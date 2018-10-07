Все хвалят Еременко. Он сыграл впервые за два года

«Спартак» сразу победил.

Матч «Енисея» и «Спартака» запомнился не только упорной борьбой, голом 18-летнего Игнатова и тяжелейшей победой москвичей (3:2). В составе «Спартака» на замену вышел Роман Еременко, который появился на поле впервые с октября 2016 года. В последний до этого раз он выступал еще за ЦСКА.

За 30 минут игрового времени Еременко не отметился голевыми действиями, один раз пробил по воротам «Енисея», расположился на левом фланге, получил оценку 6,16 от WhoScored и своим появлением порвал социальные сети.

Еременко – о дебюте за «Спартак»: «Готов сыграть больше в следующем матче»

twit text — Антон Бордер (@anton_boarder) 7 октября 2018 г.

twit text — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 7 октября 2018 г.

twit text — Сергей Андреев (@Deuterium2H) 7 октября 2018 г.

twit text — Gleb Chernyavskiy (@glebke) 7 октября 2018 г.

twit text — #ВГИК (@vgikofficial) 7 октября 2018 г.

twit text — Ilya Egorov (@ilegorov) 7 октября 2018 г.

twit text — СВЕТОЧ (@AnatoByshovets) 7 октября 2018 г.

twit text — Gleb Chernyavskiy (@glebke) 7 октября 2018 г.

twit text — Maxim Matyushevskiy (@MMatyushevskiy) 7 октября 2018 г.

twit text — Фратрия (@fratria) 7 октября 2018 г.

twit text — RUS_FCSM_HCSM (@RUS_FCSM_HCSM) 7 октября 2018 г.

twit text — nevodin denis (@NevodinDenis) 7 октября 2018 г.

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