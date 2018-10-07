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    Все хвалят Еременко. Он сыграл впервые за два года


    4.1
    Голосов: 8
    07.10.2018 13:32
    «Спартак» сразу победил.

    Матч «Енисея» и «Спартака» запомнился не только упорной борьбой, голом 18-летнего Игнатова и тяжелейшей победой москвичей (3:2). В составе «Спартака» на замену вышел Роман Еременко, который появился на поле впервые с октября 2016 года. В последний до этого раз он выступал еще за ЦСКА.

    За 30 минут игрового времени Еременко не отметился голевыми действиями, один раз пробил по воротам «Енисея», расположился на левом фланге, получил оценку 6,16 от WhoScored и своим появлением порвал социальные сети.

    Еременко – о дебюте за «Спартак»: «Готов сыграть больше в следующем матче»

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    Еременко в «Спартаке» – это нормально

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    Извините, но «Енисей» вообще не готов к РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Спартак»
    Рейтинг: 4.1 Голосов: 8
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +101413

      zigbert 8 октября 2018, 10:00

      Скоро закрепится в основе.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА > zigbert 8 октября 2018, 14:59

      будут кокс самогоном запивать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3

      Евгений Трошин 8 октября 2018, 09:24

      Собака он бешеная !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 7 октября 2018, 18:29

      у нас в почёте такие нарики

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 7 октября 2018, 18:05

      на допинг сразу

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3354

      Опорник84 > Мы ЦСКА 7 октября 2018, 21:11

      Опа, конявая жаба заговорила в душе! Обидно, понимаю!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 7 октября 2018, 15:40

      Рад, что Роман продолжил семейную династию.
      Папа ведь тоже за Спартак играл.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > ухоженный крокодил 8 октября 2018, 18:00

      В твоём воображении думаю да.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8206

      nik55 7 октября 2018, 15:10

      смотрелся не плохо----удачи

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33719

      oyabun 7 октября 2018, 13:59

      Роман уверенно вошел в игру и был полезен. Рад за этого парня!

      8
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