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    Радослав Ковач: «Сейчас спасти «Спартак» может только Черчесов. Честный, искренний человек с правильным темпераментом»

    Бывший полузащитник «Спартака» Радослав Ковач сказал, к кому должны обратиться москвичи, чтобы исправить турнирную таблицу. Чех назвал Станислава Черчесова.

    «Конечно, место в во втором десятке для «Спартака» – это очень плохо.

    Считаю, что сейчас только Черчесов может спасти «Спартак». Он хороший тренер, который провeл прекрасную работу со сборной. Досконально изучает характеры игроков, может правильно управлять ситуацией и брать огонь на себя. На сегодня это идеальный вариант.

    К тому же, он набрался полезного международного опыта и стал еще мудрее. Честный и искренний человек с правильным темпераментом, всегда говорит то, о чeм думает. Самое то для «Спартака», – сказал Ковач.

    • Черчесов возглавлял «Спартак» в 2007-2008 годах.
    • При главном тренере Руе Витории «Спартак» проиграл 7 из 11 официальных матчей.
    • Столичный клуб опустился на 9-е место в РПЛ.

    Черчесов: «Через пару недель скажу, с кем я общался. Не хочу создавать проблемы своему клубу»

    Черчесов – о «Спартаке: «Не хочется, чтобы мое имя кто-то использовал для внесения нестабильности в клуб»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +4950

      maygli 2 минуты назад

      Ковач!!!! Что плохого тебе сделал Спартак?
      Давайте Мауринью пригласим.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1401

      Enter2006 29 минут назад

      Мда... у болельщиков Спартака такой "100 летний юбилей" видимо снился только в страшных снах. ((

      1
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    • ...
      Рейтинг: +848

      партизан84 33 минуты назад

      что-то скромно.... для большего эффекта подобное заявление должен был сделать Пеле, прибавив что Спартака стас еще и его вылечит.

      можно сменить тренера, игроков, штаб, врачей, поваров, весь менеджмент, но пока руководитель не поставит для себя цель добиться с клубом спортивных успехов все бесполезно. для ф Спартак просто инструмент, ему плевать на результат, на место, на болельщиков. Наверное единственное что он научился отлично делать за эти года в клубе - класть болт на мнение народа, на крики трибун, на статьи в сми.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +9584

      Cleaner 38 минут назад

      Черчесов ЗАБРОНЗОВЕЛ за последние годы. Монументом стал. Немного в чувство придет, тогда можно и опять в тренеры идти. А пока что Станислав от реальности оторвался, стремно его куда то приглашать.

      1
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      Рейтинг: +11751

      ВетеR 38 минут назад

      Знатно лизнул

      1
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      Рейтинг: +16951

      derrik2000 44 минуты назад

      Ковач, похоже, что-то курить начал.
      Или колоться.
      Хотя...
      Как скажет Зарема, так и будет!
      )))))

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      Рейтинг: +10

      hpdseldrpcobnii 52 минуты назад

      Тут кто-то хочет секс с студенткой 3 курса? Я хорошо прыгаю на члене и делаю хороший минет В замен хочу чтобы парень мне лизал анус. Написать в чат:-- http://urlr.me/1Dcnv

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      Рейтинг: +550

      SinyaaPyll > hpdseldrpcobnii 42 минуты назад

      О! Зарема в комментах.

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      Рейтинг: +246

      Ушат Помоев 54 минуты назад

      Упаси господи!

      1
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      Рейтинг: +427

      Блямба 1 час назад

      Стреляйте,но я согласен.
      Только контрастный душ оживит непонятное сборище понятных людей.
      тем более.."На сегодня это идеальный вариант."

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      Рейтинг: +938

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Свиней спасёт очищение Пердивом. Гыгыгы

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      Рейтинг: +25198

      пьяныйхоровод > ПалкоВводецъ 42 минуты назад

      С такой "политикой партии" они рискуют вообще оттуда не выбраться .

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