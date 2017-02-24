Ковач: «Результат закономерен – мы очень плохо сыграли в Ростове»

Спортивный директор пражской «Спарты» Радослав Ковач считает, что результат противостояния его команды с «Ростовом» в 1/16 финала Лиги Европы можно назвать закономерным.

«Результат закономерен – мы очень плохо сыграли в Ростове. Даже не понимаю, что случилось, ведь на сборах мы выглядели очень хорошо. Сложно объяснить такой результат. Думаю, что сказалось достаточное количество опытных игроков в составе ростовчан. «Ростов» – очень хорошая, организованная команда. Думаю, они могут пройти в Лиге Европы далеко, но насколько, сейчас сказать сложно», – сказал Ковач.

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Спарта» – «Ростов» закончился со счетом 1:1 (0:4 – первый матч). По сумме двух встреч российская вышла в следующий раунд из турнира.