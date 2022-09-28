«Надеюсь, скоро этот кошмар закончится». Ковач – об отстранении сборной России от Евро-2024

Бывший игрок «Спартака» Радослав Ковач высказался об отстранении сборной России от участия на Евро-2024.

«Для каждого российского футболиста это тяжелый удар. Каждому игроку сейчас безумно тяжело. Жаль, что они ничего не могут сделать.

Я знаю большое количество русских игроков, которые являются не только хорошими футболистами, но и отличными людьми. Зачем их отстранять? Какое отношение они имеют к происходящему? Обычные спортсмены не могут из-за политики выступать на международной арене и играть против сильнейших.

Надо слушать именно их, а не политиков. Мне больно на это смотреть. Никто этого не заслуживает, особенно спортсмены. Надеюсь, скоро этот кошмар для российского футбола и спорта закончится», – сказал Ковач.