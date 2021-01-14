«Краснодар» расторг контракт с вратарeм Синицыным. Он провел в клубе 8,5 лет

«Краснодар» объявил об уходе голкипера Андрея Синицына.

Стороны досрочно расторгли контракт, истекающий в июне этого года.

«ФК «Краснодар» благодарит Андрея Синицына за игру и желает успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в официальном заявлении клуба.

Андрей Синицын покидает «Краснодар». Стороны достигли соглашения о досрочном расторжении контракта.Синицын выступал за «быков» более 8 лет – с июня 2012 года. За это время голкипер провел за «Краснодар» 103 матча, в 33 из которых он не пропускал.Спасибо за игру, Андрей! pic.twitter.com/UIjhs8Y7Y4