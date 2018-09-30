«Зенит» проиграл самой бедной команде РПЛ. Как так?

В этом сезоне РПЛ «Анжи» претендует на должность главного разочарования. Во-первых, клуб заявился в высшую лигу на место обанкротившегося «Амкара». Во-вторых, «Анжи» до конца не мог предоставить гарантии финансовой безопасности. В-третьих, с деньгами в клубе все настолько плохо, что, к примеру, нападающий Павел Долгов спокойно рассказывает журналистам о том, что зарплату футболистам не платят и ограничиваются только премиальные. В-четвертых, «Анжи» демонстрирует убийственно плохую статистику на старте сезона. После победы над «Уралом» в первом туре махачкалинцы проиграли шесть матчей РПЛ подряд. Правда потом чудом обыграли «Динамо» (2:1) и с таким же счетом переиграли «Зенит» у себя дома.
У питерцев же наоборот все хорошо. Они возглавляют таблицу чемпионата России. Сергей Семак не получил денег на трансферы, но помирился с игроками, катавшимися по арендам при Манчини и Луческу, и ни разу не проиграл в этом сезоне РПЛ.
Так было до матча с «Анжи». Первое поражение питерцы потерпели в Махачкале на глазах у непривычно маленького для себя числа зрителей – на игру пришли 10000 человек. Кроме того, «Анжи» концовку второго тайма заканчивал в меньшинстве (на 76-й минуте красную карточку получил Дмитрий Белоруков), но это не особо помогло гостям.
Из положительных для питерцев моментов – первый гол за «Зенит» забил Клаудио Маркизио. Эпизод получился довольно интересным. После сброса Артема Дзюбы в штангу пробил Дриусси, мяч отскочил к Маркизио, и он без труда отправил его в пустые ворота.
Во втором тайме «Анжи» ответил двумя забитыми голами. Сначала счет сравнял Понсе, а через некоторое время, уже в меньшинстве, свою команду вывел вперед Владислав Кулик, реализовавший пенальти за фол на Роланде Гиголаеве.
Несколько фактов по итогам матча «Анжи» – «Зенит»:
- Хозяева перед матчем вышли в футболках в поддержку Хабиба Нурмагомедова.
- Эта победа позволила «Анжи» покинуть зону вылета.
- Во второй раз за сезон РПЛ Александр Ерохин не отметился ничем на поле (ни голом, ни результативной передачей, ни желтой карточкой), и во второй раз «Зенит» не может выиграть у соперника – впервые это было со «Спартаком».
- «Анжи» во второй раз подряд не играл от обороны и заработал вторую победу подряд. В прошлом туре от дерзкой игры пострадало «Динамо».
- В этом матче Артем Дзюба ни разу не ударил по воротам соперника.
- Главной проблемой «Зенита» называют фланги защиты. Именно Игорь Смольников привез пенальти в конце встречи.
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