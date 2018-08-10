Еременко в «Спартаке» – это нормально

Два года назад УЕФА дисквалифицировал Романа Еременко на два года за принятие запрещенного препарата. В его крови нашли следы кокаина. В октябре бан полузащитника закончится, и он вернется в футбол. Но только не в составе ЦСКА, как предполагалось ранее, а в «Спартаке».

У этого трансфера как минимум четыре важных вопроса. Но ответы на них тоже есть.

Что он даст «Спартаку»?

Массимо Каррера любит креативных игроков в центре поля, способных обострить атаку команды точным пассом. Но для этого у итальянца уже есть Фернандо и Денис Глушаков. Роман Еременко – вариант на случай, если один из них сломается или выпадет из-за перебора карточек. Даже при доступных Ханни и Ивелине Попове. Он опытный, у него высокий персональный скилл и он точно пригодится насыщенной осенью, когда «Спартак» разорвется между Лигой чемпионов и РПЛ. Плюс у Еременко всегда был отличный дальний удар: при Каррере это регулярно бывает ключевым фактором побед.

Другой важный момент – языки. Еременко знает шведский, финский, русский, английский, итальянский. То есть может легко общаться и с тренером, и со всей командой, став важным коммуникатором внутри коллектива.

Как играть после такого долгого перерыва?

История доказывает, что это возможно. Яркий пример – Диего Марадона. В 1994 году в крови аргентинца обнаружили сразу пять запрещенных веществ: эфедрин, норэфедрин, псевдоэфедрин, норпсевдоэфедрин и метилэфедрин. ФИФА дисквалифицировала Диего на 15 месяцев, но после окончания этого срока Марадона в течение еще двух лет выступал за «Боку Хуниорс». Еременко – далеко не Марадона.

Еще один подобный эпизод случался уже внутри «Спартака». Егор Титов после годичной дисквалификации (пусть и не сразу) провел еще несколько очень крепких сезонов.

Почему Еременко именно в «Спартаке»?

Есть несколько факторов.

Во-первых, агент Еременко Марко Трабукки давно и плотно взаимодействует со «Спартаком». Во-вторых, в системе клуба играет младший брат Романа Еременко Сергей.

В-третьих, надо помнить, что сейчас «Спартак» выглядит намного стабильнее и состоятельнее ЦСКА, откуда ушли почти все прошлые лидеры и где теперь полно неизвестной молодежи.

Вот и получается, что среди всех топ-клубов РПЛ Еременко на самом деле выбрал самый подходящий вариант.

Зачем брать футболиста у главного соперника?

Два года назад ЦСКА поступил максимально корректно: защищал своего игрока в прессе, отказался от расторжения контракта и заявлял о желании вернуть Еременко после окончания дисквалификации. Но не помогло. ЦСКА в условиях резкого дефицита футболистов упустил игрока, который абсолютно точно пригодится клубу с кадровыми проблемами. Очевидно, что ЦСКА он нужнее, чем «Спартаку». Но у ЦСКА хуже условия.

Важно понимать, что для Еременко ни ЦСКА, ни «Спартак», ни «Рубин» – это не родные команды, а всего лишь пункты в карьере. Он обычный качественный легионер, который не связан ни с одной российской командой долгими преданными отношениями. В его случае переход из одного московского клуба в другой (тем более спустя два года без игры) – это обычный трансфер без подтекстов о предательстве и вражде сторон.

Итак, по факту «Спартак»:

а) Не потратит на эту сделку ничего;

б) Оформит контракт либо до конца сезона, либо вообще до зимы – удобная страховка для рискованного трансфера;

в) Нанесет репутационный удар по авторитету вечного конкурента.

г) Получит полезного игрока перед сложным отрезком сезона.

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