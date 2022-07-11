Ковач: «Дзюба стал большим мастером, но, думаю, в Европу он не уедет»

Бывший защитник «Спартака» Радослав Ковач считает, что экс-нападающий «Зенита» Артем Дзюба останется в России.
«Отлично знаю качества Дзюбы, да их знают все, кто интересуется российским футболом. Отличный нападающий, который с годами стал еще большим мастером. Он такой форвард, против которого всегда тяжело играть.
Все же думаю, что Артем не уедет в Европу и останется в России. Какая-то российская команда сто процентов будет за ним охотиться и сорвет джекпот», – сказал Ковач.
- 33-летний Дзюба провел в «Зените» 7 сезонов.
- Он забил 108 голов и сделал 70 ассистов в 249 матчах.
- Форвард покинул клуб в качестве свободного агента.
Источник: Sport24