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  • Черчесов – о «Спартаке: «Не хочется, чтобы мое имя кто-то использовал для внесения нестабильности в клуб»

Черчесов – о «Спартаке: «Не хочется, чтобы мое имя кто-то использовал для внесения нестабильности в клуб»

31 августа 2021, 17:21
11

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов опроверг информацию о возможном назначении в «Спартак».

– Где вы сейчас находитесь и что можете сказать о такой новости?

– Отдыхаю с семьей в Австрии в местечке Зеефельд, раз выпала такая возможность, несколько недель не покидал эту страну. Что касается разговоров о моих «контактах» со «Спартаком», то об этом уже четко высказался Леонид Арнольдович Федун. Да, все время после моего ухода из «Спартака» мы находимся на связи, но очень не хочется, чтобы мое имя кто-то использовал для внесения нестабильности в клуб перед стартом в Лиге Европы, тем более, она там есть и без того.

Если бы «Спартак» или какая-либо другая команда хотела бы заявить о начале переговоров со мной, то она это сделала бы сама.

  • О переговорах Черчесова со «Спартаком» написал Sport24.
  • Ранее сообщалось, что «Спартак» уволит нынешнего тренера Руя Виторию, если найдет ему замену в перерыве на матчи сборных.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Черчесов Станислав
Комментарии (11)
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vladimir-7
1630420002
Похоже разговор состоялся, но договориться с лысым не удалось.
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insider_retro
1630421197
Кто о чём, а Стас о репутации... Типа, не заляпайте незапятнанное..:)))
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Plyash
1630423353
Тебе бы на Колыме отдыхать,чучело горное.Там сопок полно,козлов правда нет,но ты пару-тройку с собой прихвати,тебе хватит.И команды футбольные есть,к примеру Сокол,Крылья Севера и др.Как раз по твоему уму будешь консультировать.
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Skull_Boy
1630425079
Какое твое имя ты убогий физрук
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Snek
1630425101
Не взяли на госслужбу усача.
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alex1951
1630427141
Что заслужил....... Спартак - это Флагман Российскага футбола ,этта тебе не Австрия,это тебе не сб.России... Ты про футбол забудь....Не бабье дело... Мурлыкай,там себе,в горах....водочку попивай -шнапсик,пивасик не забывай, копчёную косулю.......когда прибавишь в весе - можешь начать баллотироваться в депутаты ....это ваша конечная остановка.. (у всех).......))))ps списаный товар.
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ArReal
1630429994
Не очень люблю Спартак - поэтому мечтаю о приходе туда этого недотренера)) Уж он там за год все развалит)
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derrik2000
1630434169
Стасик, дорогой! Да твоё имя рядом с любой московской командой произнеси - сразу будет ощущаться нестабильность в этой команде и этом клубе. Тебе бы обратно в Польшу: там зарекомендовал себя в Легии - там и оставайся. Может, правда, Уфа. например, вступит в переговоры, но их деньги ты и за деньги-то не считаешь: тобой в сборной выпестована КУЧА ЗМСов, включая Кутепова. Ты же вона какой УЧИТЕЛЬ И НАСТАВНИК! Не, лучше в Польшу обратно.
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