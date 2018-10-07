Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Еременко – о дебюте за «Спартак»: «Готов сыграть больше в следующем матче»

    Полузащитник «Спартака» Роман Еременко прокомментировал дебют за красно-белых в матче 10-го тура РПЛ против «Енисея» (3:2).

    «Какие эмоции были при выходе на поле? Конечно был рад. Ну и маленькое волнение присутствовало, все-таки два года… Но я очень рад, что выиграли.

    Нужен игровой ритм, это все-таки только через матчи наберешь. А так я много тренировался.

    При счете 2:2 качели пошли. И мы хотели забить, выиграть, и они тоже понеслись. Слава богу, что мы забили.

    Сыграю ли больше минут в следующем матче? Не знаю, но я готов. Будем работать», – сказал Еременко.

    Все хвалят Еременко. Он сыграл впервые за два года

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.10.2018 14:47
    Рекомендуем
    Комментарии23
    ...
    • ...
      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 7 октября 2018, 23:06

      Спартак нуждается в усилении. Каррере очень трудно залатать, образовавшиеся бреши вчерашними дублёрами. Вдобавок "доброжелатели" и пятая колонна устроила оголтелую травлю этого прекрасного человека и квалифицированного специалиста.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100912

      zigbert 7 октября 2018, 22:20

      Удачи тебе Роман в игре за Спартак.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 7 октября 2018, 17:00

      Видно что Ерёменко соскучился по большому футболу.Игрок он очень приличный и польза от него должна быть однозначно!Да и "дядька" в команде должен быть.Нужно же молодёжь кому-нибудь подстёгивать...Удачи Рома!Быстрее набирай форму!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 7 октября 2018, 15:55

      молодец то какой.... дебютировал .... ждем на "ВЭБ-арене"

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 7 октября 2018, 15:48

      Дай то бог, чтобы всё у него получилось

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26808

      slavutiq70 7 октября 2018, 15:41

      Давай Рома быстрей набирай форму....нашим пионерам ох как нужны хорошие пионервожатые ..которые повели бы их за собой и в огонь и в воду......

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo > slavutiq70 7 октября 2018, 15:55

      вражеские ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8590

      vashinin 7 октября 2018, 15:27

      За одного битого двух небитых дают, так что Ромка, давай, играй на полную катушку!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 7 октября 2018, 15:22

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Иуда

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22976

      Blossiya 7 октября 2018, 15:15

      Супруга Романа расплакалась, когда он вышел на поле. Удачи!

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +355

      kvm5 7 октября 2018, 15:05

      удачи

      8
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11