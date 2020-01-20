Мусаев: «Доволен нашей вратарской бандой. Рад, что в «Краснодаре» сейчас три равнозначных голкипера»

Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал ситуацию с вратарями команды.

«Синицын работает без ограничений на сборах. Доволен нашей вратарской бандой, как они работают, какая атмосфера на тренировках. Рад, что есть три равнозначных вратаря, которые в честной борьбе выиграют, кто будет первый номер. Это добавляет нам прочности, мы рады, что все живы-здоровы», – сказал Мусаев.