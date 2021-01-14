«Краснодар» расторг контракт с вратарeм Синицыным. Он провел в клубе 8,5 лет

«Краснодар» объявил об уходе голкипера Андрея Синицына.

Стороны досрочно расторгли контракт, истекающий в июне этого года.

«ФК «Краснодар» благодарит Андрея Синицына за игру и желает успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в официальном заявлении клуба.

Вратарь выступал за «Краснодар» с июня 2012 года.

На счету Синицына 103 игры и 105 пропущенных голов.

Он рекордсмен клуба по числу сыгранных матчей среди голкиперов.