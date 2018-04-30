Синицын: «У «Краснодара» была цель победить «Локомотив», а не помешать им взять золото»

Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын прокомментировал результат матча 28-го тура РФПЛ против «Локомотива» (2:0).

«У «Краснодара» впереди еще две игры. Посмотрим, заявка ли это на Лигу чемпионов. Кто-то сегодня хотел стать чемпионом России, поэтому посмотрим. У нас задача была победить, а не помешать «Локомотиву» взять золото.

Не очень правильно приехать и заявлять, что команда хочет здесь стать чемпионом. Это какое-то неуважение. Но мы просто хотели победить у лидера при домашних трибунах», – сказал Синицын.

Для победы в чемпионате России «Локомотиву» осталось набрать два очка.

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