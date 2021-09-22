Радослав Ковач: «Сейчас спасти «Спартак» может только Черчесов. Честный, искренний человек с правильным темпераментом»

Бывший полузащитник «Спартака» Радослав Ковач сказал, к кому должны обратиться москвичи, чтобы исправить турнирную таблицу. Чех назвал Станислава Черчесова.

«Конечно, место в во втором десятке для «Спартака» – это очень плохо.

Считаю, что сейчас только Черчесов может спасти «Спартак». Он хороший тренер, который провeл прекрасную работу со сборной. Досконально изучает характеры игроков, может правильно управлять ситуацией и брать огонь на себя. На сегодня это идеальный вариант.

К тому же, он набрался полезного международного опыта и стал еще мудрее. Честный и искренний человек с правильным темпераментом, всегда говорит то, о чeм думает. Самое то для «Спартака», – сказал Ковач.

Черчесов возглавлял «Спартак» в 2007-2008 годах.

При главном тренере Руе Витории «Спартак» проиграл 7 из 11 официальных матчей.

«Спартак» проиграл 7 из 11 официальных матчей. Столичный клуб опустился на 9-е место в РПЛ.

Черчесов: «Через пару недель скажу, с кем я общался. Не хочу создавать проблемы своему клубу»

Черчесов – о «Спартаке: «Не хочется, чтобы мое имя кто-то использовал для внесения нестабильности в клуб»