданный поворот.

Игра «Спартака» и «Ростова» – история об очередном спартаковском провале. «Ростов» отыграл в обычной закрытой манере и победил с минимальным счетом. Интересно, что «Спартаку» забил бывший игрок команды Зуев, который всего за две минуты до этого вышел на замену. По событиям в твиттере «Ростова» можно подумать, что на поле вышел игрок удивительного уровня.

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«Спартак» отыграться не смог. Глушаков и Ещенко по-прежнему вне состава, а у Карреры слишком много проблем. Если исключать кубковый матч с «Черноморцем», «Спартак» побеждал еще месяц назад. Тогда в московском дерби с «Динамо» Рыков забил с центра поля, а Максименко пропустил первый гол в РПЛ. Теперь на трибунах сидит Терри и все обсуждают, как «Спартак» проваливается уже в очередной раз.

Текстовый онлайн матча «Спартак» – «Ростов»

Зажигательные кадры матча