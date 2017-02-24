Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ковач: «Результат закономерен – мы очень плохо сыграли в Ростове»

    Спортивный директор пражской «Спарты» Радослав Ковач считает, что результат противостояния его команды с «Ростовом» в 1/16 финала Лиги Европы можно назвать закономерным.

    «Результат закономерен – мы очень плохо сыграли в Ростове. Даже не понимаю, что случилось, ведь на сборах мы выглядели очень хорошо. Сложно объяснить такой результат. Думаю, что сказалось достаточное количество опытных игроков в составе ростовчан. «Ростов» – очень хорошая, организованная команда. Думаю, они могут пройти в Лиге Европы далеко, но насколько, сейчас сказать сложно», – сказал Ковач.

    Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Спарта» – «Ростов» закончился со счетом 1:1 (0:4 – первый матч). По сумме двух встреч российская вышла в следующий раунд из турнира.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.02.2017 11:03
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 24 февраля 2017, 13:45

      О наш, КБ! Жив еще курилка! )))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11