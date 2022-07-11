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Ковач: «Дзюба стал большим мастером, но, думаю, в Европу он не уедет»

Бывший защитник «Спартака» Радослав Ковач считает, что экс-нападающий «Зенита» Артем Дзюба останется в России.

«Отлично знаю качества Дзюбы, да их знают все, кто интересуется российским футболом. Отличный нападающий, который с годами стал еще большим мастером. Он такой форвард, против которого всегда тяжело играть.

Все же думаю, что Артем не уедет в Европу и останется в России. Какая-то российская команда сто процентов будет за ним охотиться и сорвет джекпот», – сказал Ковач.

  • 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
  • Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
  • Форвард покинул клуб в качестве свободного агента.

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Источник: Sport24

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11.07.2022 23:37
Комментарии2
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    Рейтинг: +10

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    Рейтинг: +14285

    Fusballer 48 минут назад

    Дзюба усилит любой супер-клуб из топ-5.

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