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  • «Надеюсь, скоро этот кошмар закончится». Ковач – об отстранении сборной России от Евро-2024

«Надеюсь, скоро этот кошмар закончится». Ковач – об отстранении сборной России от Евро-2024

28 сентября 2022, 11:51

Бывший игрок «Спартака» Радослав Ковач высказался об отстранении сборной России от участия на Евро-2024.

«Для каждого российского футболиста это тяжелый удар. Каждому игроку сейчас безумно тяжело. Жаль, что они ничего не могут сделать.

Я знаю большое количество русских игроков, которые являются не только хорошими футболистами, но и отличными людьми. Зачем их отстранять? Какое отношение они имеют к происходящему? Обычные спортсмены не могут из-за политики выступать на международной арене и играть против сильнейших.

Надо слушать именно их, а не политиков. Мне больно на это смотреть. Никто этого не заслуживает, особенно спортсмены. Надеюсь, скоро этот кошмар для российского футбола и спорта закончится», – сказал Ковач.

  • Евро пройдет с 14 июня по 14 июля 2024 года в Германии.
  • Ранее российскую сборную исключили из стыков ЧМ-2022 и не допустили к участию в Лиге наций.

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Источник: Sport24
Россия Ковач Радослав
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