Мусаев: «Доволен нашей вратарской бандой. Рад, что в «Краснодаре» сейчас три равнозначных голкипера»

Тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал ситуацию с вратарями команды.
«Синицын работает без ограничений на сборах. Доволен нашей вратарской бандой, как они работают, какая атмосфера на тренировках. Рад, что есть три равнозначных вратаря, которые в честной борьбе выиграют, кто будет первый номер. Это добавляет нам прочности, мы рады, что все живы-здоровы», – сказал Мусаев.
- В заявке «Краснодара» три вратаря: 20-летний Матвей Сафонов, 29-летний Станислав Крицюк и 31-летний Андрей Синицын.
- Основной голкипер – Сафонов, в этом сезоне он провел 24 матча, в которых пропустил 34 мяча.
Источник: Ютуб-канал «Краснодара»