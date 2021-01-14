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    «Краснодар» расторг контракт с вратарeм Синицыным. Он провел в клубе 8,5 лет

    «Краснодар» объявил об уходе голкипера Андрея Синицына.

    Стороны досрочно расторгли контракт, истекающий в июне этого года.

    «ФК «Краснодар» благодарит Андрея Синицына за игру и желает успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в официальном заявлении клуба.

    • Вратарь выступал за «Краснодар» с июня 2012 года.
    • На счету Синицына 103 игры и 105 пропущенных голов.
    • Он рекордсмен клуба по числу сыгранных матчей среди голкиперов.

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    Источник: Официальный сайт «Краснодара»

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