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  • Мусаев: «Доволен нашей вратарской бандой. Рад, что в «Краснодаре» сейчас три равнозначных голкипера»

Мусаев: «Доволен нашей вратарской бандой. Рад, что в «Краснодаре» сейчас три равнозначных голкипера»

20 января 2020, 16:33
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Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал ситуацию с вратарями команды.

«Синицын работает без ограничений на сборах. Доволен нашей вратарской бандой, как они работают, какая атмосфера на тренировках. Рад, что есть три равнозначных вратаря, которые в честной борьбе выиграют, кто будет первый номер. Это добавляет нам прочности, мы рады, что все живы-здоровы», – сказал Мусаев.

Источник: Ютуб-канал «Краснодара»
Россия. Премьер-лига Краснодар Синицын Андрей Крицюк Станислав Сафонов Матвей
Комментарии (1)
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portero
1579537094
а надо мариновать, особенно номер три, может в аренду за практикой?
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