«Зенит» проиграл самой бедной команде РПЛ. Как так?

В этом сезоне РПЛ «Анжи» претендует на должность главного разочарования. Во-первых, клуб заявился в высшую лигу на место обанкротившегося «Амкара». Во-вторых, «Анжи» до конца не мог предоставить гарантии финансовой безопасности. В-третьих, с деньгами в клубе все настолько плохо, что, к примеру, нападающий Павел Долгов спокойно рассказывает журналистам о том, что зарплату футболистам не платят и ограничиваются только премиальные. В-четвертых, «Анжи» демонстрирует убийственно плохую статистику на старте сезона. После победы над «Уралом» в первом туре махачкалинцы проиграли шесть матчей РПЛ подряд. Правда потом чудом обыграли «Динамо» (2:1) и с таким же счетом переиграли «Зенит» у себя дома.

У питерцев же наоборот все хорошо. Они возглавляют таблицу чемпионата России. Сергей Семак не получил денег на трансферы, но помирился с игроками, катавшимися по арендам при Манчини и Луческу, и ни разу не проиграл в этом сезоне РПЛ.

Так было до матча с «Анжи». Первое поражение питерцы потерпели в Махачкале на глазах у непривычно маленького для себя числа зрителей – на игру пришли 10000 человек. Кроме того, «Анжи» концовку второго тайма заканчивал в меньшинстве (на 76-й минуте красную карточку получил Дмитрий Белоруков), но это не особо помогло гостям.

Из положительных для питерцев моментов – первый гол за «Зенит» забил Клаудио Маркизио. Эпизод получился довольно интересным. После сброса Артема Дзюбы в штангу пробил Дриусси, мяч отскочил к Маркизио, и он без труда отправил его в пустые ворота.

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Во втором тайме «Анжи» ответил двумя забитыми голами. Сначала счет сравнял Понсе, а через некоторое время, уже в меньшинстве, свою команду вывел вперед Владислав Кулик, реализовавший пенальти за фол на Роланде Гиголаеве.

Несколько фактов по итогам матча «Анжи» – «Зенит»:

Хозяева перед матчем вышли в футболках в поддержку Хабиба Нурмагомедова.

Эта победа позволила «Анжи» покинуть зону вылета.

Во второй раз за сезон РПЛ Александр Ерохин не отметился ничем на поле (ни голом, ни результативной передачей, ни желтой карточкой), и во второй раз «Зенит» не может выиграть у соперника – впервые это было со «Спартаком».

«Анжи» во второй раз подряд не играл от обороны и заработал вторую победу подряд. В прошлом туре от дерзкой игры пострадало «Динамо».

В этом матче Артем Дзюба ни разу не ударил по воротам соперника.

Главной проблемой «Зенита» называют фланги защиты. Именно Игорь Смольников привез пенальти в конце встречи.

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