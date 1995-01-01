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    Мусаев: «Доволен нашей вратарской бандой. Рад, что в «Краснодаре» сейчас три равнозначных голкипера»

    Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал ситуацию с вратарями команды.

    «Синицын работает без ограничений на сборах. Доволен нашей вратарской бандой, как они работают, какая атмосфера на тренировках. Рад, что есть три равнозначных вратаря, которые в честной борьбе выиграют, кто будет первый номер. Это добавляет нам прочности, мы рады, что все живы-здоровы», – сказал Мусаев.

    Источник: Ютуб-канал «Краснодара»

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    Сегодня, 16:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +36754

      portero 3 часа назад

      а надо мариновать, особенно номер три, может в аренду за практикой?

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