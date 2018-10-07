Еременко – о дебюте за «Спартак»: «Готов сыграть больше в следующем матче»

Полузащитник «Спартака» Роман Еременко прокомментировал дебют за красно-белых в матче 10-го тура РПЛ против «Енисея» (3:2).

«Какие эмоции были при выходе на поле? Конечно был рад. Ну и маленькое волнение присутствовало, все-таки два года… Но я очень рад, что выиграли.

Нужен игровой ритм, это все-таки только через матчи наберешь. А так я много тренировался.

При счете 2:2 качели пошли. И мы хотели забить, выиграть, и они тоже понеслись. Слава богу, что мы забили.

Сыграю ли больше минут в следующем матче? Не знаю, но я готов. Будем работать», – сказал Еременко.

Все хвалят Еременко. Он сыграл впервые за два года