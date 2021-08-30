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  • «РБ-Спорт»: «Спартак» уволит Виторию, если найдет нового тренера в перерыве на матчи сборных

«РБ-Спорт»: «Спартак» уволит Виторию, если найдет нового тренера в перерыве на матчи сборных

30 августа 2021, 13:17
35

Руй Витория может покинуть пост главного тренера «Спартака».

По информации «РБ-Спорт», столичный клуб отправит 51-летнего португальца в отставку, если оперативно найдет нового тренера во время паузы на матчи сборных.

По условиям контракта Витории московский клуб может уволить его в стартовый период работы (3 – 6 месяцев) с компенсацией в размере 1,5 миллиона евро.

  • «Спартак» назначил Виторию в мае.
  • При Витории спартаковцы проиграли 5 из 8 официальных матчей.
  • Столичный клуб идет на 9-м месте в РПЛ.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Витория Руй
Комментарии (35)
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maygli
1630319005
"...столичный клуб отправит 51-летнего португальца в отставку, если оперативно не найдет нового тренера..." А если найдёт нового тренера, то не отправит в отставку? Бред какой-то. Они сами читают чего пишут? Грамотеи ё...
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Loko_Roma
1630320481
Федун плохой еврей, его разводят на бабки с момента покупки спартака.
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777+
1630321954
Пришла пора пробовать играть без тренера, - один хрен бардак! На зарплате сэкономят и неустойку выплачивать не придется...)))
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oyabun
1630322213
Неа, ничего не произойдет в перерыв. Спартак последние годы очень тормозит с правильными решениями. Так было с Кононовым, так будет и сейчас. Будут сопли жевать до зимнего перерыва.
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alp
1630322890
походу, с грязной башкой приехал на тренировку
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Fusballer
1630323090
Видимо, к столетию клуба решили довести количество тренеров, когда-либо тренировавших Спартак, до сотки. Ну что ж, если так и будет, то для Руя это будет очередным денежным приключением. А новый тренер придёт с новой метлой, но без возможности усиления. Грустно и печально.
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NewLife
1630323791
*издаболы. Это специально, чтобы уволить купили бельгийца по согласованию с ним ? Очередной фейк от журналюги Егорова, хейтера Спартака.
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JTherry
1630324889
Федун - уволь Зарему...!
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dim29
1630325101
А вы, друзья, как ни садитесь, Все в музыканты не годитесь.
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zigbert
1630333206
Да мы уже привыкли к частой смене тренеров. Будет ли толк в этой замене?
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