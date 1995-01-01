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    «РБ-Спорт»: «Спартак» уволит Виторию, если найдет нового тренера в перерыве на матчи сборных

    Руй Витория может покинуть пост главного тренера «Спартака».

    По информации «РБ-Спорт», столичный клуб отправит 51-летнего португальца в отставку, если оперативно найдет нового тренера во время паузы на матчи сборных.

    По условиям контракта Витории московский клуб может уволить его в стартовый период работы (3 – 6 месяцев) с компенсацией в размере 1,5 миллиона евро.

    • «Спартак» назначил Виторию в мае.
    • При Витории спартаковцы проиграли 5 из 8 официальных матчей.
    • Столичный клуб идет на 9-м месте в РПЛ.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 13:17
    Комментарии29
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      Рейтинг: +646

      ПалкоВводецъ 6 минут назад

      Я же говорил, что как только Руй пришел к свиньям на него сразу замочили ссаную тряпку. Удел любого тренера у свиней это позор и ссаная тряпка. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +3411

      neim 23 минуты назад

      Меня возьмите тренером, а через три месяца пинком под зад и 1,5 ляма евриков неустойки отдайте. Я не гордый, я согласен ))).

      0
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      Рейтинг: +20442

      vladimir-7 36 минут назад

      Федун отправит Зарему в Германию договариваться с Тедеско, тем
      более он сам хочет вернутся и Каррера тоже хотел, так что, вперед.

      0
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      Рейтинг: +1136

      ГенГриг 44 минуты назад

      Леня ты лучше пол команды продал бы , а потом сам уволился...

      0
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      Рейтинг: +577

      dim29 1 час назад

      А вы, друзья, как ни садитесь, Все в музыканты не годитесь.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16448

      JTherry 1 час назад

      Федун - уволь Зарему...!

      1
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      Рейтинг: +27359

      VVM1964 > JTherry 1 час назад

      " Любовь зла ... " ))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +16448

      JTherry > VVM1964 1 час назад

      полюбишь и козу...))

      0
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      Рейтинг: +9818

      NewLife 1 час назад

      *издаболы. Это специально, чтобы уволить купили бельгийца по согласованию с ним ? Очередной фейк от журналюги Егорова, хейтера Спартака.

      2
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      Рейтинг: +16448

      JTherry > NewLife 1 час назад

      кроме С. Егорова и Чернявский со sports.ru подключился к этому "фейку", за Тедеско голосует... подсчитывают, сколько Федун заплатит неустойку за расторжение контракта...

      1
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      Рейтинг: +6801

      Fusballer 1 час назад

      Видимо, к столетию клуба решили довести количество тренеров, когда-либо тренировавших Спартак, до сотки.
      Ну что ж, если так и будет, то для Руя это будет очередным денежным приключением. А новый тренер придёт с новой метлой, но без возможности усиления. Грустно и печально.

      3
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      Рейтинг: +932

      fhnv > Fusballer 1 час назад

      Мне сразу не понравился ваш тренер если честно)

      0
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      Рейтинг: +27359

      VVM1964 > fhnv 1 час назад

      Меня тоже пока СОВСЕМ не впечатляет .

      0
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      Рейтинг: +8856

      alp 2 часа назад

      походу, с грязной башкой приехал на тренировку

      4
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      Рейтинг: +29107

      oyabun 2 часа назад

      Неа, ничего не произойдет в перерыв. Спартак последние годы очень тормозит с правильными решениями. Так было с Кононовым, так будет и сейчас. Будут сопли жевать до зимнего перерыва.

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