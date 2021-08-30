«РБ-Спорт»: «Спартак» уволит Виторию, если найдет нового тренера в перерыве на матчи сборных

Руй Витория может покинуть пост главного тренера «Спартака».
По информации «РБ-Спорт», столичный клуб отправит 51-летнего португальца в отставку, если оперативно найдет нового тренера во время паузы на матчи сборных.
По условиям контракта Витории московский клуб может уволить его в стартовый период работы (3 – 6 месяцев) с компенсацией в размере 1,5 миллиона евро.
- «Спартак» назначил Виторию в мае.
- При Витории спартаковцы проиграли 5 из 8 официальных матчей.
- Столичный клуб идет на 9-м месте в РПЛ.
Источник: «РБ-Спорт»