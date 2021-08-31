Черчесов – о «Спартаке: «Не хочется, чтобы мое имя кто-то использовал для внесения нестабильности в клуб»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов опроверг информацию о возможном назначении в «Спартак».

– Где вы сейчас находитесь и что можете сказать о такой новости?

– Отдыхаю с семьей в Австрии в местечке Зеефельд, раз выпала такая возможность, несколько недель не покидал эту страну. Что касается разговоров о моих «контактах» со «Спартаком», то об этом уже четко высказался Леонид Арнольдович Федун. Да, все время после моего ухода из «Спартака» мы находимся на связи, но очень не хочется, чтобы мое имя кто-то использовал для внесения нестабильности в клуб перед стартом в Лиге Европы, тем более, она там есть и без того.

Если бы «Спартак» или какая-либо другая команда хотела бы заявить о начале переговоров со мной, то она это сделала бы сама.