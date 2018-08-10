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    Еременко в «Спартаке» – это нормально


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    Голосов: 18
    10.08.2018 16:30
    Самая обсуждаемая тема недели.

    Два года назад УЕФА дисквалифицировал Романа Еременко на два года за принятие запрещенного препарата. В его крови нашли следы кокаина. В октябре бан полузащитника закончится, и он вернется в футбол. Но только не в составе ЦСКА, как предполагалось ранее, а в «Спартаке».

    У этого трансфера как минимум четыре важных вопроса. Но ответы на них тоже есть.

    Что он даст «Спартаку»?

    Массимо Каррера любит креативных игроков в центре поля, способных обострить атаку команды точным пассом. Но для этого у итальянца уже есть Фернандо и Денис Глушаков. Роман Еременко – вариант на случай, если один из них сломается или выпадет из-за перебора карточек. Даже при доступных Ханни и Ивелине Попове. Он опытный, у него высокий персональный скилл и он точно пригодится насыщенной осенью, когда «Спартак» разорвется между Лигой чемпионов и РПЛ. Плюс у Еременко всегда был отличный дальний удар: при Каррере это регулярно бывает ключевым фактором побед.

    Другой важный момент – языки. Еременко знает шведский, финский, русский, английский, итальянский. То есть может легко общаться и с тренером, и со всей командой, став важным коммуникатором внутри коллектива.

    Как играть после такого долгого перерыва?

    История доказывает, что это возможно. Яркий пример – Диего Марадона. В 1994 году в крови аргентинца обнаружили сразу пять запрещенных веществ: эфедрин, норэфедрин, псевдоэфедрин, норпсевдоэфедрин и метилэфедрин. ФИФА дисквалифицировала Диего на 15 месяцев, но после окончания этого срока Марадона в течение еще двух лет выступал за «Боку Хуниорс». Еременко – далеко не Марадона.

    Еще один подобный эпизод случался уже внутри «Спартака». Егор Титов после годичной дисквалификации (пусть и не сразу) провел еще несколько очень крепких сезонов.

    Почему Еременко именно в «Спартаке»?

    Есть несколько факторов.

    Во-первых, агент Еременко Марко Трабукки давно и плотно взаимодействует со «Спартаком». Во-вторых, в системе клуба играет младший брат Романа Еременко Сергей.

    В-третьих, надо помнить, что сейчас «Спартак» выглядит намного стабильнее и состоятельнее ЦСКА, откуда ушли почти все прошлые лидеры и где теперь полно неизвестной молодежи.

    Вот и получается, что среди всех топ-клубов РПЛ Еременко на самом деле выбрал самый подходящий вариант.

    Зачем брать футболиста у главного соперника?

    Два года назад ЦСКА поступил максимально корректно: защищал своего игрока в прессе, отказался от расторжения контракта и заявлял о желании вернуть Еременко после окончания дисквалификации. Но не помогло. ЦСКА в условиях резкого дефицита футболистов упустил игрока, который абсолютно точно пригодится клубу с кадровыми проблемами. Очевидно, что ЦСКА он нужнее, чем «Спартаку». Но у ЦСКА хуже условия.

    Важно понимать, что для Еременко ни ЦСКА, ни «Спартак», ни «Рубин» – это не родные команды, а всего лишь пункты в карьере. Он обычный качественный легионер, который не связан ни с одной российской командой долгими преданными отношениями. В его случае переход из одного московского клуба в другой (тем более спустя два года без игры) – это обычный трансфер без подтекстов о предательстве и вражде сторон.

    Итак, по факту «Спартак»:

    а) Не потратит на эту сделку ничего;

    б) Оформит контракт либо до конца сезона, либо вообще до зимы – удобная страховка для рискованного трансфера;

    в) Нанесет репутационный удар по авторитету вечного конкурента.

    г) Получит полезного игрока перед сложным отрезком сезона.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2 Голосов: 18
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    Комментарии71
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      Рейтинг: +6913

      батог 12 августа 2018, 16:11

      Рома, если прочитал все что пишут тебе, начинай спокойно работать! А там, Бог батька!!

      0
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      Рейтинг: +388

      R015RK 12 августа 2018, 09:57

      У наркомана ни души, ни совести, ни чести. Вот весь ответ!

      0
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      Рейтинг: +211

      GSKA1974 11 августа 2018, 16:50

      Проститутка....ПРостите за откровенность

      0
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      Рейтинг: +225

      spartak4everr 10 августа 2018, 19:18

      "Массимо Каррера любит креативных игроков в центре поля, способных обострить атаку команды точным пасом" Где-то посмеялся один Ханни

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 10 августа 2018, 17:44

      Автор, про какую ЛЧ осенью ты пишешь?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 10 августа 2018, 17:42

      Куда еще идти наркоману?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +960

      Львиное сердце 10 августа 2018, 05:00

      ++++

      0
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      Рейтинг: +307

      shpilman 9 августа 2018, 13:25

      нужно было раньше думать конюшне, прежде чем рвать контракт с ним, а щас он спокойно будет играть на зависть руководству коней

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 8 августа 2018, 20:00

      Вероятнее всего ПФК ЦСКА наблюдал за Романом Еременко и пришел
      к выводу, что сегодня он по своему состоянию команде не нужен, а тем
      более на перспективу, так, что лучше наигрывать сегодняшний состав, даже такой молодой.

      1
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      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 > vladimir-7 11 августа 2018, 00:25

      Да, да, утешай себя. Только интересно, кем ЦСКА будет нас удивлять в этой ЛЧ, молодым составом?

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      Рейтинг: +38

      Playmaker-cska 8 августа 2018, 14:33

      Предатель или нет вопрос философский, а если оценить по-футбольному, то сейчас он бы действительно ЦСКА пригодился. Поэтому обидно, не скрою. Но стратегически это, возможно, в плюс - найдут не менее сильного игрока, причем не на 1-2 сезона, как Еременко, а надолго.
      А вот сам Рома поступил глупо - у Спартака такая толкучка на его позицию, что сомневаюсь в том, что он будет получать достаточно игровой практики.
      Но глупее всех поступило руководство красно-белых. Ни логика, ни расчет этого приобретения не понятны.

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