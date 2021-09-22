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  • Радослав Ковач: «Сейчас спасти «Спартак» может только Черчесов. Честный, искренний человек с правильным темпераментом»

Радослав Ковач: «Сейчас спасти «Спартак» может только Черчесов. Честный, искренний человек с правильным темпераментом»

22 сентября 2021, 12:50
61

Бывший полузащитник «Спартака» Радослав Ковач сказал, к кому должны обратиться москвичи, чтобы исправить турнирную таблицу. Чех назвал Станислава Черчесова.

«Конечно, место в во втором десятке для «Спартака» – это очень плохо.

Считаю, что сейчас только Черчесов может спасти «Спартак». Он хороший тренер, который провeл прекрасную работу со сборной. Досконально изучает характеры игроков, может правильно управлять ситуацией и брать огонь на себя. На сегодня это идеальный вариант.

К тому же, он набрался полезного международного опыта и стал еще мудрее. Честный и искренний человек с правильным темпераментом, всегда говорит то, о чeм думает. Самое то для «Спартака», – сказал Ковач.

  • Черчесов возглавлял «Спартак» в 2007-2008 годах.
  • При главном тренере Руе Витории «Спартак» проиграл 7 из 11 официальных матчей.
  • Столичный клуб опустился на 9-е место в РПЛ.

Черчесов: «Через пару недель скажу, с кем я общался. Не хочу создавать проблемы своему клубу»

Черчесов – о «Спартаке: «Не хочется, чтобы мое имя кто-то использовал для внесения нестабильности в клуб»

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Чехия. Синот Лига Спартак Ковач Радослав Черчесов Станислав
Комментарии (61)
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derrik2000
1632306264
Ковач, похоже, что-то курить начал. Или колоться. Хотя... Как скажет Зарема, так и будет! )))))
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ВетеR
1632306589
Знатно лизнул
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Enter2006
1632307153
Мда... у болельщиков Спартака такой "100 летний юбилей" видимо снился только в страшных снах. ((
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maygli
1632308760
Ковач!!!! Что плохого тебе сделал Спартак? Давайте Мауринью пригласим.
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slavа0508
1632309309
А что так прям все накинулись на усатого ???Что в сборной плохо отработал ??? Сомневаюсь что кто то с этим сбродом отработает лучше ... вот увидите что скоро и на Карпина полетят помои ...
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sined1951
1632310524
Спартак сейчас просто не фартовый клуб. Играют с преимуществом и просирают всем подряд. У них сейчас идет "черная" полоса.
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oyabun
1632317897
Лучший вариант тренера для Спартака - это Федотов. Посмотрите какую конфетку он слепил из того гов.. материала, который ему достался. Талантливый тренер. Только вот кто ж его из Сочи отпустит? ((
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maygli
1632324713
Когда Невио Скала (2004г.) уходил из "Спартака" он сказал: - «В «Спартаке» была ужасная организация дел и ужасный менеджмент. Даже если бы клуб возглавил лучший тренер в мире, у него не было ни единого шанса добиться успеха». Такое ощущение, что сейчас происходит тоже самое.
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JTherry
1632327787
Радослав, похоже, с Заремой посоветовался: она готова "уступить" Спартак Черчесову (даже "через ее труп") после банеров на стадионах про нее - чем хуже, тем лучше...) а если серьезно, думаю, пока Спартак будет тренировать Руй... никакого иностранного тренера Федун не сможет соблазнить даже деньгами - при постоянной чехарде на тренерском мостике, с прорехой в спортивном блоке, непонятными трансферами, трэшем в "телегах"...
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ySS
1632327962
Почти 20-летний опыт показывает, что главная проблема Спартака не в тренере или футболистах, а в его владельце.
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