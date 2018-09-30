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    «Зенит» проиграл самой бедной команде РПЛ. Как так?


    3
    Голосов: 7
    30.09.2018 16:50
    Да еще и в большинстве.

    В этом сезоне РПЛ «Анжи» претендует на должность главного разочарования. Во-первых, клуб заявился в высшую лигу на место обанкротившегося «Амкара». Во-вторых, «Анжи» до конца не мог предоставить гарантии финансовой безопасности. В-третьих, с деньгами в клубе все настолько плохо, что, к примеру, нападающий Павел Долгов спокойно рассказывает журналистам о том, что зарплату футболистам не платят и ограничиваются только премиальные. В-четвертых, «Анжи» демонстрирует убийственно плохую статистику на старте сезона. После победы над «Уралом» в первом туре махачкалинцы проиграли шесть матчей РПЛ подряд. Правда потом чудом обыграли «Динамо» (2:1) и с таким же счетом переиграли «Зенит» у себя дома.

    У питерцев же наоборот все хорошо. Они возглавляют таблицу чемпионата России. Сергей Семак не получил денег на трансферы, но помирился с игроками, катавшимися по арендам при Манчини и Луческу, и ни разу не проиграл в этом сезоне РПЛ.

    Так было до матча с «Анжи». Первое поражение питерцы потерпели в Махачкале на глазах у непривычно маленького для себя числа зрителей – на игру пришли 10000 человек. Кроме того, «Анжи» концовку второго тайма заканчивал в меньшинстве (на 76-й минуте красную карточку получил Дмитрий Белоруков), но это не особо помогло гостям.

    Из положительных для питерцев моментов – первый гол за «Зенит» забил Клаудио Маркизио. Эпизод получился довольно интересным. После сброса Артема Дзюбы в штангу пробил Дриусси, мяч отскочил к Маркизио, и он без труда отправил его в пустые ворота.

    Во втором тайме «Анжи» ответил двумя забитыми голами. Сначала счет сравнял Понсе, а через некоторое время, уже в меньшинстве, свою команду вывел вперед Владислав Кулик, реализовавший пенальти за фол на Роланде Гиголаеве.

    Несколько фактов по итогам матча «Анжи» – «Зенит»:

    • Хозяева перед матчем вышли в футболках в поддержку Хабиба Нурмагомедова.
    • Эта победа позволила «Анжи» покинуть зону вылета.
    • Во второй раз за сезон РПЛ Александр Ерохин не отметился ничем на поле (ни голом, ни результативной передачей, ни желтой карточкой), и во второй раз «Зенит» не может выиграть у соперника – впервые это было со «Спартаком».
    • «Анжи» во второй раз подряд не играл от обороны и заработал вторую победу подряд. В прошлом туре от дерзкой игры пострадало «Динамо».
    • В этом матче Артем Дзюба ни разу не ударил по воротам соперника.
    • Главной проблемой «Зенита» называют фланги защиты. Именно Игорь Смольников привез пенальти в конце встречи.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Матч Премьер, ФК «Зенит»
    Рейтинг: 3 Голосов: 7
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 6 октября 2018, 15:14

      Пока дзюбоид в команде такие косяки будут постоянно. Мы играем -десять против одиннадцати. Это бревно уже выдохнулось. Пример -гол Кокорина после проникающей передачи Паредеса.Это наша современная игра. А постоянные забросы на столба-примитив. Удивлен Семаком. Дзюба-это Арсенал(Тула).

      0
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      Рейтинг: +65

      lavruxa1980 2 октября 2018, 18:24

      Договорняк:) коэффициент на победу Анжи был в районе 12ти :)))

      1
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 1 октября 2018, 20:41

      отсутствие мотивации, недонастрой , так как без мотивации на матч не настроишся, плюс усталость есть конечно , желание поберечь силы перед Славией, как результат ошибки, а у противника наоборот: бешенная мотивация , страх, отсюда предельная концентрация, пример первый гол Анжи в ворота Зенита просто выгрызли

      3
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      Рейтинг: +162

      Yuriy_Shahta 1 октября 2018, 10:30

      Это футбол.. всякое может случится... Недонастрой + разгельдяйство в обороне сделали свое дело... Будет уроком в следующий раз!!!

      0
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 1 октября 2018, 08:57

      Смольников это беда

      0
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      Рейтинг: +5888

      Павелий 1 октября 2018, 01:18

      Потому-что зажрались! Где Счётная палата?

      0
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 30 сентября 2018, 23:23

      Да не запариваемся ребята. У всех бывают такие косяки. Вот например: 26 сентября, среда 21:00 Леганес 2:1 Барселона. Этот Леганес на последнем месте. А вчера Барса сыграла вничью с Атлетиком. Не с Мадридским, который в конце О, а который Бильбао. Реал не так давно был разгромлен Севильей. Севилья конечно не Анжи и не Леганес, но Реал проиграл аж 0:3. Короче всё нормально.

      0
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 30 сентября 2018, 21:42

      Пусть этот матч станет худшим в сезоне. Недонастрой был. Но Анжи откровенно поаезло. Такое бывает.

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      Рейтинг: +106

      DSmoto > 1 октября 2018, 12:57

      если лишь, то индикатор, а не катализатор.

      0
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      Рейтинг: +827

      olic29ivica 30 сентября 2018, 19:43

      ну что кто там песни опять заранее пел про чемпионство))))

      0
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      Рейтинг: +41

      Колхоз 30 сентября 2018, 19:36

      Дзюба красовец."Умирал" по взрослому.

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