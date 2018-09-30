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«Зенит» проиграл самой бедной команде РПЛ. Как так?

В этом сезоне РПЛ «Анжи» претендует на должность главного разочарования. Во-первых, клуб заявился в высшую лигу на место обанкротившегося «Амкара». Во-вторых, «Анжи» до конца не мог предоставить гарантии финансовой безопасности. В-третьих, с деньгами в клубе все настолько плохо, что, к примеру, нападающий Павел Долгов спокойно рассказывает журналистам о том, что зарплату футболистам не платят и ограничиваются только премиальные. В-четвертых, «Анжи» демонстрирует убийственно плохую статистику на старте сезона. После победы над «Уралом» в первом туре махачкалинцы проиграли шесть матчей РПЛ подряд. Правда потом чудом обыграли «Динамо» (2:1) и с таким же счетом переиграли «Зенит» у себя дома.

У питерцев же наоборот все хорошо. Они возглавляют таблицу чемпионата России. Сергей Семак не получил денег на трансферы, но помирился с игроками, катавшимися по арендам при Манчини и Луческу, и ни разу не проиграл в этом сезоне РПЛ.

Так было до матча с «Анжи». Первое поражение питерцы потерпели в Махачкале на глазах у непривычно маленького для себя числа зрителей – на игру пришли 10000 человек. Кроме того, «Анжи» концовку второго тайма заканчивал в меньшинстве (на 76-й минуте красную карточку получил Дмитрий Белоруков), но это не особо помогло гостям.

Из положительных для питерцев моментов – первый гол за «Зенит» забил Клаудио Маркизио. Эпизод получился довольно интересным. После сброса Артема Дзюбы в штангу пробил Дриусси, мяч отскочил к Маркизио, и он без труда отправил его в пустые ворота.

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Во втором тайме «Анжи» ответил двумя забитыми голами. Сначала счет сравнял Понсе, а через некоторое время, уже в меньшинстве, свою команду вывел вперед Владислав Кулик, реализовавший пенальти за фол на Роланде Гиголаеве.

Несколько фактов по итогам матча «Анжи» – «Зенит»:

  • Хозяева перед матчем вышли в футболках в поддержку Хабиба Нурмагомедова.
  • Эта победа позволила «Анжи» покинуть зону вылета.
  • Во второй раз за сезон РПЛ Александр Ерохин не отметился ничем на поле (ни голом, ни результативной передачей, ни желтой карточкой), и во второй раз «Зенит» не может выиграть у соперника – впервые это было со «Спартаком».
  • «Анжи» во второй раз подряд не играл от обороны и заработал вторую победу подряд. В прошлом туре от дерзкой игры пострадало «Динамо».
  • В этом матче Артем Дзюба ни разу не ударил по воротам соперника.
  • Главной проблемой «Зенита» называют фланги защиты. Именно Игорь Смольников привез пенальти в конце встречи.

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Россия. Премьер-лига Россия Зенит Анжи Дзюба Артем Маркизио Клаудио
Комментарии (31)
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nik55
1538316301
самая богатая проиграла самой бедной----это карма
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ilich_16
1538317097
еще раз доказывает что футбол продажен, не смущает что везде спонсоры букмекеры??? естественно зенит должен был проиграть
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ilichkadr
1538318945
Зенит пожертвовал победу из милости, сострадания. Пора бы уже знать, что добровольная раздача очков это тоже проявление жертвенности!
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KOLBIS
1538319081
Банальная недооценка соперника...
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DOCTOR PENALTY
1538320189
КРУЧЕ СЕНСАЦИИ НЕТ НА ЗЕМЛЕ, ПИТЕР ОБУЛИ В МАХАЧКАЛЕ!
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oyabun
1538320663
Все нормально. Так и должно быть. Каждый сезон питерцы очень мощно начинают и все спецы их заранее величают Чемпионами. Видимо это и играет с ними злую шутку и дальше уже Зеня потихоньку начинает сдуваться. Начало положено сегодня. Жду вал минусов от сине-бело-голубых, ведь правда - не их конек ))
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piligrim1986
1538320777
эт потому что кокоша вернулся)))) ну а если серьезно, то рано или поздно должны были проиграть, так что не думаю, что надо раздувать эту тему.
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Полная Канистра
1538321996
ответ тут простой ? У пижонов ноги и голова набиты баблом
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olic29ivica
1538325815
ну что кто там песни опять заранее пел про чемпионство))))
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Zubo
1538415668
отсутствие мотивации, недонастрой , так как без мотивации на матч не настроишся, плюс усталость есть конечно , желание поберечь силы перед Славией, как результат ошибки, а у противника наоборот: бешенная мотивация , страх, отсюда предельная концентрация, пример первый гол Анжи в ворота Зенита просто выгрызли
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