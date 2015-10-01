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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спарта - АПОЭЛ
Спарта - АПОЭЛ: обзор матча 01 октября 2015
Спарта
01.10.2015, четверг, 20:00
Лига Европы, группа K, 2 тур
2 : 0
Завершен
АПОЭЛ
24'
К. Фатай
60'
Я. Брабец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - АПОЭЛ
Замена
М. Штайнхофер
️️️️
Л. Крейчи
90'
+1
Замена
Т. Конате
️️️️
К. Фатай
86'
80'
Замена
К. Хараламбидис
️️️️
К. Макридис
67'
Замена
Ф. Кавенаги
️️️️
М. Пятковски
ГОЛ! 2:0!
Я. Брабец
Пас отдал
Б. Докал
60'
53'
Замена
С. Штилич
️️️️
Вандер
Желтая карточка
М. Матейовски
47'
40'
Желтая карточка
К. Артиматас
29'
Желтая карточка
М. Сержиу
27'
Желтая карточка
М. Антониадес
ГОЛ! 1:0!
К. Фатай
Пас отдал
Д. Лафата
24'
Желтая карточка
П. Ирачек
22'
19'
Желтая карточка
Вандер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
35
Давид Бичик
ВР
14
Якуб Брабец
ЦЗ
26
Коста Намойнесу
ЦЗ
23
Лукаш Маречек
ОП
17
Мартин Фридек
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
9
Борек Докал
ЦП
8
Марек Матейовски
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
7
Кеинде Фатай
ЦФ
21
Давид Лафата
ЦФ
Главный тренер
Зденек Щасны
АПОЭЛ
24
Бой Ватерман
ВР
25
Рафаэл Анастасиу
ЦЗ
23
Мариос Антониадес
ЦЗ
50
Карлао
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
26
Нуну Мораиш
ЦП
18
Костакис Артиматас
ЦП
7
Георгиос Эфрем
ЦП
77
Вандер
ЦП
13
Константинос Макридис
АП
27
Матеуш Пятковски
ЦФ
Главный тренер
Темури Кецбая
Спарта
1
Марек Штех
ВР
11
Матей Хибс
ЛЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
18
Тьемоко Конате
ЦП
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
19
Марко Пайшао
ЦФ
АПОЭЛ
88
Тасос Киссас
ВР
3
Жоао Гильерме
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
46
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
14
Семир Штилич
АП
10
Костас Хараламбидис
ПП
79
Фернандо Кавенаги
ЦФ
2-1-5-2
35
Бичик
14
Брабец
26
Намойнесу
23
Маречек
8
Ирачек
9
Докал
8
Матейовски
7
Крейчи
17
Фридек
21
Лафата
7
Фатай
4-4-1-1
24
Ватерман
28
Мариу Сержиу
23
Антониадес
50
Карлао
25
Анастасиу
18
Артиматас
7
Эфрем
77
Вандер
26
Мораиш
13
Макридис
27
Пятковски
7
Крейчи
17
Штайнхофер
17
Штайнхофер
7
Крейчи
7
Фатай
18
Конате
18
Конате
7
Фатай
77
Вандер
14
Штилич
14
Штилич
77
Вандер
13
Макридис
10
Хараламбидис
10
Хараламбидис
13
Макридис
27
Пятковски
79
Кавенаги
79
Кавенаги
27
Пятковски
Остались в запасе
Спарта
АПОЭЛ
19
Марко Пайшао
ЦФ
1
Марек Штех
ВР
11
Матей Хибс
ЛЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
Главный тренер
Зденек Щасны
3
Жоао Гильерме
ЦЗ
88
Тасос Киссас
ВР
14
Николас Иоанну
ЦЗ
46
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
Главный тренер
Темури Кецбая
Остались в запасе
19
Марко Пайшао
ЦФ
1
Марек Штех
ВР
11
Матей Хибс
ЛЗ
15
Радослав Ковач
ЦП
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
Остались в запасе
3
Жоао Гильерме
ЦЗ
88
Тасос Киссас
ВР
14
Николас Иоанну
ЦЗ
46
Эфстатиос Алонефтис
ЦП
Главный тренер
Зденек Щасны
Главный тренер
Темури Кецбая
Статистика матча Спарта - АПОЭЛ
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АПОЭЛ
3 : 1
08.11.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония Арадипу
1 : 2
01.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АПОЭЛ
4 : 1
25.10.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Пафос
0 : 0
19.10.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АПОЭЛ
0 : 0
10.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Информация о матче
Главный судья:
Павел Гиль
(Люблин)
Стадион:
Дженерали Арена
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