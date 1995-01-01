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    Черчесов – о «Спартаке: «Не хочется, чтобы мое имя кто-то использовал для внесения нестабильности в клуб»

    Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов опроверг информацию о возможном назначении в «Спартак».

    – Где вы сейчас находитесь и что можете сказать о такой новости?

    – Отдыхаю с семьей в Австрии в местечке Зеефельд, раз выпала такая возможность, несколько недель не покидал эту страну. Что касается разговоров о моих «контактах» со «Спартаком», то об этом уже четко высказался Леонид Арнольдович Федун. Да, все время после моего ухода из «Спартака» мы находимся на связи, но очень не хочется, чтобы мое имя кто-то использовал для внесения нестабильности в клуб перед стартом в Лиге Европы, тем более, она там есть и без того.

    Если бы «Спартак» или какая-либо другая команда хотела бы заявить о начале переговоров со мной, то она это сделала бы сама.

    • О переговорах Черчесова со «Спартаком» написал Sport24.
    • Ранее сообщалось, что «Спартак» уволит нынешнего тренера Руя Виторию, если найдет ему замену в перерыве на матчи сборных.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:21
    Комментарии7
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      Рейтинг: +3368

      Snek 31 минуту назад

      Не взяли на госслужбу усача.

      0
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      Рейтинг: +12740

      Skull_Boy 32 минуты назад

      Какое твое имя ты убогий физрук

      0
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      Рейтинг: +7466

      playsh 1 час назад

      Тебе бы на Колыме отдыхать,чучело горное.Там сопок полно,козлов правда нет,но ты пару-тройку с собой прихвати,тебе хватит.И команды футбольные есть,к примеру Сокол,Крылья Севера и др.Как раз по твоему уму будешь консультировать.

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      Рейтинг: +7466

      playsh > playsh 43 минуты назад

      В Спартаке нет генеральской должности полевого командира,увы.

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      Рейтинг: +67405

      insider_retro 1 час назад

      Кто о чём, а Стас о репутации... Типа, не заляпайте незапятнанное..:)))

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      Рейтинг: +20532

      vladimir-7 1 час назад

      Похоже разговор состоялся, но договориться с лысым не удалось.

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      Рейтинг: +7466

      playsh > vladimir-7 59 минут назад

      Вам многоточие надо было поставить.

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