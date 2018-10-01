Извините, но «Енисей» вообще не готов к РПЛ

Хороший клуб, но пока не для высшей лиги.

Мы давно так не ждали новичка в РПЛ. «Енисей» первым в России зажег в соцсетях и прославился задолго до побед. Но там, где заканчиваются мемы, начинается реальный футбол. А здесь у «Енисея» большие проблемы.

Слабая инфраструктура

Первые домашние матчи в РПЛ «Енисей» провел в Тюмени. Стадион «Центральный» находился на реставрации: его нужно было отремонтировать, заменить кресла, инженерные сети, установить новое оборудование. По плану работы должны были завершить до 31-го октября, но сотрудники стадиона постарались – уже 23-го сентября красноярцы на своем поле принимали екатеринбургский «Урал».

Но уже тогда несколько напрягла ситуация с посещаемостью. На игру пришло 12 тысяч человек (всего арена вмещает 15). И это странно. Во-первых, клуб заявлял о том, что город очень ждал это событие. Во-вторых, Красноярск – это миллионник. В таких условиях незаполненный маленький стадион удивляет.

Изучив фанатские форумы, стало понятно, в чем дело. Самый главный минус – у клуба нет ни билетной программы, ни программы по абонементам. В этом отношении болельщики упрекают пресс-службу: да, реконструкция стадиона от вас не зависела, но как-то сориентировать людей по билетам все-таки можно. Еще одна претензия – отсутствие онлайн-продаж. Люди из ближайших регионов попросту не могут купить хорошие билеты.

Еще один негативный отзыв от людей − логистика. Да, арену обновили, но «Центральный» находится прямо у реки Енисей, откуда по осени дует дичайший ветер. Вроде бы конструкции поменяли, стулья новые поставили, а комфорта в просмотре матчей не добавили. И для чего же вообще тогда нужна реконструкция?

Но потом оказалось, что история сложнее. Например, «Енисей» не позаботился о системе контроля и управления доступом зрителей (по словам журналиста Василия Конова, данного обеспечения не было и на игре с «Уралом»). Итог: матч со «Спартаком» за десять дней до его начала чуть не перенесли в Москву. Вопроса два: почему нельзя было сделать все заранее и как так получилось, что РПЛ без всякого шума одобрил встречу с «Уралом» на «Центральном»?

Больше всего понравился ответ директора РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин: «А кто говорил, что стадион «Енисея» готов? Никто не говорил. Мы же говорили: «Тестовый матч, вторую категорию ему присвоили. И будем смотреть по тестовому матчу». Про «Спартак» никто не говорил. Поэтому они брали билеты на свой страх и риск». Но ни слова про присвоение стадиону первой категории никто не произнес. Известно лишь, что помимо установки системы контроля СКУД клуб обязан согласовывать все даты матчей с соответствующими органами внутренних дел. Так что, скорее всего, игра со «Спартаком» будет очередным «тестовым» (и очень сложным в плане безопасности) матчем. При этом матчи с «Зенитом» и ЦСКА «Енисей» уже сыграл в Тюмени. Минус два топ-клуба, ради которых команда вообще стремилась в РПЛ.

Сомнительный состав

Клуб перед стартом сезона не раскрыл точные цифры касательно своего бюджета. Директор красноярцев Денис Рубцов сказал следующее: «Бюджет у клуба достаточный, чтобы играть в РПЛ. Очень деликатный, но стабильный. Мы играем за деликатные деньги, но их хватает, потому что мы их тратим только на футбол».

Денег действительно мало. Команду набрали преимущественно из свободных агентов. Здесь помогло расформирование «Амкара». Из пермской команды в «Енисей» перешли защитник Занев, полузащитники Комолов, Огуде, Костюков и нападающий Бодул. Из этой пермской пятерки на неплохом уровне играл разве что Комолов. Остальные же далеко не всегда попадали даже в старт «Амкара». Также «Енисей» оформил несколько аренд, взял к себе пару футболистов из умершего «Тосно» и реабилитировал Торбинского. К сожалению, медийности данный переход команде не прибавил. Потому что он сыграл в этом сезоне пока только один матч. Блекло и непонятно.

Слабая игра

Аленичев – мастер вытаскивать команды с низов на самый верх. Он доказал это еще в тульском «Арсенале». С «Енисеем» он тоже все сделал красиво: команда заняла третье место и по стыковым матчам вышла в РПЛ.

Но потенциал «Енисея», скорее всего, еще ниже, чем у «Арсенала» четырехлетней давности. Главный тренер столкнулся с ситуацией, при которой уходить в оборону он не намерен, а исполнителей для стратегии игры ему попросту не предоставили. Например, «Енисей» играет в схему 4-3-1-2 или 5-3-2. Такая тактика предполагает мощный креатив в центре поля, но разрушители Семакин и Огуде на это не способны. Комолову же в одного тянуть атакующий потенциал полузащиты сложно.

По этой причине высоко поднимаются опорники и даже защитники. Отсюда – открытые зоны и куча голов. Большинство мячей красноярцы пропускают вследствие плохой фланговой обороны или же передач вразрез. Защитники «Енисея» нередко теряются, оставляют свободные зоны. Парням знатно колотят из-за пределов штрафной (50% всех ударов) как раз-таки по центру (63%). Хорошо, что издали красноярцы пропускают не так часто. Другой вопрос – своя штрафная. Если на стандартах «Енисей» действует надежно (всего один пропущенный гол), то вот с контратаками и быстрыми переходами – беда. В таких случаях прибегают к созданию искусственного офсайда, но класс команды Аленичева этого не позволяет.

Плюс слабость нападения. Будем честны: амкаровские форварды заметно уступают по потенциалу тому же Андрею Козлову, который раньше за «Енисей» отгружал по 15 голов за сезон, а теперь неплохо себя ощущает в бодром «Оренбурге». Единственное утешение для красноярцев – неожиданный «прорыв» Костюкова. Игрок уже забил 3 из 4 голов команды.

Поскольку «Енисей» играет преимущественно через короткий пас (81% от всех передач) и центр (47% всех активных атакующих действий проводятся в средней трети), то логично, что 70% ударов проводятся из середины (70%). Связано это еще и с тем, что тот же Костюков большинство ударов наносит после забросов в чужую штрафную (оттуда, кстати, наносится 43% всех ударов). Поэтому как бы «Енисей» не пытался комбинировать и даже удерживать мяч, те же забитые мячи сводятся к банальной стратегии: заброс в чужую штрафную в надежде на выигрыш борьбы с защитниками.

Но самое главное из этой статистики другое. «Енисей» уже пропустил 13 мячей за 9 туров – один из худших показателей в лиге. А забил всего 4 гола.

В текущей ситуации либо придется гнуть свою линию и искать деньги на усиление зимой, либо принять более оборонительную тактику и толкаться за каждое очко в подвале турнирной таблице, надеясь попасть в «стыки».

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